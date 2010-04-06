Market Monster Usdjpy M5 M15

Willkommen auf meiner Seite! Hier verkaufe ich Expertenberater und Forex-Signale & -Indikatoren, die über Monate und Nächte hinweg mit sorgfältig ausgewählten Parametern und mithilfe von künstlicher Intelligenz (Open AI) entwickelt wurden. Wenn Sie wirklich erschwingliche, algorithmisch getestete und benutzerfreundliche Expertenberater (EAs) und Forex-Signale (Forex-Signale & -Indikatoren) erwerben möchten, die für alle Strategien und Nutzer (sowohl Amateure als auch Profis) geeignet sind und eine hohe Erfolgsquote aufweisen, erreichen Sie mich telefonisch oder per E-Mail über die im Kontaktbereich angegebenen Kontaktdaten. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf sich und Ihr Geld auf! :)
Empfohlene Produkte
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
IKAN MFX In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger immer eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund haben wir IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) entwickelt, ein fortschrittliches automatisches Handelssystem. IKAN ist nicht nur ein Tool, sondern eine perfekte Kombination aus künstlicher Intelligenz und jahrelanger Handelserfahrung. Mit der Fähigkeit, Millionen von Datenpunkten pro Sekund
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
Meta Cove AI
Akshay Marjit
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
BTC AURA – Intelligenter MT5-Roboter BTC AURA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Operationen auf BTCUSD zu automatisieren. Es nutzt eine Reverse-Martingale-Strategie mit intelligenten Anpassungen. Der Roboter nutzt Markt­ausbrüche und Umkehrungen, verwaltet Einstiege und Lotgrößen strategisch und bietet Zeitfilter, Wochentagssteuerung sowie ein visuelles Dashboard. Damit können Sie automatisch an der Volatilität von Bitcoin teilnehmen, ohne manuelles Eingreifen, un
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
RSI Auto Trader
Harun Benge
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
TrendFollowMT
King Lok Leung
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Forex-Grid-Konzept für EUR/USD: Divide-and-Conquer-Strategie Einleitung: Im Chaos des Devisenmarktes, wo der EUR/USD-Kurs im Rhythmus der globalen Ereignisse tanzt, sind Disziplin und Strategie wichtig. Wir stellen Ihnen das Konzept des "Grid" vor - ein unkonventioneller Ansatz für das Positionsmanagement, der es Ihnen ermöglicht, die Stärke des Trends auszunutzen und das Risiko zu minimieren. Die Essenz des Konzepts: Bei einem Grid handelt es sich im Wesentlichen um eine Reihe von Aufträgen, d
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Trend Trader ist ein intelligenter, vollautomatischer EA. Er kombiniert institutionelle Levels (für Stop-Loss und Gewinnziele) und 3 Indikatoren für Kauf- und Verkaufssignale zur gleichen Zeit. Wenn 3 Indikatoren übereinstimmen mit einander für Trend, oder wechselnden Trend, EA wird Position öffnen, Stop-Loss wird auf dem letzten niedrig, oder hoch, je nach Richtung, und Ziele Gewinn gemacht werden auf Ebenen (auf Standardeinstellungen, Sie können es ändern). Die verwendeten Indikatoren sind Exp
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Born to Kill Zone ist eine Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, bei der Händler von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen profitieren wollen. Bei der Durchführung der Analyse verwendet dieser EA einen gleitenden Durchschnittsindikator . Wie wir wissen, sind gleitende Durchschnitte zuverlässige Indikatoren, die von professionellen Händlern häufig verwendet werden. Zu den wichtigsten Komponenten gehören präzise Ein- und Ausstiegsstrategien, Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders und Positi
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
EA Fibo Grid Hedge – Automatischer Grid-Handelsroboter mit dynamischer Intelligenz (GBP/JPY) Ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt auf Basis einer Grid-Trading-Logik , die Risikokontrolle , adaptive Intelligenz und automatisches Gewinnmanagement kombiniert. Nachweislich hohe Leistung Mit über 1800 simulierten Trades und einem Profit-Faktor von 7,1 zeichnet sich der EA_Fibo durch hervorragende Marktanpassung und robuste Verteidigungsstrategien aus. Das automatische Wiede
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (3)
Beschreibung des Scylla AI Handelssystems Bitte beachten Sie: Traditionelles Backtesting spiegelt möglicherweise nicht vollständig die KI-Leistung wider, da es auf dynamischer Echtzeit-Marktanalyse basiert. Scylla AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzmärkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet einen vielschichtigen Analyseansatz, der F
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Präzisions-Mehrfachmusterbeherrschung für FOREX, XAUUSD und Indizes Entfesseln Sie das Potenzial von Double Top Bottom Pro Enhanced, einem Expert Advisor (EA), der für den Handel an den FOREX- und XAUUSD-Märkten entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert musterbasierte Strategien — einschließlich Doppelhoch/Tieftief, Kopf-Schulter-Formation, Pinzetten und Engulfing-Muster — mit Timing-Mechanismen, Liquiditätserkennung und dynamischem Risikomanagement. SET-DATEI  SE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
