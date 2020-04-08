Dynamic Trend Fill Pro

Dynamic Trend Fill Pro é um indicador avançado de visualização de tendências que apresenta a estrutura do mercado através da relação dinâmica entre dois sistemas de canais.
Indicadores tradicionais de médias móveis costumam atrasar durante mercados laterais. Ao calcular a diferença entre o ruído do mercado (Noise) e o verdadeiro momentum (Signal), o indicador ajusta automaticamente seu fator de suavização—reagindo rapidamente em tendências e mantendo estabilidade em consolidações.

O indicador possui duas camadas de canais.
A zona de preenchimento amarela mostra a expansão e contração da tendência de curto e médio prazo:

  • Expansão → direção do mercado mais clara.

  • Contração → perda de momentum, início de consolidação ou possível reversão.

Também exibe zonas de preenchimento vermelhas e azuis:

  • Preço acima do canal amarelo → vermelho, indicando força compradora.

  • Preço abaixo → azul, indicando pressão vendedora ou correção.

Essa estrutura dupla ajuda a identificar direção, força, evitar falsos rompimentos e melhorar decisões de entrada e saída.

Dynamic Trend Fill Pro funciona em todos os prazos e ativos —forex, ouro, commodities e índices— e é particularmente eficaz na análise do ouro. Sua visualização clara aprimora a leitura do preço e é ideal para estratégias de tendência, swing trading, pullbacks e análise multitemporal.

Composição do indicador:

O indicador é composto por dois canais: um rápido e um lento. O canal lento é amarelo. O canal rápido pode ser vermelho ou azul: vermelho quando o preço está acima do canal amarelo (tendência de alta) e azul quando está abaixo (tendência de baixa).

A área vermelha atua como zona de suporte — ideal para operações de compra. A área azul é uma zona de resistência — ideal para operações de venda. A área amarela é um forte suporte ou resistência; seu rompimento pode indicar consolidação do mercado.

Exemplos práticos

Forte tendência de alta, com três condições:

  1. o canal vermelho se expande;

  2. a inclinação aponta para cima;

  3. a distância até a zona amarela aumenta.
    Somente compras, preferencialmente após recuos até o canal vermelho.

Forte tendência de baixa, com três condições:

  1. o canal azul se expande;

  2. a inclinação aponta para baixo;

  3. a distância até a zona amarela aumenta.
    Somente vendas, preferencialmente após recuos até o canal azul.

Mercado lateral / consolidação — o canal vermelho ou azul se estreita e se torna paralelo ou entrelaçado com o canal amarelo. Operações rápidas são recomendadas.
Usar múltiplos timeframes aumenta a precisão.


