Smart Trading Dashboard

Smart Trading Dashboard per MetaTrader 5

Smart Trading Dashboard è un pannello di controllo professionale multilingue che riunisce tutti gli elementi chiave del trading in un'unica interfaccia conveniente. Basta passare da una scheda all'altra: tutti i dati e gli strumenti importanti sono ora di fronte a te!

🚀 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

📊 Tutti i Dati in Vista

  • Conto: Saldo, Capitale, Livello Margine, Margine Libero

  • Strumento: Bid, Ask, Spread in punti

  • Posizioni Aperte: Numero di Acquisti/Vendite, Volume in lotti, Profitto per simbolo

  • Profitto Totale: Risultato complessivo di tutte le posizioni sul conto

 Azioni Rapide con un Clic

  • ACQUISTA/VENDI: Apertura ordini a mercato con lotto selezionato

  • Chiudi Tutto: Chiusura istantanea di tutte le posizioni con report del risultato

  • Chiudi Profittevoli: Chiusura solo delle posizioni in profitto

  • Copertura: Bilanciamento automatico del volume Acquisti/Vendite

🎛 Gestione Flessibile dei Lotti

  • 7 valori preimpostati (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

  • Inserimento manuale di qualsiasi valore con arrotondamento automatico

  • Evidenziazione visiva del lotto selezionato

🌍 Supporto Internazionale

  • 6 lingue dell'interfaccia: Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Francese

  • Commutazione automatica di tutti i testi e i messaggi

 VANTAGGI PER IL TRADER

  • Risparmio di Tempo: Tutte le operazioni in 1-2 clic, Dati auto-aggiornanti (intervallo configurabile), Passaggio rapido tra i lotti

  • Controllo del Rischio: Visibilità in tempo reale del livello margine, Avvisi per spread elevati, Verifica del margine libero prima dell'apertura ordini

  • Comodità di Personalizzazione: Schema colori regolabile in base al tuo stile, Scelta del font e dimensione testo, Attiva/disattiva le sezioni necessarie, Velocità di aggiornamento regolabile

🛠 CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Affidabilità: Verifica dei permessi di trading, Monitoraggio della connessione al server, Conferma delle operazioni riuscite, Messaggi di errore dettagliati

  • Funzioni Professionali: Calcolo del margine richiesto prima dell'apertura, Arrotondamento automatico dei lotti secondo lo step del simbolo, Considerazione di swap e commissioni nel calcolo del profitto, Lavora con posizioni su tutti i simboli

  • Interfaccia User-Friendly: Design moderno con ombre e gradienti, Indicatori di colore (verde/rosso per profitto/perdita), Finestre di dialogo informative, Disposizione logica degli elementi

📈 A CHI È RIVOLTO QUESTO STRUMENTO?

  • Trader Principianti: Tutto il necessario in un unico posto, Interfaccia semplice e intuitiva, Protezione da errori di inserimento

  • Trader Attivi: Velocità di esecuzione delle operazioni, Gestione comoda dei lotti, Copertura rapida

  • Professionisti: Statistiche dettagliate, Controllo del rischio, Personalizzazione in base allo stile di trading

  • Trader Multi-Valuta: Profitto totale dell'intero portafoglio, Chiusura rapida di tutte le posizioni, Gestione del margine

🎯 PERCHÉ PROPRIO SMART DASHBOARD?

  • Risparmia tempo – meno clic, più trading

  • Riduce gli errori – controlli prima di ogni operazione

  • Controllo totale – tutte le informazioni sotto i tuoi occhi

  • Flessibilità – configurabile in base alle tue esigenze

  • Affidabilità – funzionamento stabile in qualsiasi condizione

💡 CONSIGLI D'USO

  • Per lo Scalping: Imposta l'intervallo di aggiornamento a 500 ms

  • Per il Trading a Lungo Termine: Disabilita l'auto-aggiornamento per risparmiare risorse

  • Per la Gestione del Rischio: Monitora sempre il livello margine sul pannello

  • Per Operazioni Veloci: Usa le scorciatoie da tastiera del terminal insieme al pannello

🔧 REQUISITI E COMPATIBILITÀ

  • Terminale: MetaTrader 5

  • Broker: Qualsiasi che supporti MQL5

  • Conti: In hedge (Hedging) e in compensazione (Netting)

📞 SUPPORTO E AGGIORNAMENTI

Acquistando Smart Trading Dashboard, ottieni:

  • Aggiornamenti gratuiti

  • Supporto tecnico per l'installazione e la configurazione

  • Accesso ai futuri miglioramenti delle funzionalità


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione