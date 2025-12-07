Smart Trading Dashboard
- Utilità
- Sergei Vardakov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Smart Trading Dashboard per MetaTrader 5
Smart Trading Dashboard è un pannello di controllo professionale multilingue che riunisce tutti gli elementi chiave del trading in un'unica interfaccia conveniente. Basta passare da una scheda all'altra: tutti i dati e gli strumenti importanti sono ora di fronte a te!
🚀 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
📊 Tutti i Dati in Vista
-
Conto: Saldo, Capitale, Livello Margine, Margine Libero
-
Strumento: Bid, Ask, Spread in punti
-
Posizioni Aperte: Numero di Acquisti/Vendite, Volume in lotti, Profitto per simbolo
-
Profitto Totale: Risultato complessivo di tutte le posizioni sul conto
⚡ Azioni Rapide con un Clic
-
ACQUISTA/VENDI: Apertura ordini a mercato con lotto selezionato
-
Chiudi Tutto: Chiusura istantanea di tutte le posizioni con report del risultato
-
Chiudi Profittevoli: Chiusura solo delle posizioni in profitto
-
Copertura: Bilanciamento automatico del volume Acquisti/Vendite
🎛 Gestione Flessibile dei Lotti
-
7 valori preimpostati (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)
-
Inserimento manuale di qualsiasi valore con arrotondamento automatico
-
Evidenziazione visiva del lotto selezionato
🌍 Supporto Internazionale
-
6 lingue dell'interfaccia: Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Francese
-
Commutazione automatica di tutti i testi e i messaggi
✨ VANTAGGI PER IL TRADER
-
Risparmio di Tempo: Tutte le operazioni in 1-2 clic, Dati auto-aggiornanti (intervallo configurabile), Passaggio rapido tra i lotti
-
Controllo del Rischio: Visibilità in tempo reale del livello margine, Avvisi per spread elevati, Verifica del margine libero prima dell'apertura ordini
-
Comodità di Personalizzazione: Schema colori regolabile in base al tuo stile, Scelta del font e dimensione testo, Attiva/disattiva le sezioni necessarie, Velocità di aggiornamento regolabile
🛠 CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Affidabilità: Verifica dei permessi di trading, Monitoraggio della connessione al server, Conferma delle operazioni riuscite, Messaggi di errore dettagliati
-
Funzioni Professionali: Calcolo del margine richiesto prima dell'apertura, Arrotondamento automatico dei lotti secondo lo step del simbolo, Considerazione di swap e commissioni nel calcolo del profitto, Lavora con posizioni su tutti i simboli
-
Interfaccia User-Friendly: Design moderno con ombre e gradienti, Indicatori di colore (verde/rosso per profitto/perdita), Finestre di dialogo informative, Disposizione logica degli elementi
📈 A CHI È RIVOLTO QUESTO STRUMENTO?
-
Trader Principianti: Tutto il necessario in un unico posto, Interfaccia semplice e intuitiva, Protezione da errori di inserimento
-
Trader Attivi: Velocità di esecuzione delle operazioni, Gestione comoda dei lotti, Copertura rapida
-
Professionisti: Statistiche dettagliate, Controllo del rischio, Personalizzazione in base allo stile di trading
-
Trader Multi-Valuta: Profitto totale dell'intero portafoglio, Chiusura rapida di tutte le posizioni, Gestione del margine
🎯 PERCHÉ PROPRIO SMART DASHBOARD?
-
Risparmia tempo – meno clic, più trading
-
Riduce gli errori – controlli prima di ogni operazione
-
Controllo totale – tutte le informazioni sotto i tuoi occhi
-
Flessibilità – configurabile in base alle tue esigenze
-
Affidabilità – funzionamento stabile in qualsiasi condizione
💡 CONSIGLI D'USO
-
Per lo Scalping: Imposta l'intervallo di aggiornamento a 500 ms
-
Per il Trading a Lungo Termine: Disabilita l'auto-aggiornamento per risparmiare risorse
-
Per la Gestione del Rischio: Monitora sempre il livello margine sul pannello
-
Per Operazioni Veloci: Usa le scorciatoie da tastiera del terminal insieme al pannello
🔧 REQUISITI E COMPATIBILITÀ
-
Terminale: MetaTrader 5
-
Broker: Qualsiasi che supporti MQL5
-
Conti: In hedge (Hedging) e in compensazione (Netting)
📞 SUPPORTO E AGGIORNAMENTI
Acquistando Smart Trading Dashboard, ottieni:
-
Aggiornamenti gratuiti
-
Supporto tecnico per l'installazione e la configurazione
-
Accesso ai futuri miglioramenti delle funzionalità