Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Caratteristiche Principali ✔ Filtro Tendenza EMA L'indicatore utilizza una EMA (Media Mobile Esponenziale) personalizzabile per rilevare la direzione attuale della tendenza. Il prezzo incrocia sopra l'EMA → Segnale di Acquisto Il prezzo incrocia sotto l'EMA → Segnale di Vendita ✔ Livelli Dinamici di Supporto e Resistenza Struttura incorporata di massimo/minimo: Linea Rossa → Massimo più alto delle N barre precedenti (Resistenza) Linea Verde → Minimo più basso delle N barre precedenti (Supporto) Questi livelli aiutano a filtrare i segnali deboli e a identificare forti breakout. ✔ Filtro Volatilità ATR Intelligente I segnali appaiono solo quando la volatilità del mercato è sufficientemente forte. Ciò previene falsi segnali durante mercati a basso volume o laterali. ✔ Segnali in Tempo Reale e Convalidati Funziona sia sulla barra corrente (tempo reale) che alla chiusura della barra. Gli avvisi appaiono solo una volta per segnale per evitare spam. ✔ Avvisi e Notifiche Scegli come l'indicatore deve notificarti: Avvisi sullo schermo Notifiche push Avvisi sonori Non perdere mai più un trade. ✔ Pulito, Semplice ed Efficace Costruito con standard di codifica professionali: Colori personalizzabili Nascondi o mostra l'EMA Nascondi o mostra supporto/resistenza Nascondi o mostra i segnali Perfetto sia per i principianti che per i trader esperti.

📌 Come Funziona la Strategia La tendenza del mercato viene identificata utilizzando l'EMA. Il prezzo incrocia l'EMA con slancio. La posizione del prezzo rispetto ai livelli dinamici di supporto/resistenza fornisce una convalida. Una freccia di Acquisto o Vendita viene disegnata nel momento ottimale. Questa combinazione crea un sistema di scalping affidabile con un lag minimo e un'alta precisione.

🎯 Più Adatto Per Scalping (M1, M5, M15) Day trading (Trading giornaliero) Swing trading XAUUSD (Oro) Coppie Forex Indici (US30, NAS100, DAX) Cripto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Input e Personalizzazione Lunghezza dell'EMA e tipo di prezzo Periodo di lookback Massimo/Minimo Filtraggio ATR Visibilità della freccia Tipo di notifica Controllo visivo completo

💡 Consiglio Per le migliori prestazioni, combina questo indicatore con strumenti di conferma della tendenza come: Struttura del mercato Volume Sessioni EMA multi-timeframe ✔ Nessun repainting — Segnali accurati e affidabili al 100%