HUMBO: El cazador de tendencias del oro

Deje de especular. Empiece a captar los movimientos "Jumbo".

HUMBO es un asesor experto especializado en rupturas diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Se basa en una premisa simple: El oro hace sus mayores movimientos durante la apertura de Londres. HUMBO captura estos movimientos explosivos mientras filtra el ruido que destruye otros bots.

La estrategia HUMBO

HUMBO no es un bot de rejilla, martingala o promediación peligrosa. Es un Sniper.

Lógica Basada en Tiempo: Monitorea el rango "Pre-Mercado" (típicamente 08:00 - 09:00 Hora del Servidor) para definir la volatilidad del día. Filtro de Tendencia: Utiliza un sistema de Detección de Tendencia de 50 EMA. Nunca comprará en una tendencia bajista ni venderá en una tendencia alcista. Comprobación inteligente de la volatilidad: Demasiado Tranquilo : Si el mercado está picando (bajo volumen), HUMBO se mantiene plano.

Si el mercado está agotado (velas enormes), HUMBO evita la trampa de reversión.

🛡️ Arquitectura "La seguridad ante todo

Hemos diseñado HUMBO para que sea seguro para las Empresas de Prop y el Capital Personal.

HARD STOP LOSS : Cada operación tiene un Stop Loss desde el momento en que se abre.

Tecnología Risk Cap: La volatilidad en el Oro puede ser peligrosa. HUMBO cuenta con un tope máximo de pérdidas . Incluso si la vela de ruptura es masiva, el EA automáticamente limita su riesgo a un límite fijo (por defecto 60 pips). Nunca arriesgará más de lo planeado.

Sin Trading Tóxico: Sin rejilla, sin martingala, sin pérdidas flotantes.

💰 El Sistema de Ganancias "Runner

La mayoría de los EAs fallan porque cierran la operación demasiado pronto. HUMBO deja correr al ganador.

Smart Break-Even : Espera a que la operación sea significativamente rentable (+60 pips) antes de mover el Stop Loss. Esto evita que el ruido aleatorio del mercado detenga la operación.

Step-Trailing: Una vez que el precio explota (+100 pips), HUMBO sigue el precio libremente, asegurando operaciones masivas "Home Run" mientras ignora pequeños retrocesos.

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: ECN / Spread bajo recomendado.

Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lotes).

Apalancamiento: 1 :30 o superior.

🔧 Parámetros

InpStartHour : El inicio de la medición de la volatilidad (Por defecto: 8) . Ajústelo a la hora de apertura de Londres en su broker.

InpLotSize: Volumen fijo de negociación.

InpMaxSLPts : Los puntos máximos que está dispuesto a arriesgar por operación.

InpRiskReward : El ratio de beneficio objetivo (Por defecto: 1:3).

InpBEDist: Distancia hasta el punto de equilibrio.

InpTrailStart: Distancia para iniciar el seguimiento de beneficios.

¿Por qué comprar HUMBO?

Porque usted está cansado de los EAs que hacen $1.00 de ganancia diez veces y luego pierden $100.00 en una sola operación. HUMBO invierte las matemáticas: Acortamos las pérdidas y dejamos correr las grandes operaciones.

¡Descargue la Demo ahora y vea HUMBO trabajar en el Probador de Estrategias!