Market Monster Usdjpy M5 M15

Aylar boyu ve gecelerce emek vererek, özenle belirlediğim parametrelerle ve "YAPAY ZEKA - (OPEN AI)" desteği ile hazırladığım "UZMAN DANIŞMAN ve FOREX SİNYALLERİ" -(EXPERT ADVISOR and FOREX SIGNAL & INDICATOR)" satışını yaptığım sayfama hoş geldiniz. Gerçekten uygun fiyatlara satın alabileceğiniz, algoritmik strateji testlerini bizzat yaptığım, Trader dostu, her tür stratejiye ve kullanıcıya uygun (ister amatör, ister profesyonel), yüksek başarı oranına sahip uzman danışmanlara (EA) ve forex sinyallerine (forex signal & indicator) sahip olmak isterseniz, iletişim kısmında bulunan Telefon numaramdan veya e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler dilerim. Kendinize ve paranıza iyi bakın. :)

Gelelim bu uzman danışmanın (EA) özelliklerine;

Piyasada Formasyon Gücüyle Bir Adım Öne Çıkın.

Yatırım stratejinizi kanıtlanmış grafik formasyonlarının gücüyle dönüştürün. Bu Uzman Danışman (EA), piyasanın en güvenilir ve yüksek başarı oranına sahip mum ve grafik formasyonlarını titizlikle analiz ederek USDJPY paritesinde otomatik işlemler gerçekleştirmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Piyasa gürültüsünü filtreleyerek, yalnızca en yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını yakalamak için özenle seçilmiş ve geriye dönük testlerle kanıtlanmış formasyonlara odaklandık. Artık saatlerce grafik izlemenize gerek yok; EA'mız sizin için en doğru anı bekliyor ve profesyonel bir hassasiyetle uyguluyor.

Neden Bu EA'yı Seçmelisiniz?

Seçilmiş Formasyon Uzmanlığı: EA'nın kalbi, sadece en başarılı ve tekrar eden mum/grafik formasyonlarına dayanır. Standart indikatörlere dayalı sistemlerin ötesinde, formasyonların doğal piyasa psikolojisini yansıtan gücünden faydalanır.

Pariteye Özel Optimizasyon: USDJPY'nin benzersiz piyasa dinamiklerine göre hassasça kalibre edilmiştir. Bu, her bir paritede maksimum verimlilik ve minimum hata payı sağlar.

Tam Otomatik Hassasiyet: Tespit edilen her formasyon için Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) seviyeleri, formasyonun yapısına uygun olarak otomatik ve akıllıca ayarlanır. Duygusallıktan arınmış, disiplinli ticaret yapma özelliği ile çalışır.

Kullanım Kolaylığı: Kurulumu basit ve ayarları anlaşılırdır. Hem deneyimli hem de yeni başlayan yatırımcılar için uygundur.

Sağlam Arka Test Performansı: Formasyon bazlı stratejimizin uzun dönemli ve çeşitli piyasa koşullarındaki istikrarı, detaylı geri testlerle kanıtlanmıştır.

Temel Özellikler:

Özellik Açıklama Çalışma Pariteleri USDJPY (Özel Optimizasyon) Çalışma Zaman Dilimi M5, M15 Risk Yönetimi Akıllı SL/TP yönetimi, ayarlanabilir lot büyüklüğü/risk yüzdesi. Formasyon Tipleri USDJPY için özenle seçilmiş en başarılı formasyonlar Minimum Bakiye 500-1000 USD Tavsiye Edilen Hesap Tipi

Standart Hesap







Sınırlı Süreli Teklif!

EA'yı lansman fiyatıyla edinin ve formasyon gücünü portföyünüze hemen taşıyın. Fiyat artmadan önce bu fırsatı kaçırmayın!

Hemen Satın Alın ve Otomatik Formasyon Ticaretine Başlayın!

Risk Uyarısı: Tüm finansal ürünlerin yapısı gereği risk içerdiğini lütfen unutmayın. Satışa sunulan otomatik alım/satım robotları hiçbir şekilde garanti kazanç vaat etmez. Aynı şekilde benim satışa sunduğum uzman danışmanlarım da (EA), hiçbir şekilde garanti kazanç vaat etmemektedir. Lütfen satışa sunulan ürünlerimi öncelikle test edip, kararlarınızı ona göre alınız. Herkese bol kazançlı ticari işlemler diliyorum.