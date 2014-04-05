Extream Confirmation

Produktübersicht:

Extreme Confirmation ist ein hochentwickelter Oszillator, der Marktgeräusche herausfiltert und eine klare, visuelle Bestätigung der Trendrichtung und potenzieller Umkehrpunkte liefert. Durch die Kombination einer Zwei-Perioden-Momentum-Analyse mit einer dynamischen Signalwolke hilft dieser Indikator Händlern, Einstiegs- und Ausstiegsbereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

Dual-Line-Crossover: Verwendet eine Berechnung der schnellen (13) und langsamen (34) Periode, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen.

Dynamische Momentum-Wolke : Das farbige Histogramm (grün/blau) stellt die Stärke des Trends visuell dar und ist somit auf einen Blick zu erkennen.

Reversal Zones: Klar definierte überkaufte (80+) und überverkaufte (20-) Niveaus, um Marktextreme zu erkennen.

Mehrere Währungen: Optimiert für XAUUSD (Gold), funktioniert aber bei allen wichtigen Paaren und Indizes.

Keine Wiederholung:Die Signale werden fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist.

Wie man handelt: