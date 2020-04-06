First Bar Interception

Высокоточный алгоритм пробоя первой свечи часа на XAUUSD

1. Введение

Торговый советник First Bar Interception — это алгоритмическая система, разработанная для поиска ранних точек входа в формирующийся мини-тренд на инструменте XAUUSD (Gold). Основой алгоритма является анализ первой свечи выбранного часа и определение момента пробоя её экстремумов с обязательным закреплением, что значительно повышает качество сигнала.

Советник создан для трейдеров, которые ценят прозрачную логику, высокий потенциал прибыли и возможность гибкого управления рисками.

2. Основная идея стратегии

В основе работы советника лежит концепция:

🔹 «Пробой и закрепление за экстремумом первой свечи часа → сигнал к зарождению мини-тренда»

Это позволяет:

фиксировать момент, когда рынок переходит от консолидации к направленному движению;





использовать краткосрочные импульсы золота, которые часто приводят к сильным движениям;





получать хорошие соотношения риск/прибыль благодаря раннему входу.





3. Параметры и преимущества стратегии

Преимущества:

Высокий потенциал R/R – до 1:15.





Алгоритм отсеивает ложные пробои, используя критерий закрепления.





Адаптирован под высоковолатильный инструмент XAUUSD.





Минимальное количество сделок → отсутствие лишнего шума.





Возможность настройки агрессивности входов.





Технические особенности:

Анализ первой свечи выбранного часа .





Определение уровней High/Low как ключевых границ.





Вход только после подтверждённого пробоя.





Настраиваемый SL/TP в зависимости от желаемого R/R.





4. Режим Мартингейла

Советник предоставляет опциональный модуль Мартингейла, который можно включить для агрессивного разгона депозита или для выхода из серии убыточных сигналов.

Параметры включают:

шаг увеличения лота;





коэффициент умножения;





максимальное количество колен;





фильтры безопасности.





Использовать Мартингейл рекомендуется только опытным трейдерам и на отдельном рисковом счёте.

5. Для кого подходит First Bar Interception

Советник идеален, если вы:

торгуете XAUUSD и цените точные импульсные сигналы;





предпочитаете системы с большим потенциалом прибыли;





хотите автоматизировать торговлю и минимизировать эмоциональные ошибки;





ищете алгоритм с прозрачной логикой и стабильной историей работы.





6. Заключение

First Bar Interception — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся использовать ранние движения рынка золота. Простой, логичный и эффективный алгоритм делает его подходящим как для начинающих, так и для профессионалов, а возможность включения Мартингейла расширяет спектр стратегий.