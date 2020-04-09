Smart Trading Dashboard para MetaTrader 5

Smart Trading Dashboard es un panel de control profesional multilingüe que reúne todos los elementos clave de trading en una única interfaz conveniente. ¡No más cambiar entre pestañas: todos los datos e instrumentos importantes están ahora frente a ti!

🚀 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

📊 Todos los Datos a la Vista

Cuenta: Saldo, Patrimonio, Nivel de Margen, Margen Libre

Instrumento: Bid, Ask, Spread en puntos

Posiciones Abiertas: Cantidad de Compra/Venta, Volumen en lotes, Beneficio por símbolo

Beneficio Total: Resultado global de todas las posiciones en la cuenta

⚡ Acciones Rápidas con un Clic

COMPRAR/VENDER: Apertura de órdenes de mercado con lote seleccionado

Cerrar Todo: Cierre instantáneo de todas las posiciones con informe de resultado

Cerrar Rentables: Cierre solo de posiciones rentables

Cobertura: Equilibrado automático del volumen de Compra/Venta

🎛 Gestión Flexible de Lotes

7 valores predefinidos (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

Entrada manual de cualquier valor con redondeo automático

Resaltado visual del lote seleccionado

🌍 Soporte Internacional

6 idiomas de interfaz: Inglés, Ruso, Español, Alemán, Italiano, Francés

Cambio automático de todos los textos y mensajes

✨ VENTAJAS PARA EL TRADER

Ahorro de Tiempo: Todas las operaciones en 1-2 clics, Datos auto-actualizables (intervalo configurable), Cambio rápido entre lotes

Control de Riesgos: Visibilidad en tiempo real del nivel de margen, Advertencias ante spreads altos, Verificación de margen libre antes de abrir órdenes

Conveniencia de Personalización: Esquema de colores ajustable a tu estilo, Elección de fuente y tamaño de texto, Activar/desactivar secciones necesarias, Velocidad de actualización ajustable

🛠 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fiabilidad: Verificación de permisos de trading, Monitoreo de conexión con el servidor, Confirmación de operaciones exitosas, Mensajes de error detallados

Funciones Profesionales: Cálculo de margen requerido antes de abrir, Redondeo automático de lotes según paso del símbolo, Consideración de swaps y comisiones en el cálculo de beneficios, Funciona con posiciones en todos los símbolos

Interfaz Amigable: Diseño moderno con sombras y gradientes, Indicadores de color (verde/rojo para ganancias/pérdidas), Cuadros de diálogo informativos, Disposición lógica de elementos

📈 ¿PARA QUIÉN ES ESTA HERRAMIENTA?

Traders Principiantes: Todo lo necesario en un solo lugar, Interfaz simple e intuitiva, Protección contra errores de entrada

Traders Activos: Velocidad en la ejecución de operaciones, Gestión conveniente de lotes, Cobertura rápida

Profesionales: Estadísticas detalladas, Control de riesgos, Personalización según el estilo de trading

Traders Multimoneda: Beneficio total de todo el portafolio, Cierre rápido de todas las posiciones, Gestión de márgenes

🎯 ¿POR QUÉ SMART DASHBOARD?

Ahorra tiempo: menos clics, más trading

Reduce errores: verificaciones antes de cada operación

Control total: toda la información ante tus ojos

Flexibilidad: configurable a tus necesidades

Fiabilidad: funcionamiento estable en cualquier condición

💡 CONSEJOS DE USO

Para Scalping: Establece el intervalo de actualización en 500 ms

Para Trading a Largo Plazo: Desactiva la auto-actualización para ahorrar recursos

Para Gestión de Riesgos: Supervisa siempre el nivel de margen en el panel

Para Operaciones Rápidas: Usa las teclas rápidas del terminal junto con el panel

🔧 REQUISITOS Y COMPATIBILIDAD

Terminal: MetaTrader 5

Brokers: Cualquiera que soporte MQL5

Cuentas: De cobertura (Hedging) y de compensación (Netting)

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Al adquirir Smart Trading Dashboard, obtienes: