Humbo

HUMBO: Der Gold-Trendjäger

Hören Sie auf, Pennys zu skalieren. Fangen Sie an, die "Jumbo"-Bewegungen zu erwischen.

HUMBO ist ein spezieller Breakout Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold)entwickelt wurde. Er basiert auf einer einfachen Prämisse: Gold macht seine größten Bewegungen während der London Open. HUMBO fängt diese explosiven Bewegungen ein und filtert gleichzeitig das Rauschen heraus, das andere Bots zerstören.

🦁 Die HUMBO-Strategie

HUMBO ist kein Grid-, Martingale- oder gefährlicher Durchschnitts-Bot. Er ist ein Scharfschütze.

  1. Zeitbasierte Logik: Er überwacht den "Pre-Market"-Bereich (typischerweise 08:00 - 09:00 Server Time), um die Volatilität des Tages zu bestimmen.

  2. Trend-Filter: Es wird ein 50 EMA-Trend-Erkennungssystem verwendet. Es wird niemals in einem Abwärtstrend kaufen oder in einem Aufwärtstrend verkaufen.

  3. Intelligente Volatilitätsüberprüfung:

    • Wenn der Markt zu ruhig ist(geringes Volumen), bleibt der HUMBO unverändert.

    • Zu verrückt: Wenn der Markt erschöpft ist (große Kerzen), vermeidet der HUMBO die Umkehrfalle.

🛡️ "Sicherheit geht vor" Architektur

Wir haben den HUMBO so konzipiert, dass er für Wertpapierfirmen und persönliches Kapital sicher ist.

  • Harter STOP LOSS: Jeder einzelne Handel hat einen Stop Loss, sobald er eröffnet wird.

  • Risk Cap Technologie: Die Volatilität in Gold kann gefährlich sein. HUMBO verfügt über einen einzigartigen Max Stop-Loss Cap. Selbst wenn die Ausbruchskerze massiv ist, begrenzt der EA Ihr Risiko automatisch auf ein festes Limit (standardmäßig 60 Pips). Sie riskieren nie mehr als Sie geplant haben.

  • Kein toxischer Handel: Kein Raster, kein Martingal, keine schwebenden Verluste.

💰 Das "Runner" Gewinnsystem

Die meisten EAs scheitern, weil sie den Handel zu früh schließen. HUMBO lässt den Gewinner laufen.

  • Smart Break-Even: Er wartet, bis der Handel deutlich profitabel ist (+60 Pips), bevor er den Stop-Loss verschiebt. Dies verhindert, dass der Handel durch zufälliges Marktrauschen gestoppt wird.

  • Step-Trailing: Sobald der Preis explodiert (+100 Pips), folgt der HUMBO dem Preis locker, um massive "Home-Run"-Geschäfte zu sichern, während kleine Pullbacks ignoriert werden.

⚙️ Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: H1

  • Kontotyp: ECN / Niedriger Spread empfohlen.

  • Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lots).

  • Hebelwirkung: 1 :30 oder höher.

🔧 Übersicht der Parameter

  • InpStartHour: Der Beginn der Volatilitätsmessung (Standard: 8). Stellen Sie dies auf die Londoner Öffnungszeit Ihres Brokers ein.

  • InpLotSize: Festes Handelsvolumen.

  • InpMaxSLPts: Die maximalen Punkte, die Sie pro Handel zu riskieren bereit sind.

  • InpRiskReward: Das Gewinnzielverhältnis (Standard: 1:3).

  • InpBEDist: Abstand zum Auslösen des Break-Even.

  • InpTrailStart: Abstand bis zum Beginn des Trailing des Gewinns.

Warum HUMBO kaufen?
Weil Sie genug haben von EAs, die zehnmal $1,00 Gewinn machen und dann $100,00 in einem einzigen Handel verlieren. HUMBO kehrt die Rechnung um: Wir verkürzen Verluste und lassen die großen Trades laufen.

Laden Sie jetzt die Demo herunter und sehen Sie HUMBO auf dem Strategietester arbeiten!


