Scalper hunting pro

=== Was ist Scalper Hunting? ===

Scalper Hunting ist ein MT5-Indikator, der automatisch Handelssignale generiert, indem er die allgemeine Marktsituation mit mehreren technischen Indikatoren kombiniert.

Durch das Übereinanderlegen mehrerer Indikatoren und das Anwenden verschiedener Filter konzentriert er sich nur auf Setups mit hohem Potenzial und hilft dir, mit mehr Klarheit und weniger Marktrauschen zu handeln.

Er ist nicht dafür gedacht, nur „den einen Glückstrade“ zu finden, sondern soll einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz unterstützen und Trader dabei helfen, mit einem strukturierten und disziplinierten Rahmen länger am Markt zu bleiben.





Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte per Privatnachricht. Wir informieren Sie über die für die Transaktion erforderlichen Einstellungen.







=== Wie funktioniert es? ===

Scalper Hunting kann in folgenden Märkten eingesetzt werden:

XAUUSD (Gold)

Wichtige FX-Paare (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)

Indizes wie NASDAQ, US30, DAX und weitere

Unterstützte Handelsstile:

Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen

Daytrading / Intraday-Trading

Der Indikator erzeugt Signale nur beim Schlusskurs einer Kerze.

Er kombiniert:

Marktstruktur

Technische Indikatoren

Sitzungs- und Zeitfilter

um Marktphasen mit geringer Qualität und hohem Rauschen herauszufiltern und sich auf klarere Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.





=============================================================================================================================





=== Wichtige Funktionen ===

Nicht-neuzeichnende Signale (Non-repainting)

Alarm- und Push-Benachrichtigungen

Multi-Asset-Unterstützung

Sitzungs- und benutzerdefinierte Zeitfilter

Single-TP- oder Multi-TP-Struktur

Benutzerdefinierter Zeitfilter ohne Signale





=================================================================================================================





Historische Signalübersicht & Performance-Einblicke

Der Indikator kann die Signale der ungefähr letzten 1 Jahr direkt im Chart rekonstruieren.

So kannst du visuell überprüfen:

Welche Monate am besten performt haben

Welche Handelssitzungen vorteilhafter waren

Welche Symbole stärkere Ergebnisse geliefert haben

Durch das Anpassen von Sitzungs-, Zeit-, TP- und SL-Einstellungen kannst du Bedingungen finden, die am besten zu deinem persönlichen Handelsstil passen.

=== Installation ===

Kaufe/lade den Indikator von MQL5.com herunter.

Gehe in MT5 oben im Menü auf: „File“ → „Open Data Folder“.

Im geöffneten Ordner navigierst du zu: MQL5 → Indicators .

Kopiere die heruntergeladene .ex5-Datei in den Indicators-Ordner.

Starte MT5 neu oder klicke im Navigator-Fenster mit der rechten Maustaste und wähle „Refresh“.

Im Navigator-Fenster findest du unter „Indicators“ den Eintrag Scalper Hunting und

doppelklickst darauf oder

ziehst ihn per Drag & Drop auf deinen Chart.





=== Anwendung ===

Sitzungs- / Zeitfenster-Einstellungen

Wähle in den Eingabeparametern die Handelssitzungen oder benutzerdefinierten Zeitfenster, in denen du handeln möchtest.

Beispiele:

Nur London + New York aktivieren

Nur zwischen 09:00–12:00 Plattformzeit handeln

x_line- und TP/SL-Konfiguration

Lege x_line (falls zutreffend) sowie TP- und SL-Werte gemäß deiner Strategie fest.

Für kurzfristiges Scalping kannst du engere TP/SL-Werte wählen.

Für Intraday-Trades oder etwas länger laufende Positionen kannst du weiter entfernte Ziele verwenden.

Passe alles an deine persönliche Risikotoleranz an.

Verwendung von TP und SL (dringend empfohlen)

Für ein sauberes Trade-Management wird dringend empfohlen, immer sowohl TP als auch SL zu verwenden.

Du kannst wählen zwischen:

Einem einzelnen TP oder

einem Multi-TP-Setup (teilweise Gewinnmitnahme).

Interpretation der Signale

Grüner Pfeil → Long-(Kauf-)Signal

Roter Pfeil → Short-(Verkaufs-)Signal

Die Signale werden beim Kerzenschluss bestätigt; danach bewegen sich die Pfeile nicht mehr und werden nicht neu gezeichnet.

Vom Test zur Live-Handelspraxis

Teste den Indikator zunächst über einen ausreichend langen Zeitraum auf einem Demokonto.

Prüfe, ob deine Einstellungen für TP/SL, Sitzungen und Zeitfilter zu deinem Stil und zu den von dir gehandelten Instrumenten passen.

Sobald du mit dem Verhalten und der Performance vertraut bist und dich wohlfühlst,

beginne auf einem Livekonto mit kleinen Positionsgrößen und erhöhe diese nur dann, wenn es für dich sinnvoll erscheint.









Wir wünschen dir einen stabilen und angenehmen Handel mit Scalper Hunting.









Haftungsausschluss: Handel ist immer mit dem Risiko von Verlusten verbunden. Wir empfehlen, nur Gelder zu riskieren, deren Verlust du dir leisten kannst.