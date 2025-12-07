Smart Trading Dashboard per MetaTrader 5

Smart Trading Dashboard è un pannello di controllo professionale multilingue che riunisce tutti gli elementi chiave del trading in un'unica interfaccia conveniente. Basta passare da una scheda all'altra: tutti i dati e gli strumenti importanti sono ora di fronte a te!

🚀 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

📊 Tutti i Dati in Vista

Conto: Saldo, Capitale, Livello Margine, Margine Libero

Strumento: Bid, Ask, Spread in punti

Posizioni Aperte: Numero di Acquisti/Vendite, Volume in lotti, Profitto per simbolo

Profitto Totale: Risultato complessivo di tutte le posizioni sul conto

⚡ Azioni Rapide con un Clic

ACQUISTA/VENDI: Apertura ordini a mercato con lotto selezionato

Chiudi Tutto: Chiusura istantanea di tutte le posizioni con report del risultato

Chiudi Profittevoli: Chiusura solo delle posizioni in profitto

Copertura: Bilanciamento automatico del volume Acquisti/Vendite

🎛 Gestione Flessibile dei Lotti

7 valori preimpostati (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

Inserimento manuale di qualsiasi valore con arrotondamento automatico

Evidenziazione visiva del lotto selezionato

🌍 Supporto Internazionale

6 lingue dell'interfaccia: Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Francese

Commutazione automatica di tutti i testi e i messaggi

✨ VANTAGGI PER IL TRADER

Risparmio di Tempo: Tutte le operazioni in 1-2 clic, Dati auto-aggiornanti (intervallo configurabile), Passaggio rapido tra i lotti

Controllo del Rischio: Visibilità in tempo reale del livello margine, Avvisi per spread elevati, Verifica del margine libero prima dell'apertura ordini

Comodità di Personalizzazione: Schema colori regolabile in base al tuo stile, Scelta del font e dimensione testo, Attiva/disattiva le sezioni necessarie, Velocità di aggiornamento regolabile

🛠 CARATTERISTICHE TECNICHE

Affidabilità: Verifica dei permessi di trading, Monitoraggio della connessione al server, Conferma delle operazioni riuscite, Messaggi di errore dettagliati

Funzioni Professionali: Calcolo del margine richiesto prima dell'apertura, Arrotondamento automatico dei lotti secondo lo step del simbolo, Considerazione di swap e commissioni nel calcolo del profitto, Lavora con posizioni su tutti i simboli

Interfaccia User-Friendly: Design moderno con ombre e gradienti, Indicatori di colore (verde/rosso per profitto/perdita), Finestre di dialogo informative, Disposizione logica degli elementi

📈 A CHI È RIVOLTO QUESTO STRUMENTO?

Trader Principianti: Tutto il necessario in un unico posto, Interfaccia semplice e intuitiva, Protezione da errori di inserimento

Trader Attivi: Velocità di esecuzione delle operazioni, Gestione comoda dei lotti, Copertura rapida

Professionisti: Statistiche dettagliate, Controllo del rischio, Personalizzazione in base allo stile di trading

Trader Multi-Valuta: Profitto totale dell'intero portafoglio, Chiusura rapida di tutte le posizioni, Gestione del margine

🎯 PERCHÉ PROPRIO SMART DASHBOARD?

Risparmia tempo – meno clic, più trading

Riduce gli errori – controlli prima di ogni operazione

Controllo totale – tutte le informazioni sotto i tuoi occhi

Flessibilità – configurabile in base alle tue esigenze

Affidabilità – funzionamento stabile in qualsiasi condizione

💡 CONSIGLI D'USO

Per lo Scalping: Imposta l'intervallo di aggiornamento a 500 ms

Per il Trading a Lungo Termine: Disabilita l'auto-aggiornamento per risparmiare risorse

Per la Gestione del Rischio: Monitora sempre il livello margine sul pannello

Per Operazioni Veloci: Usa le scorciatoie da tastiera del terminal insieme al pannello

🔧 REQUISITI E COMPATIBILITÀ

Terminale: MetaTrader 5

Broker: Qualsiasi che supporti MQL5

Conti: In hedge (Hedging) e in compensazione (Netting)

📞 SUPPORTO E AGGIORNAMENTI

Acquistando Smart Trading Dashboard, ottieni: