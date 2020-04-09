Smart Trading Dashboard

Smart Trading Dashboard para MetaTrader 5

Smart Trading Dashboard es un panel de control profesional multilingüe que reúne todos los elementos clave de trading en una única interfaz conveniente. ¡No más cambiar entre pestañas: todos los datos e instrumentos importantes están ahora frente a ti!

🚀 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

📊 Todos los Datos a la Vista

  • Cuenta: Saldo, Patrimonio, Nivel de Margen, Margen Libre

  • Instrumento: Bid, Ask, Spread en puntos

  • Posiciones Abiertas: Cantidad de Compra/Venta, Volumen en lotes, Beneficio por símbolo

  • Beneficio Total: Resultado global de todas las posiciones en la cuenta

 Acciones Rápidas con un Clic

  • COMPRAR/VENDER: Apertura de órdenes de mercado con lote seleccionado

  • Cerrar Todo: Cierre instantáneo de todas las posiciones con informe de resultado

  • Cerrar Rentables: Cierre solo de posiciones rentables

  • Cobertura: Equilibrado automático del volumen de Compra/Venta

🎛 Gestión Flexible de Lotes

  • 7 valores predefinidos (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)

  • Entrada manual de cualquier valor con redondeo automático

  • Resaltado visual del lote seleccionado

🌍 Soporte Internacional

  • 6 idiomas de interfaz: Inglés, Ruso, Español, Alemán, Italiano, Francés

  • Cambio automático de todos los textos y mensajes

 VENTAJAS PARA EL TRADER

  • Ahorro de Tiempo: Todas las operaciones en 1-2 clics, Datos auto-actualizables (intervalo configurable), Cambio rápido entre lotes

  • Control de Riesgos: Visibilidad en tiempo real del nivel de margen, Advertencias ante spreads altos, Verificación de margen libre antes de abrir órdenes

  • Conveniencia de Personalización: Esquema de colores ajustable a tu estilo, Elección de fuente y tamaño de texto, Activar/desactivar secciones necesarias, Velocidad de actualización ajustable

🛠 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Fiabilidad: Verificación de permisos de trading, Monitoreo de conexión con el servidor, Confirmación de operaciones exitosas, Mensajes de error detallados

  • Funciones Profesionales: Cálculo de margen requerido antes de abrir, Redondeo automático de lotes según paso del símbolo, Consideración de swaps y comisiones en el cálculo de beneficios, Funciona con posiciones en todos los símbolos

  • Interfaz Amigable: Diseño moderno con sombras y gradientes, Indicadores de color (verde/rojo para ganancias/pérdidas), Cuadros de diálogo informativos, Disposición lógica de elementos

📈 ¿PARA QUIÉN ES ESTA HERRAMIENTA?

  • Traders Principiantes: Todo lo necesario en un solo lugar, Interfaz simple e intuitiva, Protección contra errores de entrada

  • Traders Activos: Velocidad en la ejecución de operaciones, Gestión conveniente de lotes, Cobertura rápida

  • Profesionales: Estadísticas detalladas, Control de riesgos, Personalización según el estilo de trading

  • Traders Multimoneda: Beneficio total de todo el portafolio, Cierre rápido de todas las posiciones, Gestión de márgenes

🎯 ¿POR QUÉ SMART DASHBOARD?

  • Ahorra tiempo: menos clics, más trading

  • Reduce errores: verificaciones antes de cada operación

  • Control total: toda la información ante tus ojos

  • Flexibilidad: configurable a tus necesidades

  • Fiabilidad: funcionamiento estable en cualquier condición

💡 CONSEJOS DE USO

  • Para Scalping: Establece el intervalo de actualización en 500 ms

  • Para Trading a Largo Plazo: Desactiva la auto-actualización para ahorrar recursos

  • Para Gestión de Riesgos: Supervisa siempre el nivel de margen en el panel

  • Para Operaciones Rápidas: Usa las teclas rápidas del terminal junto con el panel

