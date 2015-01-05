Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Fonctionnalités Clés ✔ Filtre de Tendance EMA L'indicateur utilise une EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) personnalisable pour détecter la direction actuelle de la tendance. Le prix croise au-dessus de l'EMA → Signal d'Achat Le prix croise en dessous de l'EMA → Signal de Vente ✔ Niveaux Dynamiques de Support et de Résistance Structure haut/bas intégrée : Ligne Rouge → Plus haut sommet des N barres précédentes (Résistance) Ligne Verte → Plus bas creux des N barres précédentes (Support) Ces niveaux aident à filtrer les signaux faibles et à identifier les ruptures fortes. ✔ Filtre de Volatilité ATR Intelligent Les signaux n'apparaissent que lorsque la volatilité du marché est suffisamment forte. Ceci prévient les faux signaux pendant les marchés à faible volume ou latéraux. ✔ Signaux en Temps Réel et Confirmés Fonctionne à la fois sur la barre en cours (temps réel) et à la clôture de la barre. Les alertes n'apparaissent qu'une seule fois par signal pour éviter le spam. ✔ Alertes et Notifications Choisissez la manière dont l'indicateur doit vous notifier : Alertes à l'écran Notifications push Alertes sonores Ne manquez plus jamais une transaction. ✔ Propre, Simple et Efficace Construit avec des normes de codage professionnelles : Couleurs personnalisables Masquer ou afficher l'EMA Masquer ou afficher le support/la résistance Masquer ou afficher les signaux Parfait pour les débutants comme pour les traders avancés.

📌 Comment fonctionne la Stratégie La tendance du marché est identifiée à l'aide de l'EMA. Le prix croise l'EMA avec momentum. La position du prix par rapport aux niveaux dynamiques de support/résistance fournit une confirmation. Une flèche d'Achat ou de Vente est dessinée au moment optimal. Cette combinaison crée un système de scalping fiable avec un lag minimal et une grande précision.

🎯 Le Mieux Adapté Pour Scalping (M1, M5, M15) Day trading (Trading intraday) Swing trading XAUUSD (Or) Paires Forex Indices (US30, NAS100, DAX) Crypto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Entrées et Personnalisation Longueur de l'EMA et type de prix Période de lookback Haut/Bas Filtrage ATR Visibilité de la flèche Type de notification Contrôle visuel complet

💡 Conseil Pour des performances optimales, combinez cet indicateur avec des outils de confirmation de tendance tels que : Structure du marché Volume Sessions EMA multi-unités de temps ✔ Pas de repainting — Signaux 100 % précis et fiables