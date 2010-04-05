Tcalper369

TScalper: Die "Plug-and-Play" Scalping-Lösung

Hören Sie auf, den Trend zu erraten und fangen Sie an, ihn zu sehen. TScalper ist ein nicht nachzeichnender Indikator, der die unsichtbaren Kräfte der Marktdynamik visualisiert.

Was er tut:

Er projiziert eine "Sentiment-Wolke" auf Ihr Unterfenster.

🟢 Grüne Füllung:Die Käufer haben die Kontrolle. Suchen Sie nach Long-Positionen.

🔴 Rote Füllung:Die Verkäufer haben die Kontrolle. Suchen Sie nach Shorts.

Warum TScalper?