Atlas EA

Atlas EA ist ein Trendfolgesystem, das auf einer Kombination aus RSI und gleitendem Durchschnitt basiert und vollständig anpassbar ist. Bei einem Abwärtstrend (rote Pfeile) verkauft der EA, bei einem Aufwärtstrend (blaue Pfeile) kauft er. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends präzise und steuert offene Positionen im Martingale-/Grid-Stil, bis das Take-Profit-Ziel erreicht ist. Empfohlene Währungspaare: Alle Hauptwährungspaare wie EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD und NZD/USD sowie Nebenwährungspaare wie AUD/CAD, NZD/CAD, EUR/NZD und EUR/CAD, einschließlich XAU/USD im 15-Minuten-Chart.

Einstellungen:

  • Startstunde – Startstunde des EA
  • Startminute – Startminute des EA
  • Endstunde – Endstunde des EA
  • Endminute – Endminute des EA
  • Lot – Das erste Lot, um mit dem Handel zu beginnen
  • Variable Lots verwenden – Wahr/Falsch – Geldverwaltung verwenden Wahr/Falsch
  • Freie Marge für jedes 0,01 Lot – Die freie Marge für jedes 0,01 Lot
  • Multiplikation – Multiplikatorfaktor wie 1,5
  • Max. Lots – maximal zulässige Lots
  • Take Profit – Take Profit in Punkten
  • Stop Loss in Punkten (0: nicht verwenden) – Stop Loss in Punkten, wenn 0, wird es deaktiviert
  • Prozentraster Stop Loss – Prozentualer Verlust des Gesamtkontos, der zum Kürzen aller Positionen zulässig ist
  • Overlay – Schließen der ersten und letzten Order zusammen im Gesamtgewinn
  • Overlay nach X Trades – Schließen der ersten und letzten Order bei einer bestimmten Anzahl von Trades
  • Overlay % – Schließen der ersten und letzten Order bei einem bestimmten prozentualen Gewinn
  • Gewinn-Tags zeichnen Wahr/Falsch – Zeichnen von Gewinn-Tags auf dem Diagramm Wahr oder Falsch
  • Schriftartname – der Schriftname
  • Schriftgröße Ergebnis – die Schriftgröße
  • Schriftfarbe – die Schriftfarbe
  • Magische Zahl – die einzigartige magische Zahl, die den EA identifiziert
  • Rasterabstand – der Abstand zwischen Aufträgen
  • Auftragsnummer mit variablem Abstand – die Auftragsmenge, um mit variablem Abstand zu beginnen
  • Variabler Abstandsbeginn – bei welchem ​​Abstand zwischen Aufträgen soll der variable Abstand beginnen
  • Abstandsmultiplikation 1,2 – der Multiplikator des variablen Auftrags
  • Kauf aktivieren – Wahr/Falsch – Kauf aktivieren, Wahr oder Falsch
  • Verkauf aktivieren – Wahr/Falsch – Verkauf aktivieren, Wahr oder Falsch
  • Manuelle Aufträge steuern – Wahr/Falsch
  • Hedging zulassen – Wahr/Falsch – soll der EA manuelle Aufträge steuern, Wahr oder Falsch
  • Maximale Longs – maximal zulässige Long-Aufträge
  • Maximale Shorts – maximal zulässige Short-Aufträge
  • Handelsbeschreibung – Atlas
  • Nächste Indikatoreinstellungen
