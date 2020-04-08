Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 Principais Recursos ✔ Filtro de Tendência EMA O indicador usa uma EMA (Média Móvel Exponencial) personalizável para detectar a direção atual da tendência. Preço cruza acima da EMA → Sinal de Compra Preço cruza abaixo da EMA → Sinal de Venda ✔ Níveis Dinâmicos de Suporte e Resistência Estrutura de alta/baixa integrada: Linha Vermelha → Máxima mais alta das N barras anteriores (Resistência) Linha Verde → Mínima mais baixa das N barras anteriores (Suporte) Estes níveis ajudam a filtrar sinais fracos e identificar breakouts fortes. ✔ Filtro Inteligente de Volatilidade ATR Os sinais aparecem apenas quando a volatilidade do mercado é forte o suficiente. Isto evita sinais falsos durante mercados de baixo volume ou laterais. ✔ Sinais em Tempo Real e Confirmados Funciona tanto na barra ativa (tempo real) quanto no fechamento da barra. Os alertas aparecem apenas uma vez por sinal para evitar spam. ✔ Alertas e Notificações Escolha como você deseja que o indicador o notifique: Alertas na tela Notificações push Alertas sonoros Nunca mais perca uma negociação. ✔ Limpo, Simples e Eficaz Construído com padrões de codificação profissional: Cores personalizáveis Ocultar ou mostrar EMA Ocultar ou mostrar suporte/resistência Ocultar ou mostrar sinais Perfeito para traders iniciantes e avançados.

📌 Como a Estratégia Funciona A tendência do mercado é identificada usando a EMA. O preço cruza a EMA com momento. A posição do preço em relação aos níveis dinâmicos de suporte/resistência fornece confirmação. Uma seta de Compra ou Venda é desenhada no momento ideal. Esta combinação cria um sistema de scalping confiável com lag mínimo e alta precisão.

🎯 Mais Adequado Para Scalping (M1, M5, M15) Day trading (Negociação diária) Swing trading XAUUSD (Ouro) Pares Forex Índices (US30, NAS100, DAX) Cripto (BTCUSD, ETHUSD)

📈 Entradas e Personalização Comprimento da EMA e tipo de preço Período de lookback de alta/baixa Filtragem ATR Visibilidade da seta Tipo de notificação Controle visual completo

💡 Dica Para melhor desempenho, combine este indicador com ferramentas de confirmação de tendência, como: Estrutura de mercado Volume Sessões EMA de múltiplos timeframes ✔ Sem repintura — Sinais 100% precisos e confiáveis