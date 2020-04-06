🚀 Absolute Edge Reversal EA: ¡El siguiente nivel en estrategia de trading de oro!

Estás listo para transformar su comercio de oro con un sofisticado sistema automatizado? Presentamos el Absolute Edge Reversal EA: ¡su mejor aliado para navegar en el volátil mercado XAUUSD!

Este Asesor Experto está diseñado para capturar poderosas oportunidades de reversión con precisión, combinando análisis técnico avanzado y una sólida gestión del dinero. Diga adiós al trading emocional y hola a la ejecución consistente y sistemática.

Principales características y ventajas

Estrategia de reversión de precisión: El núcleo del EA reside en la lógica personalizada de Reversión de Borde Absoluto . Identifica fuertes cambios en el impulso del mercado, lo que le permite entrar en operaciones justo en el punto donde una tendencia está a punto de invertirse, dándole la ventaja absoluta.

Filtrado inteligente de tendencias: Al utilizar un potente filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) en un marco temporal superior (Filtro EMA en D1 por defecto ), el EA le garantiza que sólo opera en la dirección de la tendencia principal, reduciendo significativamente las señales falsas y mejorando la rentabilidad general.

Gestión monetaria adaptativa: El EA ofrece un control flexible del riesgo. Puede elegir un Tamaño de Lote Fijo para mayor estabilidad o activar la gestión dinámica del Porcentaje de Riesgo , que calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función del capital de su cuenta y la probabilidad de la señal, protegiendo su capital.

Confirmación de Volatilidad: Emplea el Average True Range (ATR) para confirmar que el mercado tiene suficiente volatilidad antes de colocar una operación, asegurando que entra sólo cuando el potencial de movimiento y beneficio es alto.

ATR Trailing Stop avanzado: Proteja sus beneficios con un trailing stop inteligente basado en el ATR. El trailing stop sólo se activa cuando la operación ha alcanzado un nivel de beneficios predeterminado, dejando correr a los ganadores y bloqueando las ganancias.

Corte de pérdidas diario incorporado: Una función crucial para la protección del capital. Establezca un porcentaje máximo de pérdida diaria y el EA cerrará automáticamente todas las posiciones y dejará de operar durante el día si se alcanza el límite, protegiendo su cuenta de caídas inesperadas.

Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Este EA ha sido ajustado y viene listo para usar para operar con Oro en el marco temporal M5. Simplemente conéctelo a su gráfico, ¡y está listo para ejecutar la estrategia!

⚙️ El poder está en tus manos: Parámetros de Entrada

Usted tiene el control total sobre el comportamiento de la EA a través de sus parámetros de entrada flexibles:

Porcentaje de Riesgo (0=desactivar): Establece el porcentaje de su capital a arriesgar por operación.

Lotes (Tamaño de Lote Fijo): Define un tamaño de lote estático si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

HoraInicio y HoraFin: Controla las horas específicas del día en las que el EA puede abrir nuevas operaciones.

ATRPeriod & ATRThreshold: Parámetros para el filtro de volatilidad, que determinan cuándo el mercado está lo suficientemente activo para operar.

MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA.

EMAPeriod & EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia de tiempo superior.

DailyCutLossPercent (0=desactivar): El porcentaje máximo de pérdida permitido en un solo día de negociación antes de que se detenga la negociación.

ATR_Trailing_Period, ATR_Trailing_Multiplier, ATR_Profit_Multiplier: Ajustes para gestionar el trailing stop-loss avanzado.

RangoDía: Utilizado en el cálculo del Take Profit para evaluar el movimiento reciente del precio.

AbeLength, AbeSmooth, AbeSignal, AbeMA_method, AbeMA_Price, UseEMAFilter_ABS: Parámetros centrales que definen la sensibilidad y suavizado de la señal de entrada de Reversión de Flanco Absoluto.

Nota Especial para Traders:

Si está utilizando un broker diferente, puede que necesite realizar una simple optimización. Concéntrese en optimizar el parámetro de entrada Porcentaje de riesgo, normalmente en el rango: Inicio: 1, Paso: 1, Stop: 10.