🔧 REQUISITOS Y COMPATIBILIDAD

  • Terminal: MetaTrader 5

  • Brokers: Cualquiera que soporte MQL5

  • Cuentas: De cobertura (Hedging) y de compensación (Netting)

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Al adquirir Smart Trading Dashboard, obtienes:

  • Actualizaciones gratuitas

  • Soporte técnico para instalación y configuración

  • Acceso a futuras mejoras de funcionalidad


Productos recomendados
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilidades
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. Este asesor experto OrderBook History Playback le permite reproducir los eventos del libro
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Utilidades
## Version 2.50 He creado este EA con la intención de que sea de uso gratuito para todo el mundo. Sirve como una herramienta para ayudar en el trading con la administración del dinero, ingresando lotes de órdenes de acuerdo a un porcentaje del balance de la cuenta, y ajustando automáticamente TP/SL basado en precios altos/bajos. En la versión 2.50, la función de TP/SL automático se ajusta desde la línea de entrada (punto de entrada), y el precio automático en esta versión sólo desplaza la lín
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Utilidades
El panel facilita la labor del operador a la hora de fijar stop losses y take profits. Muestra información sobre posibles pérdidas y ganancias. Es conveniente para trabajar cuando se necesita establecer paradas y tomar ganancias en masa. Fue creado como una herramienta para el establecimiento de posiciones sin problemas en m1 y la transferencia rápida de las paradas al punto de equilibrio. Se ve estéticamente agradable, encaja perfectamente en la interfaz nativa de MT5. Broker recomendado ByBit
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Reproducción de datos previamente guardados del libro de órdenes. Características principales: Navegación por datos históricos Ajuste de la velocidad de reproducción con los botones "---" y "+++", así como con el ratón, puede mediante el desplazamiento de la rueda sobre el área de estos botones y entre ellos Activación y desactivación del centrado de precios Visualización de la hora con precisión de milésimas de segundo Atención : Este producto también necesita una utilidad para guardar datos:
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilidades
VR Trade Panel es una solución profesional para el comercio, que le permite administrar posiciones de manera efectiva utilizando líneas de tendencia. La funcionalidad única le permite instalar la pérdida de parada y obtener ganancias tanto a niveles dinámicos (líneas inclinadas) como valores fijos. Esto proporciona la máxima flexibilidad y conveniencia en el comercio. Gracias a la simplicidad de la interfaz y la [ gestión ] detallada, será más fácil para principiantes dominar los conceptos básic
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente de Metatrader 5, necesita las versiones de Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
Indicadores
El indicador dibuja un gráfico normal coloreándolo de colores basándose en los precios calculados por el algoritmo del indicador Heiken Ashi. Es decir, la forma de las velas no cambia. De hecho, se trata del mismo Heiken Ashi que no distorsiona el gráfico de precios. Entonces habrá un dibujo de un gato, porque no hay nada más que escribir sobre el indicador. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
SG Quick Closer MT5
Aleksandr Blinov
Utilidades
Script para el cierre rápido de órdenes de mercado y pendientes. Este script en bucle garantiza el cierre de todas las órdenes seleccionadas. Se ejecutará hasta que cierre todas las posiciones seleccionadas y saldrá cuando haya hecho su trabajo. Si tiene muchas posiciones abiertas este script le ayudará. Interfaz intuitiva 1) Simplemente suéltelo en el gráfico. 2) Seleccione las órdenes que desea cerrar. Por defecto están todas seleccionadas. 3) Haga clic en el botón "Cerrar". Si olvida activar
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilidades
Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilidades
El panel SmartTrader es un potente e intuitivo panel de operaciones diseñado para agilizar la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos en MetaTrader. Con su interfaz elegante y fácil de usar, los operadores pueden gestionar rápidamente sus posiciones, calcular las métricas de riesgo y ejecutar operaciones con precisión. Características principales: One-Click Trading: Coloca fácilmente órdenes de Compra o Venta con un solo clic. Gestión del riesgo: Calcula automáticamente el porcentaje
