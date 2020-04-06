Humbo
Hören Sie auf, Pennys zu skalieren. Fangen Sie an, die "Jumbo"-Bewegungen zu erwischen.
HUMBO ist ein spezieller Breakout Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold)entwickelt wurde. Er basiert auf einer einfachen Prämisse: Gold macht seine größten Bewegungen während der London Open. HUMBO fängt diese explosiven Bewegungen ein und filtert gleichzeitig das Rauschen heraus, das andere Bots zerstören.
🦁 Die HUMBO-Strategie
HUMBO ist kein Grid-, Martingale- oder gefährlicher Durchschnitts-Bot. Er ist ein Scharfschütze.
-
Zeitbasierte Logik: Er überwacht den "Pre-Market"-Bereich (typischerweise 08:00 - 09:00 Server Time), um die Volatilität des Tages zu bestimmen.
-
Trend-Filter: Es wird ein 50 EMA-Trend-Erkennungssystem verwendet. Es wird niemals in einem Abwärtstrend kaufen oder in einem Aufwärtstrend verkaufen.
-
Intelligente Volatilitätsüberprüfung:
-
Wenn der Markt zu ruhig ist(geringes Volumen), bleibt der HUMBO unverändert.
-
Zu verrückt: Wenn der Markt erschöpft ist (große Kerzen), vermeidet der HUMBO die Umkehrfalle.
-
🛡️ "Sicherheit geht vor" Architektur
Wir haben den HUMBO so konzipiert, dass er für Wertpapierfirmen und persönliches Kapital sicher ist.
-
Harter STOP LOSS: Jeder einzelne Handel hat einen Stop Loss, sobald er eröffnet wird.
-
Risk Cap Technologie: Die Volatilität in Gold kann gefährlich sein. HUMBO verfügt über einen einzigartigen Max Stop-Loss Cap. Selbst wenn die Ausbruchskerze massiv ist, begrenzt der EA Ihr Risiko automatisch auf ein festes Limit (standardmäßig 60 Pips). Sie riskieren nie mehr als Sie geplant haben.
-
Kein toxischer Handel: Kein Raster, kein Martingal, keine schwebenden Verluste.
💰 Das "Runner" Gewinnsystem
Die meisten EAs scheitern, weil sie den Handel zu früh schließen. HUMBO lässt den Gewinner laufen.
-
Smart Break-Even: Er wartet, bis der Handel deutlich profitabel ist (+60 Pips), bevor er den Stop-Loss verschiebt. Dies verhindert, dass der Handel durch zufälliges Marktrauschen gestoppt wird.
-
Step-Trailing: Sobald der Preis explodiert (+100 Pips), folgt der HUMBO dem Preis locker, um massive "Home-Run"-Geschäfte zu sichern, während kleine Pullbacks ignoriert werden.
⚙️ Empfehlungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: H1
-
Kontotyp: ECN / Niedriger Spread empfohlen.
-
Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lots).
-
Hebelwirkung: 1 :30 oder höher.
🔧 Übersicht der Parameter
-
InpStartHour: Der Beginn der Volatilitätsmessung (Standard: 8). Stellen Sie dies auf die Londoner Öffnungszeit Ihres Brokers ein.
-
InpLotSize: Festes Handelsvolumen.
-
InpMaxSLPts: Die maximalen Punkte, die Sie pro Handel zu riskieren bereit sind.
-
InpRiskReward: Das Gewinnzielverhältnis (Standard: 1:3).
-
InpBEDist: Abstand zum Auslösen des Break-Even.
-
InpTrailStart: Abstand bis zum Beginn des Trailing des Gewinns.
Warum HUMBO kaufen?
Weil Sie genug haben von EAs, die zehnmal $1,00 Gewinn machen und dann $100,00 in einem einzigen Handel verlieren. HUMBO kehrt die Rechnung um: Wir verkürzen Verluste und lassen die großen Trades laufen.
Laden Sie jetzt die Demo herunter und sehen Sie HUMBO auf dem Strategietester arbeiten!