Scalper hunting pro

=== Was ist Scalper Hunting? ===
Scalper Hunting ist ein MT5-Indikator, der automatisch Handelssignale generiert, indem er die allgemeine Marktsituation mit mehreren technischen Indikatoren kombiniert.
Durch das Übereinanderlegen mehrerer Indikatoren und das Anwenden verschiedener Filter konzentriert er sich nur auf Setups mit hohem Potenzial und hilft dir, mit mehr Klarheit und weniger Marktrauschen zu handeln.

Er ist nicht dafür gedacht, nur „den einen Glückstrade“ zu finden, sondern soll einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz unterstützen und Trader dabei helfen, mit einem strukturierten und disziplinierten Rahmen länger am Markt zu bleiben.


Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte per Privatnachricht. Wir informieren Sie über die für die Transaktion erforderlichen Einstellungen.


=== Wie funktioniert es? ===

Scalper Hunting kann in folgenden Märkten eingesetzt werden:

XAUUSD (Gold)

Wichtige FX-Paare (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)

Indizes wie NASDAQ, US30, DAX und weitere

Unterstützte Handelsstile:

Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen

Daytrading / Intraday-Trading

Der Indikator erzeugt Signale nur beim Schlusskurs einer Kerze.
Er kombiniert:

Marktstruktur

Technische Indikatoren

Sitzungs- und Zeitfilter

um Marktphasen mit geringer Qualität und hohem Rauschen herauszufiltern und sich auf klarere Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.


=============================================================================================================================


=== Wichtige Funktionen ===
Nicht-neuzeichnende Signale (Non-repainting)
Alarm- und Push-Benachrichtigungen
Multi-Asset-Unterstützung
Sitzungs- und benutzerdefinierte Zeitfilter
Single-TP- oder Multi-TP-Struktur
Benutzerdefinierter Zeitfilter ohne Signale


=================================================================================================================


Historische Signalübersicht & Performance-Einblicke

Der Indikator kann die Signale der ungefähr letzten 1 Jahr direkt im Chart rekonstruieren.

So kannst du visuell überprüfen:

Welche Monate am besten performt haben

Welche Handelssitzungen vorteilhafter waren

Welche Symbole stärkere Ergebnisse geliefert haben

Durch das Anpassen von Sitzungs-, Zeit-, TP- und SL-Einstellungen kannst du Bedingungen finden, die am besten zu deinem persönlichen Handelsstil passen.

=== Installation ===
Kaufe/lade den Indikator von MQL5.com herunter.

Gehe in MT5 oben im Menü auf: „File“ → „Open Data Folder“.

Im geöffneten Ordner navigierst du zu: MQL5 → Indicators .

Kopiere die heruntergeladene .ex5-Datei in den Indicators-Ordner.

Starte MT5 neu oder klicke im Navigator-Fenster mit der rechten Maustaste und wähle „Refresh“.

Im Navigator-Fenster findest du unter „Indicators“ den Eintrag Scalper Hunting und

doppelklickst darauf oder

ziehst ihn per Drag & Drop auf deinen Chart.


=== Anwendung ===

  1. Sitzungs- / Zeitfenster-Einstellungen

Wähle in den Eingabeparametern die Handelssitzungen oder benutzerdefinierten Zeitfenster, in denen du handeln möchtest.

Beispiele:

Nur London + New York aktivieren

Nur zwischen 09:00–12:00 Plattformzeit handeln

  1. x_line- und TP/SL-Konfiguration

Lege x_line (falls zutreffend) sowie TP- und SL-Werte gemäß deiner Strategie fest.

Für kurzfristiges Scalping kannst du engere TP/SL-Werte wählen.

Für Intraday-Trades oder etwas länger laufende Positionen kannst du weiter entfernte Ziele verwenden.

Passe alles an deine persönliche Risikotoleranz an.

  1. Verwendung von TP und SL (dringend empfohlen)

Für ein sauberes Trade-Management wird dringend empfohlen, immer sowohl TP als auch SL zu verwenden.

