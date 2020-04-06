First Bar Interception

First Bar Interception

Высокоточный алгоритм пробоя первой свечи часа на XAUUSD

1. Введение

Торговый советник First Bar Interception — это алгоритмическая система, разработанная для поиска ранних точек входа в формирующийся мини-тренд на инструменте XAUUSD (Gold). Основой алгоритма является анализ первой свечи выбранного часа и определение момента пробоя её экстремумов с обязательным закреплением, что значительно повышает качество сигнала.

Советник создан для трейдеров, которые ценят прозрачную логику, высокий потенциал прибыли и возможность гибкого управления рисками.

2. Основная идея стратегии

В основе работы советника лежит концепция:

🔹 «Пробой и закрепление за экстремумом первой свечи часа → сигнал к зарождению мини-тренда»

Это позволяет:

  • фиксировать момент, когда рынок переходит от консолидации к направленному движению;

  • использовать краткосрочные импульсы золота, которые часто приводят к сильным движениям;

  • получать хорошие соотношения риск/прибыль благодаря раннему входу.

3. Параметры и преимущества стратегии

Преимущества:

  • Высокий потенциал R/R – до 1:15.

  • Алгоритм отсеивает ложные пробои, используя критерий закрепления.

  • Адаптирован под высоковолатильный инструмент XAUUSD.

  • Минимальное количество сделок → отсутствие лишнего шума.

  • Возможность настройки агрессивности входов.

Технические особенности:

  • Анализ первой свечи выбранного часа .

  • Определение уровней High/Low как ключевых границ.

  • Вход только после подтверждённого пробоя.

  • Настраиваемый SL/TP в зависимости от желаемого R/R.

4. Режим Мартингейла

Советник предоставляет опциональный модуль Мартингейла, который можно включить для агрессивного разгона депозита или для выхода из серии убыточных сигналов.

Параметры включают:

  • шаг увеличения лота;

  • коэффициент умножения;

  • максимальное количество колен;

  • фильтры безопасности.

Использовать Мартингейл рекомендуется только опытным трейдерам и на отдельном рисковом счёте.

5. Для кого подходит First Bar Interception

Советник идеален, если вы:

  • торгуете XAUUSD и цените точные импульсные сигналы;

  • предпочитаете системы с большим потенциалом прибыли;

  • хотите автоматизировать торговлю и минимизировать эмоциональные ошибки;

  • ищете алгоритм с прозрачной логикой и стабильной историей работы.

6. Заключение

First Bar Interception — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся использовать ранние движения рынка золота. Простой, логичный и эффективный алгоритм делает его подходящим как для начинающих, так и для профессионалов, а возможность включения Мартингейла расширяет спектр стратегий.


