🔥 主な特徴 ✔ EMA トレンドフィルター このインジケーターは、カスタマイズ可能な EMA（指数移動平均線）を使用して、現在のトレンド方向を検出します。 価格が EMA を上回ってクロス → 買いシグナル 価格が EMA を下回ってクロス → 売りシグナル ✔ ダイナミックなサポート＆レジスタンスレベル 内蔵された高値/安値構造： 赤線 → 過去 N 本のバーの最高高値（レジスタンス） 緑線 → 過去 N 本のバーの最安安値（サポート） これらのレベルは、弱いシグナルをフィルタリングし、強いブレイクアウトを特定するのに役立ちます。 ✔ スマート ATR ボラティリティフィルター 市場のボラティリティが十分に強い場合にのみシグナルが表示されます。 これにより、出来高が少ない市場やレンジ相場での誤ったシグナルを防ぎます。 ✔ リアルタイムおよび確定シグナル ライブバー（リアルタイム）とバーのクローズの両方で機能します。 スパムを避けるため、アラートはシグナルごとに一度だけ表示されます。 ✔ アラートと通知 インジケーターにどのように通知させるかを選択できます： オンスクリーンアラート プッシュ通知 サウンドアラート 二度と取引を逃すことはありません。 ✔ クリーンでシンプル、そして効果的 プロフェッショナルなコーディング標準で構築されています： カスタマイズ可能な色 EMA の非表示または表示 サポート/レジスタンスの非表示または表示 シグナルの非表示または表示 初心者から上級トレーダーまで両方に最適です。

📌 戦略の仕組み 市場のトレンドは EMA を使用して識別されます。 価格は勢いをもって EMA をクロスします。 ダイナミックなサポート/レジスタンスレベルに対する価格の位置が確認を提供します。 最適な瞬間に「買い」または「売り」の矢印が描画されます。 この組み合わせにより、ラグが最小限で高精度な信頼性の高いスキャルピングシステムが作成されます。

🎯 最適な用途 スキャルピング (M1, M5, M15) デイトレード スイングトレード XAUUSD (ゴールド) 外国為替ペア (Forex) インデックス (US30, NAS100, DAX) クリプト (BTCUSD, ETHUSD)

📈 入力とカスタマイズ EMA の長さと価格タイプ 高値/安値のルックバック期間 ATR フィルタリング 矢印の可視性 通知タイプ 完全な視覚的制御

💡 ヒント 最高のパフォーマンスを得るには、このインジケーターを次のようなトレンド確認ツールと組み合わせてください。 市場構造 出来高 (Volume) セッション マルチタイムフレーム EMA ✔ リペイントなし — 100% 正確で信頼性の高いシグナル