VolumeSR MT5

Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch die Analyse von Volumenmustern. Im Gegensatz zu traditionellen S/R-Tools, die sich nur auf den Preis verlassen, findet Volume S/R Niveaus, auf denen der Markt wirklich reagiert hat.
ERKENNUNGSLOGIK:
- Zonen mit hohem Volumen: Preisniveaus, auf denen starke Käufe/Verkäufe stattfanden
- Zonen mit geringem Volumen: Bereiche von schwachem Interesse - potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrzonen

INTELLIGENTE FILTERUNG:
- Nahe beieinander liegende Kursniveaus werden automatisch zusammengeführt, um ein unübersichtliches Chart zu vermeiden.
- Die Begrenzung der maximalen Levels hält Ihr Chart sauber
- Abstandsfilter verhindert überlappende Linien
FARBKODIERUNG:
- GRÜN: Unterstützungsniveaus (hohe Volumina, bullische Reaktion)
- ROT: Widerstandsniveaus (hohes Volumen bärische Reaktion)
- GRAU: Zonen mit geringem Volumen (potenzielle Ausbruchsbereiche)
VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR:
- Rückblickzeitraum (Standard 200 Bars)
- Volumenschwellen (hohe/niedrige Empfindlichkeit)
- Mindestabstand zwischen den Levels
- Linienfarben, -breite und -stil
- Optionale Beschriftungen
FEATURES:
- Automatische Aktualisierung bei jedem neuen Balken
- Saubere, nicht wiederholende Anzeige
- Geringe CPU-Belastung
- Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Instrumenten
Perfekt für: Scalping, Day Trading, Swing Trading
Am besten geeignet für: Forex, Gold, Indizes, Krypto

