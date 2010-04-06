Market Monster Usdjpy M5 M15

Bem-vindo(a) à minha página, onde vendo produtos como "Expert Advisors e Forex Signal & Indicators", desenvolvidos ao longo de meses e noites, utilizando parâmetros criteriosamente selecionados e com o suporte de Inteligência Artificial (IA Aberta). Se pretende adquirir Expert Advisors (EAs) e sinais Forex (Forex Signals & Indicators) realmente acessíveis, testados por estratégias algorítmicas e fáceis de utilizar, adequados a todos os tipos de estratégias e utilizadores (amadores e profissionais), e com uma elevada taxa de sucesso, contacte-me através do telefone ou e-mail indicados na secção de contactos. Desejo a todos um dia lucrativo. Cuide-se e trate do seu dinheiro. :)
Produtos recomendados
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experts
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experts
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Experts
BTC AURA – Robô Inteligente MT5 O BTC AURA é um sistema de trading avançado desenvolvido para automatizar operações no BTCUSD , utilizando a estratégia de Martingale Reversivo com ajustes inteligentes. O robô aproveita rompimentos e reversões do mercado, gerenciando entradas e tamanhos de lote de forma estratégica, com filtros de horário, controle por dia da semana e painel visual . Com ele, você participa da volatilidade do Bitcoin de maneira automática, sem necessidade de intervenção manual, m
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experts
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experts
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Experts
Trend Trader is an intelligent, fully automated EA. It's combining Institutional Levels (for stop loss and profit targets), and 3 indicators for buy and sell signal at same time. When 3 indicators agree with each other for trend, or changing trend, EA will open position, stop loss will be set on last low, or high, depending on direction, and targets profit are made on levels (on default settings, you can change it). Indicators its using are Expert Market Edge (custom made indicator  https://www.
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Robô de Grade Automática com Inteligência Dinâmica (GBP/JPY) Um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5 desenvolvido com lógica de operação em grade (grid trading), combinando controle de risco, inteligência adaptativa e gerenciamento automático de lucros. Alta Performance Comprovada Com mais de 1800 operações simuladas e um Fator de Lucro de 7.1 , o EA_Fibo se destaca por sua excelente capacidade de adaptação ao mercado e estratégias de defesa robustas. Seu sistema d
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
O EA Go Long implementa uma estratégia avançada de trading intradiário baseada no princípio de trading diário sistemático com múltiplas confirmações técnicas. Enquanto muitos traders procuram algoritmos complexos, este EA combina conceitos simples mas eficazes com gestão sofisticada de risco e múltiplos filtros técnicos. O EA abre posições em um horário específico todos os dias, mas apenas quando as condições de mercado se alinham com múltiplos indicadores técnicos. Esta abordagem sistemática
FREE
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (2)
Experts
Descrição do Sistema de Trading Scylla AI Observação: Backtesting tradicional pode não refletir completamente o desempenho da IA devido à sua dependência de análise de mercado dinâmica em tempo real. Scylla AI é um sistema de trading automatizado projetado para o MetaTrader 5 (MT5). Este Expert Advisor (EA) utiliza inteligência artificial para analisar mercados financeiros e identificar potenciais oportunidades de trading. Ele emprega uma abordagem de análise multifacetada, incorporando: Análise
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Maestria em Múltiplos Padrões com Precisão para FOREX, XAUUSD e Índices Desbloqueie o potencial do Double Top Bottom Pro Enhanced, um Expert Advisor (EA) projetado para operar nos mercados de FOREX e XAUUSD. Este EA combina estratégias baseadas em padrões — incluindo topo/fundo duplo, cabeça e ombros, pinças e engolfes — com mecanismos de temporização, detecção de liquidez e gerenciamento dinâmico de riscos. ARQUIVO SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Todos os arquivos
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
