Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Temel Özellikler ✔ EMA Trend Filtresi Gösterge, mevcut trend yönünü tespit etmek için özelleştirilebilir bir EMA (Üstel Hareketli Ortalama) kullanır. Fiyatın EMA'nın üzerine geçmesi → Al Sinyali Fiyatın EMA'nın altına geçmesi → Sat Sinyali ✔ Dinamik Destek ve Direnç Seviyeleri Dahili yüksek/düşük yapısı: Kırmızı Çizgi → Önceki N barın en yüksek zirvesi (Direnç) Yeşil Çizgi → Önceki N barın en düşük dip noktası (Destek) Bu seviyeler, zayıf sinyalleri filtrelemeye ve güçlü kırılımları belirlemeye yardımcı olur. ✔ Akıllı ATR Volatilite Filtresi Sinyaller yalnızca piyasa oynaklığı (volatilite) yeterince güçlü olduğunda görünür. Bu, düşük hacimli veya yatay piyasalarda yanlış sinyalleri önler. ✔ Gerçek Zamanlı ve Onaylanmış Sinyaller Hem canlı barda (gerçek zamanlı) hem de bar kapanışında çalışır. Spam'i önlemek için uyarılar sinyal başına yalnızca bir kez görünür. ✔ Uyarılar ve Bildirimler Göstergenin sizi nasıl bilgilendirmesini istediğinizi seçin: Ekran uyarıları Anlık bildirimler (Push notifications) Sesli uyarılar Bir daha asla ticareti kaçırmayın. ✔ Temiz, Basit ve Etkili Profesyonel kodlama standartlarıyla üretilmiştir: Özelleştirilebilir renkler EMA'yı gizle veya göster Destek/direnci gizle veya göster Sinyalleri gizle veya göster Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey yatırımcılar için mükemmeldir.

📌 Strateji Nasıl Çalışır Piyasa trendi EMA kullanılarak belirlenir. Fiyat, momentum ile EMA'yı keser. Dinamik destek/direnç seviyelerine göre fiyat konumu, onay sağlar. En uygun anda bir Al veya Sat oku çizilir. Bu kombinasyon, minimum gecikme ve yüksek doğrulukla güvenilir bir scalping sistemi oluşturur.

🎯 En İyi Şunlar İçin Uygundur Scalping (M1, M5, M15) Gün içi ticaret (Day trading) Pozisyon ticareti (Swing trading) XAUUSD (Altın) Forex çiftleri Endeksler (US30, NAS100, DAX) Kripto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Girişler ve Özelleştirme EMA uzunluğu ve fiyat türü Yüksek/Düşük bakış periyodu (lookback) ATR filtrelemesi Ok görünürlüğü Bildirim türü Tam görsel kontrol

💡 İpucu En iyi performans için bu göstergeyi aşağıdaki gibi trend onay araçlarıyla birleştirin: Piyasa yapısı Hacim (Volume) Seanslar Çoklu zaman dilimli EMA ✔ Yeniden boyama yok (No repainting) — %100 doğru ve güvenilir sinyaller


