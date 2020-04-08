Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 主要特点 ✔ EMA 趋势过滤器 该指标使用可定制的 EMA（指数移动平均线）来检测当前趋势方向。 价格穿越 EMA 上方 → 买入信号 价格穿越 EMA 下方 → 卖出信号 ✔ 动态支撑与阻力水平 内置高点/低点结构： 红线 → 前 N 根 K 线的最高高点（阻力） 绿线 → 前 N 根 K 线的最低低点（支撑） 这些水平有助于过滤掉弱信号并识别强劲突破。 ✔ 智能 ATR 波动率过滤器 仅当市场波动足够强时才会出现信号。 这可以防止在低交易量或横盘市场中出现虚假信号。 ✔ 实时和确认信号 适用于实时 K 线（real-time）和 K 线收盘。 每个信号只出现一次警报，以避免垃圾信息。 ✔ 警报和通知 选择您希望指标如何通知您： 屏幕警报 推送通知 声音警报 再也不会错过交易。 ✔ 简洁、简单、有效 采用专业编码标准构建： 可定制颜色 隐藏或显示 EMA 隐藏或显示支撑/阻力 隐藏或显示信号 非常适合初学者和高级交易者。

📌 策略如何运作 市场趋势通过 EMA 确定。 价格带着动量穿越 EMA。 价格相对于动态支撑/阻力水平的位置提供确认。 在最佳时刻绘制买入或卖出箭头。 这种组合创建了一个可靠的剥头皮系统，具有最小的滞后和高准确性。

🎯 最适合 剥头皮交易 (M1, M5, M15) 日内交易 波段交易 XAUUSD (黄金) 外汇货币对 指数 (US30, NAS100, DAX) 加密货币 (BTCUSD, ETHUSD)

📈 输入和定制 EMA 长度和价格类型 高点/低点回溯期 (lookback) ATR 过滤 箭头可见性 通知类型 完全的视觉控制

💡 提示 为了获得最佳性能，将此指标与趋势确认工具结合使用，例如： 市场结构 成交量 交易时段 (Sessions) 多时间框架 EMA ✔ 无重绘 — 100% 准确可靠的信号