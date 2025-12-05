Dynamic Trend Fill Pro, iki kanal sistemi arasındaki dinamik ilişkiyi kullanarak piyasa yapısını görselleştiren gelişmiş bir trend göstergesidir.

Klasik hareketli ortalamalar yatay piyasalarda ciddi gecikme gösterir. Piyasa gürültüsü (Noise) ile gerçek momentum (Signal) arasındaki farkı hesaplayarak, indikatör yumuşatma katsayısını otomatik olarak ayarlar—trendde hızlı, yatayda ise dengeli.

Gösterge iki kanal katmanından oluşur.

Sarı dolgu bölgesi, kısa-orta vadeli trendin genişlemesini veya daralmasını gösterir:

Genişleme → piyasa yönü netleşir

Daralma → momentum zayıflar, yatay hareket veya olası trend dönüşü

Ayrıca kırmızı/mavi dolgu alanları gösterilir:

Fiyat sarı kanalın üstünde → kırmızı , güçlü yükseliş

Altında → mavi, düşüş momentumu veya düzeltme

Bu çift katman yapısı trend yönünü, gücünü, sahte kırılmaları ayırt etmeye yardımcı olur ve giriş/çıkış kararlarını iyileştirir.

Dynamic Trend Fill Pro, tüm zaman dilimlerinde ve piyasa türlerinde (özellikle altın) üstün performans gösterir ve fiyat hareketini anlamayı kolaylaştıran profesyonel bir araçtır.

Gösterge Bileşimi:

Gösterge hızlı ve yavaş olmak üzere iki kanaldan oluşur. Yavaş kanal sarıdır. Hızlı kanal kırmızı veya mavidir: fiyat sarı kanalın üzerindeyse kırmızı (yükseliş trendi), altındaysa mavi (düşüş trendi) olarak görünür.

Kırmızı bölge bir destek alanıdır — alım ağırlıklı işlemler için uygundur. Mavi bölge bir direnç alanıdır — satış işlemleri için uygundur. Sarı bölge güçlü destek veya güçlü dirençtir; kırılması piyasada yatay seyir oluşturabilir.

Uygulama örnekleri

① Güçlü yükseliş trendi, şu üç şart sağlandığında:

kırmızı kanal genişler; eğim yukarı yönlüdür; sarı bölge ile mesafe artar.

Bu durumda sadece alım yapılır; kırmızı kanala gelen geri çekilmelerde giriş yapılır.

③ Güçlü düşüş trendi, şu üç şart sağlandığında:

mavi kanal genişler; eğim aşağı yönlüdür; sarı bölge ile mesafe artar.

Bu durumda sadece satış yapılır; mavi kanala gelen tepki yükselişlerinde giriş yapılır.

② Yatay piyasa / konsolidasyon — kırmızı veya mavi kanal daralır, sarı kanal ile paralel veya iç içe geçer.

Hızlı giriş-çıkış işlemleri yapılmalıdır.

Birden fazla zaman diliminin birlikte analizi doğruluğu artırır.