Du kannst wählen zwischen:

Einem einzelnen TP oder

einem Multi-TP-Setup (teilweise Gewinnmitnahme).

  1. Interpretation der Signale

Grüner Pfeil → Long-(Kauf-)Signal

Roter Pfeil → Short-(Verkaufs-)Signal

Die Signale werden beim Kerzenschluss bestätigt; danach bewegen sich die Pfeile nicht mehr und werden nicht neu gezeichnet.

  1. Vom Test zur Live-Handelspraxis

Teste den Indikator zunächst über einen ausreichend langen Zeitraum auf einem Demokonto.

Prüfe, ob deine Einstellungen für TP/SL, Sitzungen und Zeitfilter zu deinem Stil und zu den von dir gehandelten Instrumenten passen.

Sobald du mit dem Verhalten und der Performance vertraut bist und dich wohlfühlst,
beginne auf einem Livekonto mit kleinen Positionsgrößen und erhöhe diese nur dann, wenn es für dich sinnvoll erscheint.



Wir wünschen dir einen stabilen und angenehmen Handel mit Scalper Hunting.



Haftungsausschluss: Handel ist immer mit dem Risiko von Verlusten verbunden. Wir empfehlen, nur Gelder zu riskieren, deren Verlust du dir leisten kannst.


Empfohlene Produkte
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Indikatoren
Mean-Reversion-Angebot-Nachfrage-Indikator Mean Reversion Supply Demand ist ein Indikator zur Erkennung der wichtigen Angebots-Nachfrage-Zone in Ihrem Chart. Das Konzept des Angebots-Nachfrage-Handels beruht auf dem quantitativen Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf dem Finanzmarkt. In der Regel dient die Angebots-Nachfrage-Zone dazu, den Wendepunkt vorherzusagen. Damit eine Angebots-Nachfrage-Zone als erfolgreicher Handel funktioniert, sieht das Wellenmuster so aus, dass der K
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Reversal Pattern AI - ein absoluter Durchbruch in der Welt der Indikatorenentwicklung, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, mehrstufige Marktanalysen und klassische Methoden der technischen Analyse kombiniert. Er erkennt nicht nur Umkehrmuster, sondern wertet auch Marktineffizienzen aus und generiert hochpräzise Handelssignale. Dank eines hybriden Modells, das Preisaktionsanalyse, Volumina, Volatilität, VWAP und Volume AVG % verwendet, passt sich der Indikator problemlos an alle Marktbed
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
Gartley Hunter MT5
Siarhei Vashchylka
5 (13)
Indikatoren
Gartley Hunter - Ein Indikator für die Suche nach harmonischen Mustern (Gartley-Muster) und deren Projektionen. Der Indikator ist mit einem System von Alarmen und Push-Benachrichtigungen ausgestattet. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. 12 harmonische Muster: 7 klassische und 5 exotische. Neue Muster werden mit der Entwicklung des Indikators hinzugefügt. 2. Ständige automatische Suche nach harmonischen Mustern. Der Indikator ist in der Lage, von den kleinste
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für eine Einweisung oder Fragen! Einführung V-Bottoms und Tops (oder Fibonacci Retracement) sind unter Händlern beliebte Chartmuster , da sie das Potenzial haben, Trendumkehrungen zu erkennen. Diese Muster sind durch scharfe und plötzliche Kursbewegungen gekennzeichnet, die eine V-förmige oder umgekehrt V-förmige Formation auf dem Chart erzeugen . Durch das Erkennen dieser Muster können Händler potenzielle Richtungsänderungen des Marktes vorhersehen und sich entsprechend p
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
Deutsch (Allemand) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Wichtige Wochenlevels ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Indikator für MetaTrader 5, das automatisch die vier wichtigsten Handelslevels jeder Woche anzeigt: Wochenhoch (Weekly High) → natürlicher Widerstand Wochentief (Weekly Low) → natürliche Unterstützung Wocheneröffnung (Weekly Open) → Trend-Referenzpunkt Wochenschluss (Weekly Close) → Indikator für bullische oder bärische Stärke Hauptmerkmale: Automatische Aktualisierun
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indikatoren
