PrevDayVAH

📌 Volumenprofil der vorangegangenen Periode [VAH/VAL/POC] - Professionelle Referenzniveaus auf institutioneller Ebene

DasPrevious Period Volume Profile bietet Händlern sofortigen visuellen Zugriff auf die wichtigsten volumenbasierten Niveaus der vorangegangenen Sitzung: Point of Control (POC), Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL).
Diese Niveaus werden von professionellen Händlern häufig verwendet, um Liquiditätsmagneten, Rotationszonen, hochwahrscheinliche Umkehrungen und Fortsetzungs-Setups zu erkennen.

Im Gegensatz zu vollständigen Histogrammpaketen, die den Chart unübersichtlich machen, bleibt dieses Tool übersichtlich, minimalistisch und schnell - perfekt für Intraday-Scalper, Daytrader und Swingtrader, die eine institutionelle Struktur ohne schwerfällige Grafiken wünschen.

✨ Was es tut

✔ Berechnet automatisch den POC / VAH / VAL der vorherigen Periode
✔ Unterstützt Tages-, Wochen-, H4- und H1-Profile
✔ Projiziert die Levels mit sauberen Linien in die aktuelle Session
✔ Beinhaltet optionale Beschriftungen für jedes Level
✔ Aktualisiert sich nur, wenn eine neue Periode abgeschlossen ist (kein Neulackieren, kein Rauschen)
✔ Entwickelt für Klarheit, Einfachheit und Hochleistungsausführung

Mit diesen Ebenen können Sie sofort erkennen:
- Wo Käufer und Verkäufer die meisten Transaktionen getätigt haben
- Wahrscheinliche Reaktionspunkte für Nasdaq, S&P, FX oder Krypto
- Bereiche, in denen Liquiditätscluster und Algo-Reaktionen auftreten
- Verschiebungen der Marktstruktur von Session zu Session

🎯 Warum Trader es verwenden

POC, VAH, und VAL sind grundlegende Referenzen für:
- Fade- und Reversal-Setups
- Break-and-Retest-Strukturen
- Liquiditätsschwankungen
- Übergänge von einer Handelsspanne zu einem Trend
- Reaktionszonen der Londoner/NY-Session
- Hochwahrscheinliche Scalp-Positionen

Wenn Sie mit Indizes, Devisen, Metallen oder Kryptowährungen handeln, verankern diese Niveaus Ihre Ausführung mit denselben Referenzpunkten, die Profis täglich verwenden.

🔧 Anpassung

- Wählen Sie den Profil-Zeitrahmen (H1, H4, Täglich, Wöchentlich)
- Passen Sie den Wertbereich in % an
- Konfigurieren Sie Linienstil, -farbe und -breite
- Schalten Sie Beschriftungen ein/aus
- Saubere Vorwärtsprojektion ohne Unordnung im Chart

💼 Für wen ist dieser Indikator gedacht?

Dieser Indikator wurde entwickelt für:
- Intraday-/Scalping-Händler
- Profis, die volumengesteuerte Referenzwerte verwenden
- Händler, die saubere Charts mit Tools mit hohem Signalwert wünschen
- Alle, die ein Ausführungsmodell im institutionellen Stil aufbauen

⭐ Abschließende Anmerkungen

Dies ist ein präzises Tool, das einfach, zuverlässig und umsetzbar sein soll. Kein Rauschen. Keine Aufblähung. Nur die drei Ebenen, die am wichtigsten sind.

Wenn Sie Hilfe bei der Integration in Ihr Handelssystem benötigen, können Sie sich jederzeit an mich wenden - ich unterstütze alle Benutzer.


