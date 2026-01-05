Session Range
- Indikatoren
- Sergei Vardakov
- Version: 1.0
Session Range Lite ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der automatisch die Höchst- und Tiefststände der asiatischen Handelssitzung auf dem Chart anzeigt.
Der Indikator hebt die asiatische Handelssitzungsspanne und wichtige Kursniveaus hervor, die häufig für Ausbrüche, Wiederholungen und Intraday-Marktstrukturanalysen verwendet werden.
Hauptmerkmale:
-
Automatische Berechnung von Asian Session High und Low
-
Klare Visualisierung der Sitzungsspanne
-
Horizontale Hoch-/Tiefstände
-
Preisetiketten mit exakten Levelwerten
-
Stabiles Verhalten beim Scrollen und Zoomen des Charts
-
Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern
-
Kein Neulackieren
Am besten geeignet für:
-
Intraday-Handel
-
Bereichsausbruchsstrategien
-
tägliche Marktstrukturanalyse
-
manuellen Handel ohne automatische Signale
Dieser Indikator ist kein Expert Advisor und platziert keine Trades. Er liefert lediglich objektive Marktinformationen, die es dem Händler ermöglichen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen.
📌 Session Range Lite ist eine kostenlose Version.
Erweiterte Funktionen wie zusätzliche Sitzungen (London, New York), Warnungen und Statistiken sind für zukünftige Versionen geplant.
👉 Wenn Sie diesen Indikator nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf der Produktseite - Ihr Feedback hilft bei der weiteren Entwicklung.