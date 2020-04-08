Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Ключевые особенности ✔ Фильтр тренда EMA Индикатор использует настраиваемую EMA (Экспоненциальную скользящую среднюю) для определения текущего направления тренда. Цена пересекает EMA вверх → Сигнал на покупку Цена пересекает EMA вниз → Сигнал на продажу ✔ Динамические уровни поддержки и сопротивления Встроенная структура максимумов/минимумов: Красная линия → Самый высокий максимум предыдущих N баров (Сопротивление) Зеленая линия → Самый низкий минимум предыдущих N баров (Поддержка) Эти уровни помогают отфильтровывать слабые сигналы и определять сильные пробои. ✔ Умный фильтр волатильности ATR Сигналы появляются только тогда, когда волатильность рынка достаточно сильна. Это предотвращает ложные сигналы во время низкой активности или бокового движения рынка. ✔ Сигналы в реальном времени и подтвержденные сигналы Работает как на живом баре (в реальном времени), так и при закрытии бара. Оповещения появляются только один раз на сигнал, чтобы избежать спама. ✔ Оповещения и уведомления Выберите, как индикатор должен уведомлять вас: Экранные оповещения Push-уведомления Звуковые оповещения Никогда больше не пропустите сделку. ✔ Четкий, простой и эффективный Создан в соответствии с профессиональными стандартами кодирования: Настраиваемые цвета Скрыть или показать EMA Скрыть или показать поддержку/сопротивление Скрыть или показать сигналы Идеально подходит как для новичков, так и для продвинутых трейдеров.

📌 Как работает стратегия Тенденция рынка определяется с помощью EMA. Цена пересекает EMA с импульсом. Положение цены относительно динамических уровней поддержки/сопротивления обеспечивает подтверждение. Стрелка «Покупка» или «Продажа» рисуется в оптимальный момент. Эта комбинация создает надежную скальпинговую систему с минимальной задержкой и высокой точностью.

🎯 Лучше всего подходит для Скальпинга (M1, M5, M15) Дневной торговли Свинг-трейдинга XAUUSD (Золото) Валютных пар (Forex) Индексов (US30, NAS100, DAX) Крипто (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Входы и настройка Длина и тип цены EMA Период поиска максимумов/минимумов (High/Low lookback) Фильтрация ATR Видимость стрелки Тип уведомления Полный визуальный контроль

💡 Совет Для достижения наилучших результатов комбинируйте этот индикатор с инструментами подтверждения тренда, такими как: Структура рынка Объем (Volume) Сессии EMA на нескольких таймфреймах ✔ Без перерисовки — 100% точные и надежные сигналы