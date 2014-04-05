Dynamic Trend Fill Pro ist ein fortschrittlicher Trend-Visualisierungsindikator, der die Marktstruktur anhand der dynamischen Beziehung zweier Kanalsysteme darstellt.

Klassische gleitende Durchschnitte reagieren in Seitwärtsmärkten oft zu spät. Durch die Berechnung der Differenz zwischen Marktrauschen (Noise) und echtem Momentum (Signal) passt der Indikator seinen Glättungsfaktor automatisch an—schnell in Trends, stabil in Konsolidierungen.

Der Indikator besteht aus zwei Kanalebenen.

Die gelbe Füllzone zeigt die Ausdehnung und Verengung des kurzfristigen bis mittelfristigen Trends:

Erweiterung → klarere Marktrichtung.

Verengung → schwächeres Momentum, Range oder möglicher Trendwechsel.

Zusätzlich erscheinen rote und blaue Füllzonen:

Preis über dem gelben Kanal → rot , bullische Struktur.

Preis darunter → blau, bärischer Impuls oder Korrektur.

Diese zweischichtige Struktur hilft, Trendrichtung und Stärke zu erkennen, Fehlausbrüche zu filtern und Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen zu verbessern.

Dynamic Trend Fill Pro eignet sich für alle Märkte und Timeframes—Forex, Gold, Rohstoffe und Indizes—und ist besonders effektiv für Goldanalysen.

Aufbau des Indikators:

Der Indikator besteht aus zwei Kanälen: einem schnellen und einem langsamen. Der langsame Kanal ist gelb. Der schnelle Kanal ist rot oder blau: rot, wenn sich der Preis über dem gelben Kanal befindet (Aufwärtstrend), und blau, wenn er darunter liegt (Abwärtstrend).

Der rote Bereich dient als Unterstützungszone — bevorzugt für Long-Positionen. Der blaue Bereich dient als Widerstandszone — bevorzugt für Short-Positionen. Der gelbe Bereich ist eine starke Unterstützung oder ein starker Widerstand; ein Durchbruch kann zu einer Seitwärtsphase führen.

Praxisbeispiele

① Starker Aufwärtstrend, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

der rote Kanal erweitert sich; die Neigung zeigt nach oben; der Abstand zur gelben Zone vergrößert sich.

Nur Long-Trades — Einstieg bei Rücksetzern zum roten Kanal.

③ Starker Abwärtstrend, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

der blaue Kanal erweitert sich; die Neigung zeigt nach unten; der Abstand zur gelben Zone vergrößert sich.

Nur Short-Trades — Einstieg bei Rücksetzern zum blauen Kanal.

② Seitwärtsmarkt — roter oder blauer Kanal verengt sich und verläuft parallel oder verschlungen mit dem gelben Kanal.

Trades sollten schnell ein- und ausgestiegen werden.

Mehrere Zeitrahmen erhöhen die Genauigkeit.