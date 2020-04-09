Smart Trading Dashboard
- Utilidades
- Sergei Vardakov
- Versión: 1.0
Smart Trading Dashboard para MetaTrader 5
Smart Trading Dashboard es un panel de control profesional multilingüe que reúne todos los elementos clave de trading en una única interfaz conveniente. ¡No más cambiar entre pestañas: todos los datos e instrumentos importantes están ahora frente a ti!
🚀 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
📊 Todos los Datos a la Vista
-
Cuenta: Saldo, Patrimonio, Nivel de Margen, Margen Libre
-
Instrumento: Bid, Ask, Spread en puntos
-
Posiciones Abiertas: Cantidad de Compra/Venta, Volumen en lotes, Beneficio por símbolo
-
Beneficio Total: Resultado global de todas las posiciones en la cuenta
⚡ Acciones Rápidas con un Clic
-
COMPRAR/VENDER: Apertura de órdenes de mercado con lote seleccionado
-
Cerrar Todo: Cierre instantáneo de todas las posiciones con informe de resultado
-
Cerrar Rentables: Cierre solo de posiciones rentables
-
Cobertura: Equilibrado automático del volumen de Compra/Venta
🎛 Gestión Flexible de Lotes
-
7 valores predefinidos (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0)
-
Entrada manual de cualquier valor con redondeo automático
-
Resaltado visual del lote seleccionado
🌍 Soporte Internacional
-
6 idiomas de interfaz: Inglés, Ruso, Español, Alemán, Italiano, Francés
-
Cambio automático de todos los textos y mensajes
✨ VENTAJAS PARA EL TRADER
-
Ahorro de Tiempo: Todas las operaciones en 1-2 clics, Datos auto-actualizables (intervalo configurable), Cambio rápido entre lotes
-
Control de Riesgos: Visibilidad en tiempo real del nivel de margen, Advertencias ante spreads altos, Verificación de margen libre antes de abrir órdenes
-
Conveniencia de Personalización: Esquema de colores ajustable a tu estilo, Elección de fuente y tamaño de texto, Activar/desactivar secciones necesarias, Velocidad de actualización ajustable
🛠 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-
Fiabilidad: Verificación de permisos de trading, Monitoreo de conexión con el servidor, Confirmación de operaciones exitosas, Mensajes de error detallados
-
Funciones Profesionales: Cálculo de margen requerido antes de abrir, Redondeo automático de lotes según paso del símbolo, Consideración de swaps y comisiones en el cálculo de beneficios, Funciona con posiciones en todos los símbolos
-
Interfaz Amigable: Diseño moderno con sombras y gradientes, Indicadores de color (verde/rojo para ganancias/pérdidas), Cuadros de diálogo informativos, Disposición lógica de elementos
📈 ¿PARA QUIÉN ES ESTA HERRAMIENTA?
-
Traders Principiantes: Todo lo necesario en un solo lugar, Interfaz simple e intuitiva, Protección contra errores de entrada
-
Traders Activos: Velocidad en la ejecución de operaciones, Gestión conveniente de lotes, Cobertura rápida
-
Profesionales: Estadísticas detalladas, Control de riesgos, Personalización según el estilo de trading
-
Traders Multimoneda: Beneficio total de todo el portafolio, Cierre rápido de todas las posiciones, Gestión de márgenes
🎯 ¿POR QUÉ SMART DASHBOARD?
-
Ahorra tiempo: menos clics, más trading
-
Reduce errores: verificaciones antes de cada operación
-
Control total: toda la información ante tus ojos
-
Flexibilidad: configurable a tus necesidades
-
Fiabilidad: funcionamiento estable en cualquier condición
💡 CONSEJOS DE USO
-
Para Scalping: Establece el intervalo de actualización en 500 ms
-
Para Trading a Largo Plazo: Desactiva la auto-actualización para ahorrar recursos
-
Para Gestión de Riesgos: Supervisa siempre el nivel de margen en el panel
-
Para Operaciones Rápidas: Usa las teclas rápidas del terminal junto con el panel
🔧 REQUISITOS Y COMPATIBILIDAD
-
Terminal: MetaTrader 5
-
Brokers: Cualquiera que soporte MQL5
-
Cuentas: De cobertura (Hedging) y de compensación (Netting)
📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
Al adquirir Smart Trading Dashboard, obtienes:
-
Actualizaciones gratuitas
-
Soporte técnico para instalación y configuración
-
Acceso a futuras mejoras de funcionalidad