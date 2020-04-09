Smart Trading Dashboard
- Utilitys
- Sergei Vardakov
- Version: 1.0
Smart Trading Dashboard für MetaTrader 5
Das Smart Trading Dashboard ist ein professionelles mehrsprachiges Bedienfeld, das alle Handels-Schlüsselelemente in einer einzigen, komfortablen Oberfläche vereint. Kein Wechseln mehr zwischen Registerkarten – alle wichtigen Daten und Werkzeuge sind jetzt vor Ihnen!
🚀 HAUPTMERKMALE
📊 Alle Daten auf einen Blick
-
Konto: Kontostand, Eigenkapital, Margenlevel, freie Marge
-
Instrument: Bid, Ask, Spread in Punkten
-
Offene Positionen: Anzahl Kauf/Verkauf, Volumen in Lots, Gewinn/Verlust pro Symbol
-
Gesamtgewinn: Gesamtergebnis aller Positionen auf dem Konto
⚡ Schnelle Aktionen mit einem Klick
-
KAUFEN/VERKAUFEN: Öffnen von Marktaufträgen mit ausgewählter Losgröße
-
Alle Schließen: Sofortiges Schließen aller Positionen mit Ergebnisbericht
-
Gewinnbringende Schließen: Schließen nur gewinnbringender Positionen
-
Hedging: Automatischer Ausgleich der Kauf-/Verkaufsvolumina
🎛 Flexibles Lot-Management
-
7 voreingestellte Werte (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)
-
Manuelle Eingabe jedes beliebigen Wertes mit automatischer Rundung
-
Visuelle Hervorhebung des ausgewählten Lots
🌍 Internationale Unterstützung
-
6 Oberflächensprachen: Englisch, Russisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch
-
Automatisches Umschalten aller Texte und Meldungen
✨ VORTEILE FÜR DEN TRADER
-
Zeitersparnis: Alle Operationen in 1-2 Klicks, Auto-Updates der Daten (einstellbares Intervall), Schnelles Wechseln zwischen Lots
-
Risikokontrolle: Echtzeit-Sichtbarkeit des Margenlevels, Warnungen bei hohem Spread, Prüfung der freien Marge vor Auftragserteilung
-
Anpassungskomfort: Anpassbares Farbschema an Ihren Stil, Auswahl von Schriftart und -größe, Ein-/Ausschalten benötigter Sektionen, Einstellbare Aktualisierungsgeschwindigkeit
🛠 TECHNISCHE MERKMALE
-
Zuverlässigkeit: Überprüfung der Handelserlaubnis, Überwachung der Serververbindung, Bestätigung erfolgreicher Operationen, Detaillierte Fehlermeldungen
-
Professionelle Funktionen: Berechnung der benötigten Marge vor der Eröffnung, Automatische Lotrundung gemäß Symbolschritt, Berücksichtigung von Swaps und Kommissionen in der Gewinnberechnung, Arbeit mit Positionen über alle Symbole
-
Benutzerfreundliche Oberfläche: Modernes Design mit Schatten und Verläufen, Farbindikatoren (grün/rot für Gewinn/Verlust), Informative Dialogfenster, Logische Anordnung der Elemente
📈 FÜR WEN IST DIESES WERKZEUG?
-
Anfänger: Alles Nötige an einem Ort, Einfache und intuitive Oberfläche, Schutz vor Eingabefehlern
-
Aktive Trader: Geschwindigkeit bei der Auftragsausführung, Bequemes Lot-Management, Schnelles Hedging
-
Profis: Detaillierte Statistiken, Risikokontrolle, Anpassung an den Handelsstil
-
Multi-Währungs-Trader: Gesamtgewinn über das gesamte Portfolio, Schnelles Schließen aller Positionen, Margenmanagement
🎯 WARUM SMART DASHBOARD?
-
Spart Zeit – weniger Klicks, mehr Handel
-
Reduziert Fehler – Prüfungen vor jeder Operation
-
Volle Kontrolle – alle Informationen vor Augen
-
Flexibilität – an Ihre Bedürfnisse anpassbar
-
Zuverlässigkeit – stabiler Betrieb unter allen Bedingungen
💡 NUTZUNGSTIPPS
-
Für Scalping: Aktualisierungsintervall auf 500 ms einstellen
-
Für Langzeithandel: Auto-Update deaktivieren, um Ressourcen zu sparen
-
Für Risikomanagement: Immer den Margenlevel im Panel im Auge behalten
-
Für schnelle Operationen: Nutzen Sie Terminal-Tastenkombinationen zusammen mit dem Panel
🔧 ANFORDERUNGEN & KOMPATIBILITÄT
-
Terminal: MetaTrader 5
-
Broker: Alle, die MQL5 unterstützen
-
Konten: Hedging- und Netting-Konten
📞 SUPPORT & UPDATES
Mit dem Kauf des Smart Trading Dashboard erhalten Sie:
-
Kostenlose Updates
-
Technischen Support bei Installation und Einrichtung
-
Zugang zu zukünftigen Funktionsverbesserungen