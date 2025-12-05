Dynamic Trend Fill Pro est un indicateur avancé de visualisation des tendances basé sur la relation dynamique entre deux systèmes de canaux.

Les moyennes mobiles classiques réagissent souvent trop tard dans les marchés en range. En calculant la différence entre le bruit du marché (Noise) et le véritable momentum (Signal), l’indicateur ajuste automatiquement son coefficient de lissage—réactif en tendance, stable en consolidation.

Il se compose de deux couches de canaux.

La zone jaune montre l’expansion ou la contraction de la tendance court/moyen terme :

Expansion → direction plus claire

Contraction → perte de momentum, range ou transition de tendance

L’indicateur affiche également des zones rouges/bleues :

Prix au-dessus du canal jaune → rouge , force haussière

Prix en dessous → bleu, pression baissière ou correction

Cette structure à double couche aide à identifier la direction, mesurer la force, filtrer les faux signaux et améliorer les décisions d’entrée et de sortie.

Dynamic Trend Fill Pro fonctionne sur tous les actifs et horizons temporels—forex, or, indices, matières premières—et excelle particulièrement dans l’analyse de l’or.

Composition de l’indicateur :

L’indicateur se compose de deux canaux : un rapide et un lent. Le canal lent est jaune. Le canal rapide est rouge ou bleu : rouge lorsque le prix est au-dessus du canal jaune (tendance haussière), bleu lorsqu’il est en dessous (tendance baissière).

La zone rouge est une zone de support, favorable aux positions longues. La zone bleue est une zone de résistance, favorable aux positions courtes. La zone jaune représente un support ou une résistance forte ; sa rupture peut mener à une phase de consolidation.

Exemples pratiques

① Forte tendance haussière, si trois conditions sont réunies :

le canal rouge s’élargit ; la pente s’incline vers le haut ; l’écart avec la zone jaune augmente.

Dans ce cas, uniquement des achats — à l’occasion d’un repli vers le canal rouge.

③ Forte tendance baissière, si trois conditions sont réunies :

le canal bleu s’élargit ; la pente s’incline vers le bas ; l’écart avec la zone jaune augmente.

Dans ce cas, uniquement des ventes — lors d’un rebond vers le canal bleu.

② Marché en range / consolidation — resserrement du canal rouge ou bleu, parallèle ou entrelacé avec le canal jaune.

Opérations rapides recommandées.

L’analyse multi-unités améliore la précision.