私のページへようこそ。ここでは、厳選されたパラメータを使用し、数ヶ月かけて開発し、「人工知能（OPEN AI）」を活用した「エキスパートアドバイザーとFXシグナル＆インジケーター」製品を販売しています。あらゆるタイプの戦略とユーザー（アマチュアからプロまで）に適しており、高い成功率を誇る、アルゴリズム戦略でテスト済みで、トレーダーフレンドリーな、真に手頃な価格のエキスパートアドバイザー（EA）とFXシグナル（FXシグナル＆インジケーター）をご購入になりたい方は、お問い合わせセクションに記載されている電話番号またはメールアドレスからご連絡ください。皆様にとって有益な一日になりますようお祈り申し上げます。ご自身とご資産にご留意ください。 :)

Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
エキスパート
IKAN MFX 金融市場の変動の激しい世界では、最良の取引機会を見つけ、リスクを最小限に抑えることはすべての投資家にとって常に大きな課題です。そこで私たちは、先進的な自動取引システムであるIKAN（Intelligent Knowledge Automated Navigator）を開発しました。 IKANは単なるツールではなく、人工知能と長年の取引経験の完璧な組み合わせです。IKANは毎秒何百万ものデータポイントを分析し、市場のトレンドを特定し、価格の動きを予測し、正確な取引決定を行うことができます。 広大な金融の海を航行する船をイメージしてください。IKANは嵐の波を乗り越え、危険な暗礁を避け、目的地に安全に到達するのを助ける先進的なナビゲーションシステムです。 IKANを使えば、単なる取引ではなく、自信と安心感を持って取引ができます。IKANをあなたの金融市場攻略の旅の信頼できる仲間にしてください。 IKAN MFXは、EURUSD、GBPUSD、USDCAD、NZDUSD、AUDCAD、AUDUSD、AUDNZD、EURGBP、EURCAD、GBPCADなどの人気通貨ペアで効
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
エキスパート
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Meta Cove AI
Akshay Marjit
エキスパート
Meta Cove AI - インテリジェントなトレンドフォロー・ロボット 強力なトレンド相場で機能しないスキャルピングEAにうんざりしていませんか？エントリーが遅すぎて大きな利益を逃してしまうトレンドEAに不満はありませんか？ Meta Cove AI - 高精度プルバック・エンジン は、あなたのための究極のソリューションです。これは単なるインジケーターベースのロボットではありません。プロのトレーダーが実践する、時間検証済みの原則「 メイントレンドに従い、低リスクの押し目・戻りでエントリーする 」に基づいて構築された、洗練された完全な取引システムです。 このボットは「 量より質 」を重視するトレーダーのために設計されました。一日に何百回も取引するのではなく、高い勝率が見込めるセットアップを辛抱強く待ち、着実で持続可能な資産成長を目指します。 「精密エンジン」の仕組み 当社のシステムは、市場の全体像を把握するために 2つの異なる時間足 で分析を行います。 マスタートレンド分析（H1時間足）: まず、ボットは上位足（デフォルトはH1）を分析し、市場の主要なトレンド方向を特定します。現在の
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
エキスパート
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
エキスパート
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
エキスパート
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
エキスパート
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
エキスパート
BTC AURA – インテリジェント MT5 ロボット BTC AURA は、 BTCUSD の取引を自動化するために開発された高度な取引システムであり、 リバース・マーチンゲール戦略 をベースにしたインテリジェントな調整機能を備えています。 このロボットは、市場のブレイクアウトや反転を捉え、戦略的にエントリーとロットサイズを管理し、時間フィルター、曜日制御、ビジュアルパネルを搭載しています。 これにより、手動操作なしでビットコインのボラティリティに自動参加でき、 ストップロス、テイクプロフィット、最大ドローダウン (MaxDD%) による完全な保護を維持できます。 価格とライセンス 無制限使用: 598 USD 1か月レンタル: 79 USD 3か月レンタル: 199 USD 6か月レンタル: 319 USD 1年レンタル: 449 USD 必要条件 最低入金額: 2000 USD (初期ロット 0.01 ごと) プラットフォーム: MetaTrader 5 推奨ペア: BTCUSD タイムフレーム: H1 推奨レバレッジ: 1:100 ～ 1:500 対応口座タイプ:
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
エキスパート
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
エキスパート
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
TrendFollowMT
King Lok Leung
エキスパート
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
BlackGrid
Veniamin Vorobev
エキスパート
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
エキスパート
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
エキスパート
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trend Trader EME
SASA MIJIN
エキスパート
Trend Trader is an intelligent, fully automated EA. It's combining Institutional Levels (for stop loss and profit targets), and 3 indicators for buy and sell signal at same time. When 3 indicators agree with each other for trend, or changing trend, EA will open position, stop loss will be set on last low, or high, depending on direction, and targets profit are made on levels (on default settings, you can change it). Indicators its using are Expert Market Edge (custom made indicator  https://www.
