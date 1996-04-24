Custom Timeframes Chart Expert For MT5

Custom Timeframes Chart Expert für MetaTrader 5

Der Custom Timeframes Chart Expert Advisor ermöglicht es Händlern, nicht standardisierte Zeitrahmen zu erstellen, indem sie archivierte Tickdaten verwenden, um Kerzen mit sekundengenauer Präzision zu erzeugen. Anstatt sich auf herkömmliche Minuten- oder Stundencharts zu verlassen, verarbeitet dieser EA Echtzeit-Kursaktualisierungen, um Kerzen auf der Grundlage eines beliebigen sekundenbasierten Intervalls Ihrer Wahl zu erzeugen.

Mit Unterstützung für Zeitrahmen von 1 Sekunde bis zu 900 Sekunden bietet das Tool Charting-Fähigkeiten, die im MetaTrader 5 nicht nativ verfügbar sind und nur durch die fortschrittliche Custom-Symbol-Technologie möglich sind.

Tabelle der benutzerdefinierten Timeframes-Chartindikatoren

Kategorie Handels-Utility Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Einstiegslevel Indikator-Typ - Zeitrahmen Benutzerdefiniert / Multi-Timeframe Handelsstil - Markt handeln Alle Markttypen

Überblick über den Custom Timeframes Chart Expert

Dieser EA stützt sich auf eine benutzerdefinierte Symbollogik und eine Verarbeitung auf Tick-Ebene, um genaue Kerzen in einem separaten Chart-Fenster zu erzeugen. So funktioniert er:

1. Tick-Datenerfassung

Der EA erfasst Live-Tick-Daten - die detaillierteste Form von Preisinformationen - und zeichnet sie intern mit hoher Präzision auf.

2. Sekundenbasierte Kerzenkonstruktion

Unter Verwendung der von Ihnen gewählten Konfiguration (z.B. T5 = ein 5-Sekunden-Zeitrahmen) wandelt der EA die Tick-Daten in OHLC-Kerzen um, die auf exakten Sekundenintervallen basieren.

3. Benutzerdefinierte Symbolerstellung

Die generierten Daten werden einem neuen benutzerdefinierten Symbol zugeordnet, das im Market Watch-Fenster angezeigt wird und wie jedes integrierte Instrument funktioniert.

4. Chart-Anzeige

Für den benutzerdefinierten Zeitrahmen wird ein eigener Chart geöffnet, der vollständig mit Indikatoren, EAs, automatisierten Systemen und allen technischen Analysetools kompatibel ist.

So laden Sie den Custom Timeframes Chart EA in MetaTrader 5

Folgen Sie diesen Schritten, um den Expert Advisor zu aktivieren:

Öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Sie Ansicht, und klicken Sie auf Navigator. Suchen Sie unter Expert Advisors den EA und fügen Sie ihn zu einem beliebigen Chart hinzu. Geben Sie die von Ihnen gewünschten Werte für den Zeitrahmen in Sekunden ein.

Sobald der EA gestartet ist, wird ein Panel mit Schaltflächen angezeigt (T1, T5, T15 usw.). Wenn Sie eine davon auswählen, öffnet sich ein neuer Chart, der von Grund auf neu erstellt wurde und diesen benutzerdefinierten Zeitrahmen verwendet. Der Zeitrahmen des ursprünglichen Charts hat keinen Einfluss auf die Ausgabe.

EA-Eingabeeinstellungen

Im Einstellungsfeld können Sie bis zu fünf benutzerdefinierte sekundenbasierte Intervalle festlegen:

Zeitrahmen 1 in Sekunden

Zeitrahmen 2 in Sekunden

Zeitrahmen 3 in Sekunden

Zeitrahmen 4 in Sekunden

Zeitrahmen 5 in Sekunden

Fazit

Der Custom Timeframes Chart Expert für MT5 ermöglicht Händlern die Erstellung von präzisen, nicht standardisierten Charts, insbesondere von ultrakurzen, sekundenbasierten Timeframes, indem er Echtzeit-Tickdaten verwendet. Seine Fähigkeit, präzise benutzerdefinierte Instrumente zu erstellen, macht ihn ideal für Scalping, zeitabhängige Strategien und detaillierte Preisaktionsanalysen.