Smart Trading Dashboard für MetaTrader 5

Das Smart Trading Dashboard ist ein professionelles mehrsprachiges Bedienfeld, das alle Handels-Schlüsselelemente in einer einzigen, komfortablen Oberfläche vereint. Kein Wechseln mehr zwischen Registerkarten – alle wichtigen Daten und Werkzeuge sind jetzt vor Ihnen!

🚀 HAUPTMERKMALE

📊 Alle Daten auf einen Blick

Konto: Kontostand, Eigenkapital, Margenlevel, freie Marge

Instrument: Bid, Ask, Spread in Punkten

Offene Positionen: Anzahl Kauf/Verkauf, Volumen in Lots, Gewinn/Verlust pro Symbol

Gesamtgewinn: Gesamtergebnis aller Positionen auf dem Konto

⚡ Schnelle Aktionen mit einem Klick

KAUFEN/VERKAUFEN: Öffnen von Marktaufträgen mit ausgewählter Losgröße

Alle Schließen: Sofortiges Schließen aller Positionen mit Ergebnisbericht

Gewinnbringende Schließen: Schließen nur gewinnbringender Positionen

Hedging: Automatischer Ausgleich der Kauf-/Verkaufsvolumina

🎛 Flexibles Lot-Management

7 voreingestellte Werte (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

Manuelle Eingabe jedes beliebigen Wertes mit automatischer Rundung

Visuelle Hervorhebung des ausgewählten Lots

🌍 Internationale Unterstützung

6 Oberflächensprachen: Englisch, Russisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch

Automatisches Umschalten aller Texte und Meldungen

✨ VORTEILE FÜR DEN TRADER

Zeitersparnis: Alle Operationen in 1-2 Klicks, Auto-Updates der Daten (einstellbares Intervall), Schnelles Wechseln zwischen Lots

Risikokontrolle: Echtzeit-Sichtbarkeit des Margenlevels, Warnungen bei hohem Spread, Prüfung der freien Marge vor Auftragserteilung

Anpassungskomfort: Anpassbares Farbschema an Ihren Stil, Auswahl von Schriftart und -größe, Ein-/Ausschalten benötigter Sektionen, Einstellbare Aktualisierungsgeschwindigkeit

🛠 TECHNISCHE MERKMALE

Zuverlässigkeit: Überprüfung der Handelserlaubnis, Überwachung der Serververbindung, Bestätigung erfolgreicher Operationen, Detaillierte Fehlermeldungen

Professionelle Funktionen: Berechnung der benötigten Marge vor der Eröffnung, Automatische Lotrundung gemäß Symbolschritt, Berücksichtigung von Swaps und Kommissionen in der Gewinnberechnung, Arbeit mit Positionen über alle Symbole

Benutzerfreundliche Oberfläche: Modernes Design mit Schatten und Verläufen, Farbindikatoren (grün/rot für Gewinn/Verlust), Informative Dialogfenster, Logische Anordnung der Elemente

📈 FÜR WEN IST DIESES WERKZEUG?

Anfänger: Alles Nötige an einem Ort, Einfache und intuitive Oberfläche, Schutz vor Eingabefehlern

Aktive Trader: Geschwindigkeit bei der Auftragsausführung, Bequemes Lot-Management, Schnelles Hedging

Profis: Detaillierte Statistiken, Risikokontrolle, Anpassung an den Handelsstil

Multi-Währungs-Trader: Gesamtgewinn über das gesamte Portfolio, Schnelles Schließen aller Positionen, Margenmanagement

🎯 WARUM SMART DASHBOARD?

Spart Zeit – weniger Klicks, mehr Handel

Reduziert Fehler – Prüfungen vor jeder Operation

Volle Kontrolle – alle Informationen vor Augen

Flexibilität – an Ihre Bedürfnisse anpassbar

Zuverlässigkeit – stabiler Betrieb unter allen Bedingungen

💡 NUTZUNGSTIPPS

Für Scalping: Aktualisierungsintervall auf 500 ms einstellen

Für Langzeithandel: Auto-Update deaktivieren, um Ressourcen zu sparen

Für Risikomanagement: Immer den Margenlevel im Panel im Auge behalten

Für schnelle Operationen: Nutzen Sie Terminal-Tastenkombinationen zusammen mit dem Panel

🔧 ANFORDERUNGEN & KOMPATIBILITÄT

Terminal: MetaTrader 5

Broker: Alle, die MQL5 unterstützen

Konten: Hedging- und Netting-Konten

📞 SUPPORT & UPDATES

Mit dem Kauf des Smart Trading Dashboard erhalten Sie: