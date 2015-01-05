Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Fonctionnalités Clés ✔ Filtre de Tendance EMA L'indicateur utilise une EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) personnalisable pour détecter la direction actuelle de la tendance. Le prix croise au-dessus de l'EMA → Signal d'Achat Le prix croise en dessous de l'EMA → Signal de Vente ✔ Niveaux Dynamiques de Support et de Résistance Structure haut/bas intégrée : Ligne Rouge → Plus haut sommet des N barres précédentes (Résistance) Ligne Verte → Plus bas creux des N barres précédentes (Support) Ces niveaux aident à filtrer les signaux faibles et à identifier les ruptures fortes. ✔ Filtre de Volatilité ATR Intelligent Les signaux n'apparaissent que lorsque la volatilité du marché est suffisamment forte. Ceci prévient les faux signaux pendant les marchés à faible volume ou latéraux. ✔ Signaux en Temps Réel et Confirmés Fonctionne à la fois sur la barre en cours (temps réel) et à la clôture de la barre. Les alertes n'apparaissent qu'une seule fois par signal pour éviter le spam. ✔ Alertes et Notifications Choisissez la manière dont l'indicateur doit vous notifier : Alertes à l'écran Notifications push Alertes sonores Ne manquez plus jamais une transaction. ✔ Propre, Simple et Efficace Construit avec des normes de codage professionnelles : Couleurs personnalisables Masquer ou afficher l'EMA Masquer ou afficher le support/la résistance Masquer ou afficher les signaux Parfait pour les débutants comme pour les traders avancés.

📌 Comment fonctionne la Stratégie La tendance du marché est identifiée à l'aide de l'EMA. Le prix croise l'EMA avec momentum. La position du prix par rapport aux niveaux dynamiques de support/résistance fournit une confirmation. Une flèche d'Achat ou de Vente est dessinée au moment optimal. Cette combinaison crée un système de scalping fiable avec un lag minimal et une grande précision.

🎯 Le Mieux Adapté Pour Scalping (M1, M5, M15) Day trading (Trading intraday) Swing trading XAUUSD (Or) Paires Forex Indices (US30, NAS100, DAX) Crypto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Entrées et Personnalisation Longueur de l'EMA et type de prix Période de lookback Haut/Bas Filtrage ATR Visibilité de la flèche Type de notification Contrôle visuel complet

💡 Conseil Pour des performances optimales, combinez cet indicateur avec des outils de confirmation de tendance tels que : Structure du marché Volume Sessions EMA multi-unités de temps ✔ Pas de repainting — Signaux 100 % précis et fiables


Plus de l'auteur
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indicateurs
Ultimate MACD MTF Pro est une version puissante et améliorée du MACD classique — repensée pour le trading moderne. Cet indicateur vous offre un MACD Multi-Timeframe (MTF), des couleurs d'histogramme dynamiques, des marqueurs de croisement de signaux et des changements intelligents de couleur de ligne basés sur le momentum. Conçu pour les traders qui veulent des signaux propres, une détection précoce des tendances et une clarté visuelle de qualité professionnelle. Caractéristiques Clés MACD
FREE
RSI Scalping with Swing Signals
Abdullah Alhariri
Indicateurs
RSI Scalping & Swing Signals est un indicateur puissant, rapide et précis basé sur le momentum , conçu pour les scalpeurs, les day traders et les swing traders qui souhaitent des signaux RSI clairs , filtrés par la structure de tendance à court et à long terme. Cet outil combine le RSI Lissé , la Moyenne Mobile (MA) à Court Terme , la MA à Long Terme et les Alertes de Croisement Bull/Bear pour vous donner des entrées et sorties hautement optimisées sans bruit sur le graphique. Caractéristique
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Indicateurs
L'Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro est un système avancé de lecture de tendance et de système d'entrée/sortie qui transforme les calculs Ichimoku en quatre puissantes couches d'oscillateurs. Ces couches offrent une représentation visuelle claire de la force de la tendance, du momentum et des points d'entrée/sortie les plus sûrs. L'indicateur comprend également des confirmations optionnelles RSI , MACD , EMA et ATR pour former une suite complète de décision de trading. Structure Uniq
TEMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Indicateurs
TEMA Scalper Pro est un indicateur de signal de retournement de tendance léger, ultra-rapide et très réactif, conçu pour les scalpers et les day traders qui ont besoin de flèches d'Achat/Vente instantanées avec un décalage minimal. L'indicateur utilise une structure TEMA (Triple Moyenne Mobile Exponentielle) raffinée pour détecter les micro-changements de tendance, combinée à un filtre MACD optionnel pour éliminer le bruit et confirmer la direction. Cet outil est idéal pour les traders qui souha
