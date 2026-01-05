Session Range Lite ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der automatisch die Höchst- und Tiefststände der asiatischen Handelssitzung auf dem Chart anzeigt.

Der Indikator hebt die asiatische Handelssitzungsspanne und wichtige Kursniveaus hervor, die häufig für Ausbrüche, Wiederholungen und Intraday-Marktstrukturanalysen verwendet werden.

Hauptmerkmale:

Automatische Berechnung von Asian Session High und Low

Klare Visualisierung der Sitzungsspanne

Horizontale Hoch-/Tiefstände

Preisetiketten mit exakten Levelwerten

Stabiles Verhalten beim Scrollen und Zoomen des Charts

Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern

Kein Neulackieren

Am besten geeignet für:

Intraday-Handel

Bereichsausbruchsstrategien

tägliche Marktstrukturanalyse

manuellen Handel ohne automatische Signale

Dieser Indikator ist kein Expert Advisor und platziert keine Trades. Er liefert lediglich objektive Marktinformationen, die es dem Händler ermöglichen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

📌 Session Range Lite ist eine kostenlose Version.

Erweiterte Funktionen wie zusätzliche Sitzungen (London, New York), Warnungen und Statistiken sind für zukünftige Versionen geplant.

👉 Wenn Sie diesen Indikator nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf der Produktseite - Ihr Feedback hilft bei der weiteren Entwicklung.