Eabotpro Signals v3.0 Ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der entwickelt wurde, um hochpräzise Handelssignale mit Echtzeit-Benachrichtigungen, Handelsmanagement-Tools und eine saubere Schnittstelle zu liefern. "Empfohlener Basiszeitrahmen ist 4H Fibo From input . und Handelszeitrahmen 1 mint , und 5 mint " Hauptmerkmale: Hochpräzise Signale : Optimiert für Präzision und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen. Smart Trade Panel : Zeigt Einstiegskurse, Ziele, Stop-Levels, Leistun
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Der Indikator soll helfen, eine Entscheidung über die Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) zu treffen. Es handelt sich um einen History-Scanner, der anhand der relativen vertikalen Position der Kerzen zueinander, der Größe jeder Kerze, der Größe des Kerzenkörpers und der Kerzenschatten nach Übereinstimmungen des aktuellen Musters (Kombination mehrerer aktueller Balken) mit historischen Daten in Prozent sucht. In der Historie werden die gefundenen Übereinstimmungen durch vertikale Linien auf der K
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Erschließen Sie profitable Kauf-Setups mit dem DC Dynamic Scalping Indicator für Crash , der speziell für konsistentes Scalping und kleines Kontowachstum entwickelt wurde. Dieser von Experten entwickelte, nicht nachmalende Indikator erkennt optimale Kaufsignale für Crash-Indizes und stellt dank des eingebauten dynamischen Trendfilters sicher, dass Sie mit dem Trend synchronisiert sind. Eine saubere blaue Hintergrundvorlage ist ebenfalls enthalten und sorgt für ein nahtloses Charting und visuelle
GGP Squeeze Momentum Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Indikatoren
Der GGP Squeeze Momentum MT5 Indikator ist ein Volatilitäts- und Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, ihre Handelsperformance zu optimieren und ihnen verwertbare Erkenntnisse zu liefern, um gut informierte Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser Indikator ist eine MT5-Konvertierung des Squeeze Momentum Indikators von "LazyBear" auf der Trading View Website. Es wurden einige Warnmethoden hinzugefügt, um Echtzeit-Warnungen zu liefern, wenn ein Handelssignal generiert w
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
EFW Pattern Trader MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
EFW Pattern Trader ist ein leistungsstarker Musterscanner für den Devisen- und Aktienhandel. Die Mustererkennung in EFW Pattern Trader nutzt die Fraktale Wellentheorie, die die endlosen Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes erfasst. Daher kann EFW Pattern Trader als robuster Preisaktionsindikator betrachtet werden. Alle Muster in EFW Pattern Trader können visuell in Ihrem Strategietester getestet werden. Das visuelle Backtesting mit dem Muster zeigt Ihnen, wie sich das Muster wahrscheinlich im
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
AV Monitor MT5
Anja Vivia Vogel
Indikatoren
"AV Monitor MT5" ist ein Indikator für den MetaTrader 5, welcher die abgeschlossenen Positionen aus der Orders History übersichtlich darstellen kann. Er hilft dabei eine schnelle visuelle Analyse des eigenen Tradings oder verschiedener Expert Advisor untereinander zu erreichen. Vergleiche und analysiere deine Expert Advisor: Welcher ist der Beste? Ich verwende pro laufendem Expert-Advisor-Chart einen "AV Monitor MT5" Indikator um dessen Performance aufgesplittet nach Long & Short zu verfolgen,
EmoSandR
Clever Emoghene
Indikatoren
EmoSupportAndResistance-Indikator EmoSupportandResistance ist ein Indikator für MetaTrader, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hervorhebt. Diese Zonen stellen Kursniveaus dar, auf die der Markt zuvor reagiert hat, und sind somit nützliche Bezugspunkte für die technische Analyse. Der Indikator aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald neue Kursdaten verfügbar sind, und stellt sie übersichtlich auf dem Chart dar. Wichtigste Merkmale Automatische Identifizierung von Unte
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension