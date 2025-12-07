Smart Trading Dashboard

Fiabilité : Vérification des autorisations de trading, Surveillance de la connexion au serveur, Confirmation des opérations réussies, Messages d'erreur détaillés

Fonctions Professionnelles : Calcul de la marge requise avant ouverture, Arrondi automatique des lots selon le step du symbole, Prise en compte des swaps et commissions dans le calcul du profit, Fonctionne avec les positions sur tous les symboles