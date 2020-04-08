PrevDayVAH

📌 Perfil de volumen del periodo anterior [VAH/VAL/POC] - Niveles de referencia profesionales de nivel institucional

Previous Period Volume Profile ofrece a los operadores acceso visual instantáneo a los niveles más importantes basados en el volumen de la sesión anterior: Punto de Control (POC), Área de Valor Alto (VAH) y Área de Valor Bajo (VAL).

Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores profesionales para anticipar imanes de liquidez, zonas de rotación, retrocesos de alta probabilidad y configuraciones de continuación.

A diferencia de los paquetes de histogramas completos que desordenan el gráfico, esta herramienta se mantiene limpia, mínima y rápida, perfecta para scalpers intradía, operadores diarios y swing traders que desean una estructura institucional sin visuales pesados.

Qué hace

✔ Calcula automáticamente el POC / VAH / VAL del período anterior

✔ Soporta perfiles diarios, semanales, H4 y H1

✔ Proyecta los niveles hacia adelante en su sesión actual con líneas limpias

✔ Incluye etiquetas opcionales para cada nivel

✔ Se actualiza sólo cuando se completa un nuevo período (sin repintado, sin ruido)

✔ Diseñado para la claridad, la simplicidad y la ejecución de alto rendimiento.

Estos niveles le ayudan a identificar al instante

- Dónde operaron más compradores y vendedores

- Puntos de reacción probables para Nasdaq, S&P, FX o cripto

- Áreas donde se producen agrupaciones de liquidez y respuestas de algo

- Cambios en la estructura del mercado de sesión a sesión

Por qué lo utilizan los operadores

POC, VAH y VAL son referencias fundamentales para:

- Fade and reversal setups

- Break-and-retest structure

- Liquidity sweeps

- Range-to-trend transitions

- London / NY session reaction zones

- High-probability scalp locations

Si opera con índices, divisas, metales o criptomonedas, estos niveles anclan su ejecución con los mismos puntos de referencia que los profesionales utilizan a diario.

Personalización

- Elija el marco temporal del perfil (H1, H4, Diario, Semanal)

- Ajuste el % del área de valor

- Configure el estilo, el color y la anchura de las líneas

- Active/desactive las etiquetas

- Proyección hacia delante limpia sin desorden en el gráfico

💼 A quién va dirigido

Este indicador se construye para:

- Intradía / scalping comerciantes

- Pros que utilizan niveles de referencia impulsada por el volumen

- Los comerciantes que quieren gráficos limpios con herramientas de alta señal

- Cualquier persona que construye un modelo de ejecución de estilo institucional

Notas finales

Esta es una herramienta de precisión diseñada para ser simple, fiable y procesable. Sin ruido. Sin sobrecarga. Sólo los tres niveles que más importan.

Si necesita ayuda para integrarlo en su sistema de comercio, llegar a cualquier momento-apoyo a todos los usuarios.