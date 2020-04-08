VolumeSR MT5

ste indicador identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia analizando los patrones de volumen. A diferencia de las herramientas tradicionales de S/R que se basan únicamente en el precio, Volume S/R encuentra niveles en los que el mercado realmente reaccionó.

LÓGICA DE DETECCIÓN :

- Zonas de alto volumen: Niveles de precios donde se produjeron fuertes compras/ventas

- Zonas de bajo volumen: Zonas de interés débil - zonas potenciales de ruptura o inversión



FILTRADO INTELIGENTE :

- Los niveles cercanos se fusionan automáticamente para evitar el desorden del gráfico .

- El límite máximo de niveles mantiene limpio el gráfico

- El filtro de distancia evita la superposición de líneas

CÓDIGO DE COLORES :

- VERDE: Niveles de soporte (reacción alcista de gran volumen)

- ROJO: Niveles de resistencia (reacción bajista de gran volumen)

- GRIS: Zonas de bajo volumen (posibles zonas de ruptura)

TOTALMENTE PERSONALIZABLE :

- Periodo de retrospectiva (por defecto 200 barras)

- Umbrales de volumen (sensibilidad alta/baja)

- Distancia mínima entre niveles

- Colores, anchura y estilo de las líneas

- Etiquetas opcionales

CARACTERÍSTICAS :

- Actualización automática con cada nueva barra

- Visualización limpia y sin repintado

- Uso reducido de la CPU

- Funciona en todos los plazos e instrumentos

Perfecto para: Scalping, Day Trading, Swing Trading