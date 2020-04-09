Smart Trading Dashboard

Smart Trading Dashboard für MetaTrader 5

Das Smart Trading Dashboard ist ein professionelles mehrsprachiges Bedienfeld, das alle Handels-Schlüsselelemente in einer einzigen, komfortablen Oberfläche vereint. Kein Wechseln mehr zwischen Registerkarten – alle wichtigen Daten und Werkzeuge sind jetzt vor Ihnen!

🚀 HAUPTMERKMALE

📊 Alle Daten auf einen Blick

  • Konto: Kontostand, Eigenkapital, Margenlevel, freie Marge

  • Instrument: Bid, Ask, Spread in Punkten

  • Offene Positionen: Anzahl Kauf/Verkauf, Volumen in Lots, Gewinn/Verlust pro Symbol

  • Gesamtgewinn: Gesamtergebnis aller Positionen auf dem Konto

 Schnelle Aktionen mit einem Klick

  • KAUFEN/VERKAUFEN: Öffnen von Marktaufträgen mit ausgewählter Losgröße

  • Alle Schließen: Sofortiges Schließen aller Positionen mit Ergebnisbericht

  • Gewinnbringende Schließen: Schließen nur gewinnbringender Positionen

  • Hedging: Automatischer Ausgleich der Kauf-/Verkaufsvolumina

🎛 Flexibles Lot-Management

  • 7 voreingestellte Werte (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

  • Manuelle Eingabe jedes beliebigen Wertes mit automatischer Rundung

  • Visuelle Hervorhebung des ausgewählten Lots

🌍 Internationale Unterstützung

  • 6 Oberflächensprachen: Englisch, Russisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch

  • Automatisches Umschalten aller Texte und Meldungen

 VORTEILE FÜR DEN TRADER

  • Zeitersparnis: Alle Operationen in 1-2 Klicks, Auto-Updates der Daten (einstellbares Intervall), Schnelles Wechseln zwischen Lots

  • Risikokontrolle: Echtzeit-Sichtbarkeit des Margenlevels, Warnungen bei hohem Spread, Prüfung der freien Marge vor Auftragserteilung

  • Anpassungskomfort: Anpassbares Farbschema an Ihren Stil, Auswahl von Schriftart und -größe, Ein-/Ausschalten benötigter Sektionen, Einstellbare Aktualisierungsgeschwindigkeit

🛠 TECHNISCHE MERKMALE

  • Zuverlässigkeit: Überprüfung der Handelserlaubnis, Überwachung der Serververbindung, Bestätigung erfolgreicher Operationen, Detaillierte Fehlermeldungen

  • Professionelle Funktionen: Berechnung der benötigten Marge vor der Eröffnung, Automatische Lotrundung gemäß Symbolschritt, Berücksichtigung von Swaps und Kommissionen in der Gewinnberechnung, Arbeit mit Positionen über alle Symbole

  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Modernes Design mit Schatten und Verläufen, Farbindikatoren (grün/rot für Gewinn/Verlust), Informative Dialogfenster, Logische Anordnung der Elemente

📈 FÜR WEN IST DIESES WERKZEUG?

  • Anfänger: Alles Nötige an einem Ort, Einfache und intuitive Oberfläche, Schutz vor Eingabefehlern

  • Aktive Trader: Geschwindigkeit bei der Auftragsausführung, Bequemes Lot-Management, Schnelles Hedging

  • Profis: Detaillierte Statistiken, Risikokontrolle, Anpassung an den Handelsstil

  • Multi-Währungs-Trader: Gesamtgewinn über das gesamte Portfolio, Schnelles Schließen aller Positionen, Margenmanagement

🎯 WARUM SMART DASHBOARD?

  • Spart Zeit – weniger Klicks, mehr Handel

  • Reduziert Fehler – Prüfungen vor jeder Operation

  • Volle Kontrolle – alle Informationen vor Augen

  • Flexibilität – an Ihre Bedürfnisse anpassbar

  • Zuverlässigkeit – stabiler Betrieb unter allen Bedingungen

💡 NUTZUNGSTIPPS

  • Für Scalping: Aktualisierungsintervall auf 500 ms einstellen

  • Für Langzeithandel: Auto-Update deaktivieren, um Ressourcen zu sparen

  • Für Risikomanagement: Immer den Margenlevel im Panel im Auge behalten

  • Für schnelle Operationen: Nutzen Sie Terminal-Tastenkombinationen zusammen mit dem Panel

🔧 ANFORDERUNGEN & KOMPATIBILITÄT

  • Terminal: MetaTrader 5

  • Broker: Alle, die MQL5 unterstützen

  • Konten: Hedging- und Netting-Konten

📞 SUPPORT & UPDATES

Mit dem Kauf des Smart Trading Dashboard erhalten Sie:

  • Kostenlose Updates

  • Technischen Support bei Installation und Einrichtung

  • Zugang zu zukünftigen Funktionsverbesserungen


Weitere Produkte dieses Autors
High Low Today
Sergei Vardakov
Indikatoren
High Low Today (MT5) ist ein leichtgewichtiger Indikator für MetaTrader 5, der die Hoch- und Tiefstände des aktuellen Tages anzeigt. Der Indikator berechnet die Tagesniveaus auf der Grundlage von Intraday-Kursdaten und zeichnet sie nur für den aktuellen Handelstag. Merkmale Zeigt High und Low des aktuellen Tages an Entwickelt für den Intraday-Handel Funktioniert mit Forex- und Krypto-Symbolen Einfach und leichtgewichtig Anpassbare Linienfarben und -breiten Zeitrahmen Empfohlen für M1 - H4 Auf D1
FREE
