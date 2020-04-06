🚀 Absolute Edge Reversal EA: Die nächste Stufe der Goldhandelsstrategie!

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel mit einem ausgeklügelten, automatisierten System zu verändern? Wir stellen Ihnen den Absolute Edge Reversal EA vor - Ihren ultimativen Partner für den volatilen XAUUSD-Markt!

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um leistungsstarke Umkehrmöglichkeiten mit Präzision zu erfassen, indem er fortschrittliche technische Analyse und robustes Geldmanagement kombiniert. Verabschieden Sie sich vom emotionalen Handel und begrüßen Sie eine konsistente, systematische Ausführung.

✨ Hauptmerkmale und Vorteile

Präzise Umkehrstrategie: Das Herzstück des EA liegt in der maßgeschneiderten Absolute Edge Reversal-Logik . Sie erkennt starke Marktmomentumverschiebungen und ermöglicht es, genau an dem Punkt in den Handel einzusteigen, an dem sich ein Trend umzukehren droht, was Ihnen den absoluten Vorteil verschafft.

Intelligente Trend-Filterung: Durch die Verwendung eines leistungsstarken EMA-Filters (Exponential Moving Average) auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig EMA-Filter auf D1 ) stellt der EA sicher, dass Sie nur in die Richtung des Haupttrends handeln, wodurch Fehlsignale erheblich reduziert und die Gesamtrentabilität erhöht werden.

Adaptives Geldmanagement: Der EA bietet eine flexible Risikokontrolle. Sie können eine feste Losgröße für Stabilität wählen oder das dynamische Risikoprozent-Management aktivieren, das automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontos und der Signalwahrscheinlichkeit berechnet und so Ihr Kapital schützt.

Volatilitätsbestätigung: Mithilfe der Average True Range (ATR) wird bestätigt, dass der Markt eine ausreichende Volatilität aufweist, bevor ein Handel platziert wird. So wird sichergestellt, dass Sie nur dann einsteigen, wenn das Potenzial für Bewegung und Gewinn hoch ist.

Advanced ATR Trailing Stop: Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop, der auf der ATR basiert. Der Trailing-Stop wird erst dann aktiviert, wenn der Handel ein vorher festgelegtes Gewinnniveau erreicht hat, so dass Sie Ihre Gewinner laufen lassen und gleichzeitig Gewinne sichern können.

Integrierte tägliche Verlustbegrenzung: Eine wichtige Funktion zum Schutz Ihres Kapitals. Legen Sie einen maximalen täglichen Verlustprozentsatz fest, und der EA schließt automatisch alle Positionen und stellt den Handel für den Tag ein, wenn das Limit erreicht wird, um Ihr Konto vor unerwarteten Drawdowns zu schützen.

Optimiert für Gold (XAUUSD) auf M5: Dieser EA wurde fein abgestimmt und ist sofort einsatzbereit für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen. Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem Chart, und er ist bereit, die Strategie auszuführen!

⚙️ Die Macht liegt in Ihren Händen: Eingabeparameter

Sie haben die volle Kontrolle über das Verhalten des EA durch seine flexiblen Eingabeparameter:

Risikoprozentsatz (0=deaktiviert): Legt den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals fest, den Sie pro Handel riskieren.

Lots (Feste Losgröße): Legt eine statische Losgröße fest, wenn Risk Percentage deaktiviert ist.

StartStunde & EndStunde: Steuert die spezifischen Stunden des Tages, zu denen der EA neue Trades eröffnen darf.

ATRPeriod & ATRThreshold: Parameter für den Volatilitätsfilter, die bestimmen, wann der Markt aktiv genug für den Handel ist.

MagischeNummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

EMAPeriod & EMA_Timeframe: Einstellungen für den Trendfilter mit höherem Zeitrahmen.

DailyCutLossPercent (0=deaktivieren): Der maximale prozentuale Verlust, der an einem einzelnen Handelstag erlaubt ist, bevor der Handel gestoppt wird.

ATR_Trailing_Periode, ATR_Trailing_Multiplikator, ATR_Profit_Multiplikator: Einstellungen zur Verwaltung des erweiterten Trailing-Stop-Loss.

TagBereich: Wird bei der Take-Profit-Berechnung verwendet, um die jüngsten Kursbewegungen zu bewerten.

AbeLength, AbeSmooth, AbeSignal, AbeMA_method, AbeMA_Price, UseEMAFilter_ABS: Kernparameter, die die Empfindlichkeit und Glättung des Absolute Edge Reversal Einstiegssignals definieren.

📥 Bereit, Ihre Goldhandelsreise zu beginnen?

Der Absolute Edge Reversal EA wurde für Trader entwickelt, die Leistung und Präzision verlangen. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das eine bewährte Strategie ohne Fehler ausführt.

Laden Sie diesen EA jetzt herunter und erleben Sie den Unterschied des wirklich automatisierten, gefilterten Reversal-Handels auf XAUUSD!

Besonderer Hinweis für Trader:

Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, müssen Sie möglicherweise eine einfache Optimierung durchführen. Konzentrieren Sie sich auf die Optimierung des Eingabeparameters für den Risikoprozentsatz, der normalerweise im Bereich liegt: Start: 1, Schritt: 1, Stop: 10.