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
エキスパート
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
エキスパート
EA Fibo Grid Hedge – ダイナミックインテリジェンスを備えた自動グリッドトレーディングロボット（GBP/JPY） MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザー（EA）であり、グリッドトレーディングロジックを採用し、リスクコントロール、適応型インテリジェンス、自動利益管理を組み合わせています。 実証された高パフォーマンス 1800 回以上のシミュレーション取引 と 7.1 のプロフィットファクター を達成。EA_Fibo は、市場への優れた適応力と堅牢な防御戦略により際立っています。自動復旧システムにより、MetaTrader の再起動後でも継続的に稼働します。 多様な市場環境に最適化 EA_Fibo はテクニカル指標に基づき、グリッド間隔を動的に調整します。高ボラティリティの相場でも安定した取引ロジックを維持します。 設定可能なパラメータ（Inputs） LotSize: 注文の標準ロットサイズを設定 MaxOrders: 同時に開く最大ポジション数を制限 ProfitTargetBase / ProfitTargetBoost
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
エキスパート
Go Long EAは、複数の技術的確認を伴う体系的な日中取引の原則に基づいた高度なイントラデイ取引戦略を実装します。多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムを求める中、このEAは単純かつ効果的な概念と洗練されたリスク管理、複数の技術的フィルターを組み合わせています。 このEAは毎日特定の時間にポジションを開きますが、市場条件が複数のテクニカル指標と一致する場合にのみ実行されます。このシステマティックなアプローチにより、利益を損なう可能性のある一晩の保有コストを避けながら、日中の値動きを捕捉することができます。EAは事前に設定された時間に自動的にポジションを閉じるため、一晩のエクスポージャーを避けたいトレーダーに最適です。 このEAの特徴は、適応型リスク管理システムにあります。ポジションサイズは以下の複数の要因に基づいて自動的に調整されます： - 基本資金とリスクパーセンテージの設定 - テクニカル指標の条件（MA、RSI、MACDなど） - 条件が特に有利な場合にポジションサイズを増加させる特別な乗数 このEAには、有効/無効を切り替えられる複数のテクニカルフィルターが含まれてい
FREE
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (2)
エキスパート
Scylla AI トレーディングシステムの説明 ご注意：AIのパフォーマンスは動的なリアルタイム市場分析に依存しているため、従来のバックテストでは完全に反映されない場合があります。 Scylla AIはMetaTrader 5（MT5）向けに設計された自動取引システムです。このエキスパートアドバイザー（EA）は人工知能を活用して金融市場を分析し、潜在的な取引機会を特定します。以下を含む多面的な分析アプローチを採用しています： テクニカル分析：Scylla AIは複数の時間枠（M15、H1、H4、D1、W1）にわたる価格データを分析し、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線などの一般的なテクニカル指標を使用して、市場状況とトレンドを評価します。 パターン認識：このシステムはチャートパターンと市場構造を認識して、潜在的な取引セットアップを特定するよう設計されています。 リスク管理：Scylla AIはボラティリティ監視、取引ごとの設定可能なリスクパーセンテージ、オプションのストップロスとトレーリングストップ機能などのリスク管理機能を組み込んでいます。また、高影響の経済ニュースイ
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
エキスパート
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
エキスパート
「2 人の専門アドバイザー、1 つの価格: あなたの成功を促進します!」ブレント オイル スキャルピング エキスパート + ブレント オイル スインギー エキスパートを 1 つのエキスパート アドバイザーで統合   Live signal この価格はプロモーション期間中の一時的なもので、間もなく値上げされます 最終価格: 5000 $  現在の価格では残りわずかです。次の価格は -->> 1120  $ ブレント石油へようこそ Brent Oil のエキスパート アドバイザーは、正確かつ機敏に、不安定なエネルギー市場をマスターできるように設計された強力な企業です。ブレント石油は単なるシステムではありません。それはあなたの戦略的パートナーであり、市場の動きに適応して勝利を収める戦略を展開するように設計されています。 スキャルピング手法で市場の素早い動きを利用したい場合でも、スイングトレードの慎重なアプローチを好む場合でも、ブレントオイルはあなたをカバーします。その高度なアルゴリズムは市場の傾向を分析し、利益の最大化とリスクの最小化を目的とした取引を実行します。 主な特徴: 高
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
エキスパート
ダブルトップボトムプロ強化版EA：FOREX、XAUUSD、インデックスの精密なマルチパターン戦略 ダブルトップボトムプロ強化版（Double Top Bottom Pro Enhanced）の可能性を解き放ちましょう。このエキスパートアドバイザー（EA）は、FOREXおよびXAUUSD市場向けに設計され、ダブルトップ/ボトム、ヘッドアンドショルダー、トゥイーザー、エンガルフィングパターンを含むパターンに基づく戦略を、タイミングメカニズム、流動性検出、動的リスク管理と組み合わせています。 セットファイ SET FILE:   MQL5 CHAT LINK すべてのセットファイルは、ご利用のブローカーおよびタイムゾーンに合わせて最適化する必要があります。現在の取引条件に対して、2週間から1か月の範囲で最適化を行ってください。注：経験上、2か月を超える最適化は、さまざまなシナリオを組み合わせた全体的な収益性を評価するためのものです。 総合最適化ファイルから、ご利用のブローカーに最適なセットファイルを決定してください。 販売中：わずか$799.00 — 次の10販売まで有効、次回価格$14
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
