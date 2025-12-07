MT5 Forecast System GIFT

+++++++++++++++++++++++++++++
+++ KOSTENLOSE VERSION - NUR EURUSD
+++++++++++++++++++++++++++++

Bitte fügen Sie PREFIX und/oder SUFFIX über die Einstellungen hinzu, wenn Ihr Broker-Chart-Symbol anders ist (z.B. Suffix = .r).

+++

Dies ist ein Prognosesystem.

Im Moment des Ausbruchs/der Prognose zeichnet der Indikator eine Retrace-Zone (gelb) und drei Ziele.

Die Ebenen dienen als Unterstützung und Widerstand.

Er kann für alle Paare/Indizes/Zeitrahmen/Perioden verwendet werden.

Für die höheren Zeitrahmen (H4, H1, M30) ist es besser, beim Optimal Entry Level einzusteigen... um das Risiko zu minimieren.
Ich bevorzuge den M15/M5-Chart mit Einstiegen von M5 oder M1. Ein Richtungswechsel wird zuerst von den unteren Zeitrahmen (M1/M5) erkannt.
Sie können den Indikator mit einem guten Oszillator ergänzen... z.B. dem Stochastik Oszillator (14/3/3). Bitte beachten Sie, dass Sie den Stochastik-Oszillator in Kombination mit dem langfristigen Trend verwenden sollten. In einem Aufwärtstrend ist ein niedriger Stochastikwert zuverlässiger. In einem Abwärtstrend ist es die hohe Stochastik.

Bitte nur für EURUSD verwenden... die Qualität der Vorhersage ist die gleiche für andere Devisenpaare... auch für GOLD (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD).
Für diese Paare müssen Sie die offizielle Version kaufen oder mieten.

Happy Trading to You. Peter

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++ FULL VERSION - https://www.mql5.com/en/market/product/156842
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

