Extream Confirmation
- Indikatoren
- Anoop A
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktübersicht:
Extreme Confirmation ist ein hochentwickelter Oszillator, der Marktgeräusche herausfiltert und eine klare, visuelle Bestätigung der Trendrichtung und potenzieller Umkehrpunkte liefert. Durch die Kombination einer Zwei-Perioden-Momentum-Analyse mit einer dynamischen Signalwolke hilft dieser Indikator Händlern, Einstiegs- und Ausstiegsbereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
-
Dual-Line-Crossover: Verwendet eine Berechnung der schnellen (13) und langsamen (34) Periode, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen.
-
Dynamische Momentum-Wolke: Das farbige Histogramm (grün/blau) stellt die Stärke des Trends visuell dar und ist somit auf einen Blick zu erkennen.
-
Reversal Zones: Klar definierte überkaufte (80+) und überverkaufte (20-) Niveaus, um Marktextreme zu erkennen.
-
Mehrere Währungen: Optimiert für XAUUSD (Gold), funktioniert aber bei allen wichtigen Paaren und Indizes.
-
Keine Wiederholung:Die Signale werden fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist.
Wie man handelt:
-
Bullischer Einstieg: Warten Sie darauf, dass die Fast-Linie die Slow-Linie überschreitet und die Wolke grün wird.
-
Einstieg bei Baisse: Warten Sie darauf, dass die Fast-Linie unter die Slow-Linie fällt und die Wolke blau wird.
-
Ausstieg/Gewinnmitnahme: Achten Sie darauf , dass die Linien die Extremwerte (88,50 oder 18,00) erreichen oder dass die Farbe der Wolke verblasst.