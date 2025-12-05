Dynamic Trend Fill Pro è un indicatore avanzato di visualizzazione del trend basato sulla relazione dinamica tra due sistemi di canali.

Le medie mobili tradizionali tendono a ritardare nei mercati laterali. Calcolando la differenza tra rumore di mercato (Noise) e vero momentum (Signal), l’indicatore regola automaticamente il fattore di smoothing, reagendo rapidamente nei trend e rimanendo stabile nelle fasi laterali.

L’indicatore include due livelli di canali.

La zona gialla indica l’espansione o la contrazione del trend di breve/medio periodo:

Espansione → direzione più chiara

Contrazione → indebolimento del momentum, fase di range o possibile inversione

Mostra inoltre aree rosse e blu:

Prezzo sopra il canale giallo → rosso , forza rialzista

Prezzo sotto → blu, momentum ribassista o correzione

Questa struttura doppia aiuta a identificare direzione, forza, evitare falsi breakout e migliorare ingressi e uscite.

Dynamic Trend Fill Pro è adatto a tutti i timeframe e strumenti, con eccellenti risultati nell’analisi dell’oro. Ideale per trend trading, swing trading, pullback e strategie multi-timeframe.

Composizione dell’indicatore:

L’indicatore è composto da due canali: uno veloce e uno lento. Il canale lento è giallo. Il canale veloce può essere rosso o blu: rosso quando il prezzo è sopra il canale giallo (trend rialzista), blu quando è sotto (trend ribassista).

La zona rossa è un’area di supporto, adatta a posizioni long. La zona blu è un’area di resistenza, adatta a posizioni short. La zona gialla rappresenta un forte supporto o resistenza; la sua rottura può indicare una fase laterale.

Esempi operativi

① Forte trend rialzista, se sono presenti tre condizioni:

il canale rosso si amplia; la pendenza è verso l’alto; aumenta la distanza dalla zona gialla.

In questo caso si aprono solo long, entrando sui pullback verso il canale rosso.

③ Forte trend ribassista, se sono presenti tre condizioni:

il canale blu si amplia; la pendenza è verso il basso; aumenta la distanza dalla zona gialla.

Solo short, entrando sui ritracciamenti verso il canale blu.

② Fase laterale / consolidamento — il canale rosso o blu si restringe e diventa parallelo o intrecciato con il canale giallo.

Meglio operazioni veloci.

L’analisi multi-timeframe aumenta l’accuratezza.