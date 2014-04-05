Dynamic Trend Fill Pro

Dynamic Trend Fill Pro는 두 개의 채널 시스템 간의 동적 관계를 통해 시장 구조를 시각적으로 보여주는 고급 트렌드 분석 지표입니다.
전통적인 이동평균은 횡보장에서 크게 지연되지만, 본 지표는 시장 노이즈(Noise) 와 실제 신호 모멘텀(Signal) 의 차이를 계산하여 스무딩 계수를 자동 조절합니다. 이를 통해 추세에서는 빠르게 반응하고, 횡보에서는 부드럽게 유지되어 현대 시장 변동성에 최적화되어 있습니다.

지표는 두 개의 채널 레이어로 구성됩니다.
노란색 채움 영역은 중·단기 트렌드의 확장/수축을 나타냅니다:

  • 확장 → 시장 방향 명확

  • 수축 → 모멘텀 약화, 횡보 또는 추세 전환 가능성

또한 빨간/파란 채움 영역을 표시합니다:

  • 가격이 노란 채널 위 → 빨간색, 강한 상승 구조

  • 가격이 아래 → 파란색, 하락 모멘텀 또는 조정

이중 구조는 추세 방향, 강도 판단, 가짜 돌파 필터링에 효과적이며, 진입·추가·청산 판단을 개선합니다.

Dynamic Trend Fill Pro는 모든 시간대와 종목(특히 금)에 적합하며 가격 행동 이해를 크게 향상시키는 전문적이고 실용적인 트렌드 도구입니다.

지표 구성:

이 지표는 빠른 채널과 느린 채널로 구성됩니다. 느린 채널은 노란색입니다. 빠른 채널은 빨간색 또는 파란색으로 표시되며, 가격이 노란 채널 위에 있으면 빨간색(상승 추세), 아래에 있으면 파란색(하락 추세)입니다.

빨간 영역은 지지 구간으로 매수 위주의 전략에 적합합니다. 파란 영역은 저항 구간으로 매도에 적합합니다. 노란 영역은 강한 지지 또는 강한 저항으로, 이 영역을 돌파하면 시장이 횡보할 가능성이 있습니다.

실전 예시

강한 상승 추세, 다음 3가지 조건 충족:

  1. 빨간 채널이 확장됨

  2. 기울기가 위쪽

  3. 노란 영역과의 간격이 넓어짐
    → 매수만, 빨간 채널 근처의 조정 시 진입.

강한 하락 추세, 다음 3가지 조건 충족:

  1. 파란 채널이 확장됨

  2. 기울기가 아래쪽

  3. 노란 영역과의 간격이 넓어짐
    → 매도만, 파란 채널 근처의 반등 시 진입.

횡보장 — 빨강/파랑 채널이 수축하고 노란 채널과 평행 또는 반복 교차.
→ 단타 위주.
멀티 타임프레임 분석 시 정확도 상승.


