Stop Loss Protector for AxiomSuite

🚀 AxiomSuite SL Locker - Institutioneller Stop-Loss-Schutz für MetaTrader 5

AxiomSuite SL Locker ist ein professionelles Stop-Loss-Integritätsmodul, das für Trader entwickelt wurde, die strenge Ausführungsregeln auf MT5 benötigen.

Es schützt jede Position, die durch manuellen Handel oder Expert Advisors eröffnet wird, indem es ein sicheres und konformes Stop-Loss-Verhalten durchsetzt.

Dieses Modul eröffnet oder schließt niemals Trades.

Es überwacht lediglich die SL-Änderungen in Echtzeit und korrigiert jede ungültige oder riskante Änderung sofort.

Perfekt für Prop-Firm-Regeln, Multi-EA-VPS-Setups und disziplinierte Risikomanagement-Umgebungen.

⭐ 1. Strenge Stop-Loss-Integrität (BUY ↑ / SELL ↓)

Der SL Locker setzt institutionelle Regeln durch:

✔ KAUF-Positionen → SL kann sich nur nach oben bewegen

✔ VERKAUF-Positionen → SL kann sich nur nach unten bewegen

✔ Erlaubt niemals die Ausweitung eines Stop-Loss

✔ Verhindert versehentliche oder böswillige SL-Änderungen

✔ Überwacht alle Trades von allen EAs und manuellen Eingaben

Jede ungültige SL-Änderung wird sofort wiederhergestellt und eindeutig protokolliert.

⭐ 2. Intelligente SL-Überwachungs-Engine

Das Modul verfolgt kontinuierlich:

- Alle offenen Positionen

- SL-Änderungen in Echtzeit

- Fehlende SLs

- Riskante SL-Anpassungen

- Überwachte Positionen

- Durchgeführte Korrekturen

Vollständige Transparenz durch MT5 Journal Logs.

⭐ 3. Zwei Betriebsmodi

Modus A - Nur Anfangs-SL sperren

Sobald der anfängliche Stop-Loss gesetzt ist, kann er nicht mehr auf eine schlechtere Position verschoben werden.

Modus B - Sperren jeder Verbesserung

Jede Verbesserung (SL, der sich in die sichere Richtung bewegt) wird zum neuen gesperrten Level.

Ideal für Skalierungsstrategien, Trailing-Logik und Prop-Firm-kompatiblen Handel.

⭐ 4. Schutz durch Toleranzen

Es kann eine Toleranz (in Punkten) festgelegt werden, um das Auslösen von Korrekturen bei Mikroanpassungen oder Plattformrauschen zu vermeiden.

Beispiel:

Toleranz 10 pts → erlaubt kleine serverseitige SL-Anpassungen ohne Konflikt.

⭐ 5. Volle Transparenz & Audit Trail

Jede Aktion wird protokolliert mit:

- Grund

- Alter SL / Neuer SL

- Modus

- Toleranz

- Positionsticket

Perfekt für professionelles Risikomanagement, Strategietests und Compliance-Berichte.

⭐ 6. Kompatibilität

Funktioniert mit:

✔ Alle EAs (Scalper, Swing, Grid, Trend, Smart Money, etc.)

✔ Manueller Handel

✔ Prop-Firm-Konten

✔ Hedging-Modus

✔ Multi-EA VPS-Umgebungen

✔ Alle Symbole & Broker

Kein Konflikt mit der Handelslogik.

Keine Beeinträchtigung von Ein- und Ausstiegen.

⭐ 7. Keine Abhängigkeiten

SL Locker ist ein eigenständiges Modul.

Es kann allein oder als Teil des AxiomSuite-Ökosystems verwendet werden.

Keine DLLs, keine externen Dateien, keine Einschränkungen.

⭐ 8. Ideale Anwendungsfälle

- Prop-Firm Compliance

- Verhinderung von versehentlicher SL-Erweiterung

- Schutz der EA-Logik vor Bugs

- Stop-Loss-Durchsetzung für Anfänger

- SL-Disziplin im institutionellen Stil

- VPS Multi-EA-Sicherheitsschicht

⭐ 9. Die wichtigsten Vorteile

- Ultra-strenger SL-Schutz

- Keine Beeinflussung der Strategie

- Schnell, leicht und stabil

- Übersichtliche Protokolle

- Zwei Betriebsmodi

- Konfigurierbare Toleranz

- Funktioniert sofort bei allen Positionen

📌 AxiomSuite SL Locker ist eine reine Sicherheitsmaschine - einfach, leistungsstark und unverzichtbar für diszipliniertes Handeln.