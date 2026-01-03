Alert Line Manager

Alert Line Manager - FREE ist ein einfacher und zuverlässiger MT5-Indikator, der Sie warnt, wenn der Preis horizontale Linien kreuzt.

Entwickelt für manuelle Händler, die mit wichtigen Kursniveaus arbeiten.

Merkmale:

  • Warnungen bei Überschreiten einer horizontalen Linie

  • Popup- und Ton-Benachrichtigungen

  • Abkühlung der Warnmeldungen zur Vermeidung von Spam

  • Schaltfläche "Alerts ON / OFF" im Chart

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

Beschränkungen:

  • Nur horizontale Linien

  • Keine Trendlinien, Kanäle oder Fibonacci

  • Keine Push-Benachrichtigungen

🔔 Einstellungen für Alarme

Alarm-Sounddatei
Sounddatei, die abgespielt wird, wenn der Preis eine horizontale Linie kreuzt.
Leer lassen, um Tonwarnungen zu deaktivieren.

Abklingzeit für Alarme (Sekunden)
Minimaler Zeitabstand zwischen Alarmen für dieselbe Linie.
Verhindert wiederholte Alarme, wenn der Kurs in der Nähe des Niveaus schwankt.

Kostenpflichtige und Pro-Versionen mit erweiterter Funktionalität sind geplant.

⭐ Wenn Sie diesen Indikator nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung - sie hilft, zukünftige Versionen zu verbessern.
