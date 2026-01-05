Session Range

Session Range Lite ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der automatisch die Höchst- und Tiefststände der asiatischen Handelssitzung auf dem Chart anzeigt.

Der Indikator hebt die asiatische Handelssitzungsspanne und wichtige Kursniveaus hervor, die häufig für Ausbrüche, Wiederholungen und Intraday-Marktstrukturanalysen verwendet werden.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Berechnung von Asian Session High und Low

  • Klare Visualisierung der Sitzungsspanne

  • Horizontale Hoch-/Tiefstände

  • Preisetiketten mit exakten Levelwerten

  • Stabiles Verhalten beim Scrollen und Zoomen des Charts

  • Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern

  • Kein Neulackieren

Am besten geeignet für:

  • Intraday-Handel

  • Bereichsausbruchsstrategien

  • tägliche Marktstrukturanalyse

  • manuellen Handel ohne automatische Signale

Dieser Indikator ist kein Expert Advisor und platziert keine Trades. Er liefert lediglich objektive Marktinformationen, die es dem Händler ermöglichen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

📌 Session Range Lite ist eine kostenlose Version.
Erweiterte Funktionen wie zusätzliche Sitzungen (London, New York), Warnungen und Statistiken sind für zukünftige Versionen geplant.

👉 Wenn Sie diesen Indikator nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf der Produktseite - Ihr Feedback hilft bei der weiteren Entwicklung.


