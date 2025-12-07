Smart Trading Dashboard
- Utilitaires
- Sergei Vardakov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Smart Trading Dashboard pour MetaTrader 5
Le Smart Trading Dashboard est un panneau de contrôle professionnel multilingue qui regroupe tous les éléments clés du trading dans une interface unique et pratique. Finis les allers-retours entre les onglets : toutes les données et tous les outils importants sont maintenant devant vous !
🚀 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
📊 Toutes les Données en Vue
-
Compte : Solde, Capitaux propres, Niveau de Marge, Marge Libre
-
Instrument : Bid, Ask, Spread en points
-
Positions Ouvertes : Nombre d'Achats/Ventes, Volume en lots, Profit par symbole
-
Profit Total : Résultat global de toutes les positions sur le compte
⚡ Actions Rapides en un Clic
-
ACHETER/VENDRE : Ouverture d'ordres au marché avec le lot sélectionné
-
Tout Fermer : Fermeture instantanée de toutes les positions avec rapport de résultat
-
Fermer les Rentables : Fermeture uniquement des positions rentables
-
Couverture : Équilibrage automatique des volumes Achat/Vente
🎛 Gestion Flexible des Lots
-
7 valeurs prédéfinies (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)
-
Saisie manuelle de toute valeur avec arrondi automatique
-
Mise en évidence visuelle du lot sélectionné
🌍 Support International
-
6 langues d'interface : Anglais, Russe, Espagnol, Allemand, Italien, Français
-
Changement automatique de tous les textes et messages
✨ AVANTAGES POUR LE TRADER
-
Gain de Temps : Toutes les opérations en 1-2 clics, Données auto-actualisées (intervalle configurable), Changement rapide entre les lots
-
Contrôle des Risques : Visibilité en temps réel du niveau de marge, Alertes en cas de spread élevé, Vérification de la marge libre avant l'ouverture d'ordre
-
Confort de Personnalisation : Schéma de couleurs ajustable à votre style, Choix de la police et de la taille du texte, Activation/désactivation des sections nécessaires, Vitesse de rafraîchissement ajustable
🛠 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-
Fiabilité : Vérification des autorisations de trading, Surveillance de la connexion au serveur, Confirmation des opérations réussies, Messages d'erreur détaillés
-
Fonctions Professionnelles : Calcul de la marge requise avant ouverture, Arrondi automatique des lots selon le step du symbole, Prise en compte des swaps et commissions dans le calcul du profit, Fonctionne avec les positions sur tous les symboles
-
Interface Conviviale : Design moderne avec ombres et dégradés, Indicateurs de couleur (vert/rouge pour profit/perte), Boîtes de dialogue informatives, Disposition logique des éléments
📈 À QUI S'ADRESSE CET OUTIL ?
-
Traders Débutants : Tout le nécessaire au même endroit, Interface simple et intuitive, Protection contre les erreurs de saisie
-
Traders Actifs : Rapidité d'exécution des opérations, Gestion pratique des lots, Couverture rapide
-
Professionnels : Statistiques détaillées, Contrôle des risques, Personnalisation selon le style de trading
-
Traders Multi-Devises : Profit total de l'ensemble du portefeuille, Fermeture rapide de toutes les positions, Gestion de la marge
🎯 POURQUOI SMART DASHBOARD ?
-
Gain de temps – moins de clics, plus de trading
-
Réduction des erreurs – vérifications avant chaque opération
-
Contrôle total – toutes les informations sous les yeux
-
Flexibilité – configurable selon vos besoins
-
Fiabilité – fonctionnement stable dans toutes les conditions
💡 CONSEILS D'UTILISATION
-
Pour le Scalping : Réglez l'intervalle de rafraîchissement à 500 ms
-
Pour le Trading à Long Terme : Désactivez l'auto-actualisation pour économiser les ressources
-
Pour la Gestion des Risques : Surveillez toujours le niveau de marge sur le panneau
-
Pour les Opérations Rapides : Utilisez les raccourcis clavier du terminal avec le panneau
🔧 EXIGENCES ET COMPATIBILITÉ
-
Terminal : MetaTrader 5
-
Brokers : Tous ceux supportant MQL5
-
Comptes : Comptes en couverture (Hedging) et en compensation (Netting)
📞 SUPPORT ET MISES À JOUR
L'achat du Smart Trading Dashboard vous donne droit à :
-
Des mises à jour gratuites
-
Un support technique pour l'installation et la configuration
-
L'accès aux futures améliorations des fonctionnalités