FREE
VConnect Ticks Data Validator
Omphile Vuyo Molahloe
Utilidades
V-Connect Tick Data Validator es una utilidad para MetaTrader 5. Comprueba cada tick y rechaza los datos no válidos. Características - Comprueba los precios de compra y venta - Comprueba el spread y la hora - Utiliza sólo funciones MQL5 - Registra los resultados en la pestaña Expertos - Filtrado en tiempo real: - Diferenciales negativos o nulos - Marcas de tiempo obsoletas (>60 segundos) - Inversión de la oferta/demanda - <1ms de sobrecarga** - se ejecuta en VPS de baja especificación - Registr
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
Nota: Todas las entradas de este EA están diseñados en árabe para facilitar la configuración y gestión Auto Smart Trade Manager EA Ar gestiona automáticamente las operaciones en MetaTrader 5. Establece Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) , soporta Trailing Stop para asegurar los beneficios, e incluye Equity Protection . Gestión inteligente para todas las operaciones o por Magic Number y símbolo, con control total sobre el deslizamiento y el riesgo. Operar implica un alto riesgo y puede perder par
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilidades
Calcular el volumen de órdenes cada vez que se crea una orden es algo extremadamente importante en la gestión de riesgos. ¡Deje que esta herramienta le simplifique el trabajo! ----------------------------------------------------- ¿Cómo utilizarlo? Fije el indicador al gráfico y configure sus parámetros: Tamaño del riesgo en % o en dinero y Ratio de recompensa por riesgo. Haga clic en el botón ON y localice la línea horizontal a su nivel de StopLoss. Opciones: Haga clic en el botón Pendiente/Inst
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilidades
Second Level Candles And Alligator Indicators genera una línea K cada 12 segundos y viene con un indicador Alligator, que es muy útil para los traders de plazos ultracortos. La razón por la que el programa puede no tener éxito en el arranque se debe a que los datos MqlTick de MT5 no se cargan lo suficiente. Esto se puede evitar cambiando el parámetro display data, por ejemplo display=100, y luego aumentar el parámetro display=300 después de que el programa funcione correctamente. Si los datos n
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
Utilidades
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor en tiempo real. El experto OrderBook Recorder registra los cambios en el libro de mercado y los almacena en archivos locales para su posterior u
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Utilidades
Posicionamiento básico MT5 es una herramienta dedicada de análisis avanzado que proporciona un análisis en profundidad del historial de operaciones, desbloqueando información para optimizar las estrategias y mejorar la rentabilidad. Usos principales Evaluación del rendimiento de la estrategia: Analice la rentabilidad, la estabilidad y el riesgo para obtener una calificación objetiva A+-D. Descubrimiento de patrones de negociación: Identifique variedades, plazos y hábitos de beneficios de alta c
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/38677 Cualquier duda o sugerencia por favor contacta con nosotros. ¡Que lo disfrutes! Este es un indicador gratuito, pero me
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Este indicador permite conocer el tiempo restante antes del cierre de la vela. Funciona en todos los marcos temporales. Es muy útil cuando tu estrategia de trading depende del cierre o de la apertura de una vela concreta. Usalo como quieras. No te olvides de dejar un comentario o una solicitud de un EA o un indicador. También difúndelo entre tus amigos y no dudes en visitar mi perfil para ver otras herramientas.
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL5 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilidades
VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 4] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilidades
NS Financas Script de Borrado Automático de Todos los Indicadores del Gráfico ¡Elimina automáticamente todos los indicadores de tu gráfico ofrecido gratuitamente por NS Financas! No pierdas más tiempo borrando los indicadores uno a uno. Con este script es posible en un solo clic eliminar todos los indicadores de la pantalla para ajustar tu nueva estrategia sin dejar de utilizar la configuración de tu gráfico, además de la posibilidad de configurar atajos de teclado para acceder rápidamente al
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario