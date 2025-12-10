Swing High Low PO Zone
- Asesores Expertos
- Mohamad Saad Samsudin
- Versión: 1.2
- Actualizado: 11 diciembre 2025
UnAsesor Experto en swing trading para MT5 que coloca automáticamenteórdenes limitadas en los puntos de oscilación del mercado y gestiona las posiciones con unsistema de recuperación.
Modo A -NETTING: Cierra laposición perdedoray abre laposición contraria(close & reverse)
Modo B - HEDGING: Mantiene abierta la posición perdedora y añade la posición contraria (promediando)
-
Detecta máximos y mínimos oscilantes ( picos y valles en el precio)
-
Coloca órdenes pendientes en estos puntos de oscilación con un offset configurable
-
Gestiona las posiciones perdedoras con un sistema de recuperación multinivel
I have now tested and optimised this product and will try it this coming week, keeping my eye on it. I have to say that if the expert works even close to as well as on backtest, it is truly a professional level, logical and profitable hedging EA. I will write my feedback after a couple of weeks again. Thank you very much for making this EA available to us. All my respect to you.