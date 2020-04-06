First Bar Interception

Abfangen des ersten Balkens

Ein hochpräziser Ausbruchsalgorithmus für XAUUSD

1. Einführung

Der First Bar Interception Trading Advisor ist ein algorithmisches System, das darauf ausgelegt ist, frühzeitige Einstiegspunkte in entstehende Mini-Trends beim XAUUSD (Gold) zu identifizieren. Das Herzstück des Algorithmus ist die Analyse der ersten Kerze einer ausgewählten Stunde und die Erkennung des Zeitpunkts, an dem ihre Extrema durchbrochen werden und der Preis sich darüber hinaus konsolidiert, was die Zuverlässigkeit des Signals erheblich erhöht.

Dieser Advisor wurde für Händler entwickelt, die eine transparente Logik, ein hohes Gewinnpotenzial und ein flexibles Risikomanagement schätzen.

2. Kernstrategie-Konzept

Das Herzstück des Systems ist die Idee:

🔹 "Ausbruch und bestätigte Konsolidierung über das Extrem der ersten Stundenkerze hinaus → ein potenzielles Mini-Trendsignal"

Dies ermöglicht es dem Berater,:

  • zu erkennen, wann der Markt von einer Konsolidierung in eine direktionale Bewegung übergeht;

  • kurzfristige Impulse, die für Gold typisch sind, zu nutzen;

  • dank frühzeitiger Einstiege ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.

3. Strategieparameter und Vorteile

Wichtigste Vorteile:

  • Hohes R/R-Potenzial - bis zu 1:15

  • Der Algorithmus filtert falsche Ausbrüche durch Bestätigung durch Konsolidierung heraus

  • Optimiert für die hohe Volatilität des XAUUSD

  • Geringe Anzahl von Trades → reduziertes Rauschen und weniger schwache Einstiege

  • Einstellbare Einstiegsaggressivität

Technische Merkmale:

  • Analyse der ersten Kerze der gewählten Stunde

  • Identifizierung von Hoch-/Tiefständen als Schlüsselgrenzen

  • Einstieg nur nach bestätigtem Ausbruch

  • Vollständig konfigurierbarer SL/TP basierend auf dem gewünschten R/R

4. Martingale-Modus

Der Advisor enthält ein optionales Martingale-Modul, das zur aggressiven Kapitalbeschleunigung oder zur Erholung von einer Reihe erfolgloser Trades aktiviert werden kann.

Zu den konfigurierbaren Parametern gehören:

  • Schrittgröße für die Lot-Erhöhung

  • Multiplikationskoeffizient

  • maximale Anzahl von Sequenzen

  • Sicherheitsfilter

Martingale wird nur für erfahrene Trader und für separate Konten mit hohem Risiko empfohlen.

5. Für wen ist First Bar Interception geeignet?

Dieser Berater ist ideal, wenn Sie:

  • mit dem XAUUSD handeln und präzise impulsbasierte Signale schätzen

  • Systeme mit hohem Gewinnpotenzial bevorzugen

  • den Handel automatisieren und emotionale Entscheidungen eliminieren möchten

  • transparente Algorithmen mit konsistentem historischem Verhalten schätzen

6. Fazit

First Bar Interception ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die frühzeitige Bewegungen auf dem Goldmarkt nutzen möchten. Sein einfacher, logischer und effizienter Algorithmus macht ihn sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, während der optionale Martingale-Modus zusätzliche Flexibilität für fortgeschrittene Strategien bietet.


