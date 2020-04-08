VolumeSR MT5
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
ste indicador identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia analizando los patrones de volumen. A diferencia de las herramientas tradicionales de S/R que se basan únicamente en el precio, Volume S/R encuentra niveles en los que el mercado realmente reaccionó.
LÓGICA DE DETECCIÓN:
- Zonas de alto volumen: Niveles de precios donde se produjeron fuertes compras/ventas
- Zonas de bajo volumen: Zonas de interés débil - zonas potenciales de ruptura o inversión
FILTRADO INTELIGENTE:
- Los niveles cercanos se fusionan automáticamente para evitar el desorden del gráfico.
- El límite máximo de niveles mantiene limpio el gráfico
- El filtro de distancia evita la superposición de líneas
CÓDIGO DE COLORES:
- VERDE: Niveles de soporte (reacción alcista de gran volumen)
- ROJO: Niveles de resistencia (reacción bajista de gran volumen)
- GRIS: Zonas de bajo volumen (posibles zonas de ruptura)
TOTALMENTE PERSONALIZABLE:
- Periodo de retrospectiva (por defecto 200 barras)
- Umbrales de volumen (sensibilidad alta/baja)
- Distancia mínima entre niveles
- Colores, anchura y estilo de las líneas
- Etiquetas opcionales
CARACTERÍSTICAS:
- Actualización automática con cada nueva barra
- Visualización limpia y sin repintado
- Uso reducido de la CPU
- Funciona en todos los plazos e instrumentos
Perfecto para: Scalping, Day Trading, Swing Trading
Lo mejor en: Divisas, Oro, Índices, Cripto