Dynamic Trend Fill Pro es un indicador avanzado de visualización de tendencias que muestra la estructura del mercado mediante la relación dinámica entre dos sistemas de canales.

Los promedios móviles tradicionales suelen retrasarse en exceso durante mercados laterales. Al calcular la diferencia entre el ruido del mercado (Noise) y el verdadero impulso (Signal), el indicador ajusta automáticamente su factor de suavizado, reaccionando rápidamente en tendencias y manteniéndose estable en consolidaciones, lo que lo hace ideal para la volatilidad moderna.

El indicador consta de dos capas de canales.

La zona de relleno amarilla representa la expansión y contracción de la tendencia a corto y medio plazo:

Si la zona se expande, la dirección del mercado se vuelve más clara.

Si se estrecha, el impulso disminuye y el mercado entra en consolidación o posible cambio de tendencia.

También muestra zonas de relleno rojas y azules:

Precio por encima del canal amarillo → relleno rojo , indicando fuerza alcista.

Precio por debajo del canal amarillo → relleno azul, indicando impulso bajista o fase correctiva.

Esta estructura de doble capa ayuda a identificar la dirección de la tendencia, medir su fuerza, filtrar falsas rupturas y mejorar la precisión de entradas y salidas.

Dynamic Trend Fill Pro es compatible con todos los marcos temporales e instrumentos —forex, oro, materias primas e índices— y destaca especialmente en el análisis del oro. Su diseño visual intuitivo mejora la lectura del precio y es ideal para trading de tendencia, swing trading, trading de retrocesos y estrategias multitemporales.

Composición del indicador:

El indicador está compuesto por dos canales: uno rápido y uno lento. El canal lento es amarillo. El canal rápido se muestra en rojo o azul: es rojo cuando el precio está por encima del canal amarillo (tendencia alcista) y azul cuando está por debajo (tendencia bajista).

La zona roja actúa como área de soporte, adecuada principalmente para operaciones largas. La zona azul es un área de resistencia, adecuada para operaciones cortas. La zona amarilla representa un soporte o resistencia fuerte; su ruptura puede indicar un mercado en consolidación.

Ejemplos prácticos

① Fuerte tendencia alcista, cumpliendo tres condiciones:

el canal rojo se expande; la pendiente se inclina hacia arriba; la distancia con la zona amarilla aumenta.

Solo se toman posiciones largas, entrando cerca del canal rojo durante retrocesos.

③ Fuerte tendencia bajista, cumpliendo tres condiciones:

el canal azul se expande; la pendiente se inclina hacia abajo; la distancia con la zona amarilla aumenta.

Solo se toman posiciones cortas, entrando cerca del canal azul durante retrocesos.

② Rango / consolidación — el canal rojo o azul se estrecha y se vuelve paralelo o entrelazado con el canal amarillo. Las operaciones deben ser rápidas.

El uso de múltiples marcos temporales mejora la precisión.