Stop Loss Protector for AxiomSuite


🚀 AxiomSuite SL Locker - Institutioneller Stop-Loss-Schutz für MetaTrader 5

AxiomSuite SL Locker ist ein professionelles Stop-Loss-Integritätsmodul, das für Trader entwickelt wurde, die strenge Ausführungsregeln auf MT5 benötigen.
Es schützt jede Position, die durch manuellen Handel oder Expert Advisors eröffnet wird, indem es ein sicheres und konformes Stop-Loss-Verhalten durchsetzt.

Dieses Modul eröffnet oder schließt niemals Trades.
Es überwacht lediglich die SL-Änderungen in Echtzeit und korrigiert jede ungültige oder riskante Änderung sofort.

Perfekt für Prop-Firm-Regeln, Multi-EA-VPS-Setups und disziplinierte Risikomanagement-Umgebungen.

1. Strenge Stop-Loss-Integrität (BUY ↑ / SELL ↓)

Der SL Locker setzt institutionelle Regeln durch:

✔ KAUF-Positionen → SL kann sich nur nach oben bewegen
✔ VERKAUF-Positionen → SL kann sich nur nach unten bewegen
✔ Erlaubt niemals die Ausweitung eines Stop-Loss
✔ Verhindert versehentliche oder böswillige SL-Änderungen
✔ Überwacht alle Trades von allen EAs und manuellen Eingaben

Jede ungültige SL-Änderung wird sofort wiederhergestellt und eindeutig protokolliert.

2. Intelligente SL-Überwachungs-Engine

Das Modul verfolgt kontinuierlich:

- Alle offenen Positionen
- SL-Änderungen in Echtzeit
- Fehlende SLs
- Riskante SL-Anpassungen
- Überwachte Positionen
- Durchgeführte Korrekturen

Vollständige Transparenz durch MT5 Journal Logs.

3. Zwei Betriebsmodi

Modus A - Nur Anfangs-SL sperren

Sobald der anfängliche Stop-Loss gesetzt ist, kann er nicht mehr auf eine schlechtere Position verschoben werden.

Modus B - Sperren jeder Verbesserung

Jede Verbesserung (SL, der sich in die sichere Richtung bewegt) wird zum neuen gesperrten Level.

Ideal für Skalierungsstrategien, Trailing-Logik und Prop-Firm-kompatiblen Handel.

4. Schutz durch Toleranzen

Es kann eine Toleranz (in Punkten) festgelegt werden, um das Auslösen von Korrekturen bei Mikroanpassungen oder Plattformrauschen zu vermeiden.

Beispiel:
Toleranz 10 pts → erlaubt kleine serverseitige SL-Anpassungen ohne Konflikt.

5. Volle Transparenz & Audit Trail

Jede Aktion wird protokolliert mit:

- Grund
- Alter SL / Neuer SL
- Modus
- Toleranz
- Positionsticket

Perfekt für professionelles Risikomanagement, Strategietests und Compliance-Berichte.

6. Kompatibilität

Funktioniert mit:

✔ Alle EAs (Scalper, Swing, Grid, Trend, Smart Money, etc.)
✔ Manueller Handel
✔ Prop-Firm-Konten
✔ Hedging-Modus
✔ Multi-EA VPS-Umgebungen
✔ Alle Symbole & Broker

Kein Konflikt mit der Handelslogik.
Keine Beeinträchtigung von Ein- und Ausstiegen.

7. Keine Abhängigkeiten

SL Locker ist ein eigenständiges Modul.
Es kann allein oder als Teil des AxiomSuite-Ökosystems verwendet werden.

Keine DLLs, keine externen Dateien, keine Einschränkungen.

8. Ideale Anwendungsfälle

- Prop-Firm Compliance
- Verhinderung von versehentlicher SL-Erweiterung
- Schutz der EA-Logik vor Bugs
- Stop-Loss-Durchsetzung für Anfänger
- SL-Disziplin im institutionellen Stil
- VPS Multi-EA-Sicherheitsschicht

9. Die wichtigsten Vorteile

- Ultra-strenger SL-Schutz
- Keine Beeinflussung der Strategie
- Schnell, leicht und stabil
- Übersichtliche Protokolle
- Zwei Betriebsmodi
- Konfigurierbare Toleranz
- Funktioniert sofort bei allen Positionen

📌 AxiomSuite SL Locker ist eine reine Sicherheitsmaschine - einfach, leistungsstark und unverzichtbar für diszipliniertes Handeln.


Empfohlene Produkte
MrRexo Trade Panel
ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
Utilitys
Eine detaillierte Beschreibung des Panels sowie Zugang zu einer voll funktionsfähigen Demoversion (Hinweis: Die Demo erlaubt keine Positionseröffnung) finden Sie unter http://mrtp.eu. MrRexo Trade Panel MrRexo Trade Panel ist ein Expert Advisor, der für das manuelle Handelsmanagement in MetaTrader 5 entwickelt wurde. Das Panel bietet Tools zur Orderausführung, Positionskontrolle und Visualisierung der Marktstruktur direkt im Chart. Es unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen.
FlipPro Unlimited
Saptarshi Roy
Utilitys
FlipPro Unlimited EA Handbuch 1. Einführung FlipPro Unlimited ist ein Expert Advisor (EA), der für die Handelsplattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Es handelt sich um ein vielseitiges Handelswerkzeug, das es dem Benutzer ermöglicht, Kauf- oder Verkaufspositionen mit anpassbaren Stop-Loss-Mechanismen (SL) zu initiieren, und es unterstützt die automatische Umkehrung der Handelsrichtung bei Erreichen des SL. Der EA enthält Funktionen wie dynamische oder feste SL, Trailing bis zum Breake
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilitys
Der Zweck dieses Dienstprogramms ist es, ein oder mehrere Unterfenster im selben Chart zu verwalten , indem sie über eine Schaltfläche oder die Tastatur geöffnet und geschlossen werden How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitys
Anleitung zur Verwendung des Reverse Copier EA EA an Charts anhängen Öffnen Sie MetaTrader und fügen Sie den EA einem beliebigen Chart auf beiden Konten (Master und Slave) zu. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist. Master-Konto (Signalgeber) Stellen Sie in den EA-Einstellungen Mode = Master ein. Dieses Konto wird Handelssignale senden. Slave-Konto (Signalempfänger) Stellen Sie in den EA-Einstellungen den Modus = Slave ein. Dieses Konto empfängt Handelssignale in umgekehrter Richt
Flow All in One Hotkey Tool for Manual Traders
Kaede Koyama
Utilitys
Flow - Hotkey-Tool für diskretionäre Trader Übernehmen Sie die volle Kontrolle über MT5 mit Ihrer Tastatur und Maus. Flow ist ein leistungsfähiger Assistent auf Hotkey-Basis, der speziell für diskretionäre Trader entwickelt wurde, die Aufträge erteilen, Tools zeichnen und Charts schnell und präzise bedienen möchten. Keine Rechtsklick-Menüs oder Zeitverschwendung mehr. Handeln Sie einfach. Hauptmerkmale Order-Ausführung Platzieren Sie schwebende Kauf-/Verkaufsaufträge (Limit oder Stop) sof
Super Assistant
Tuan Nghia Phan
Utilitys
* Super Assistant ist ein nützliches Management-Tool, das Händlern hilft, Verwaltungsaufgaben auf dem MT4/MT5-Konto aus der Ferne über Telegram durchzuführen, wie z.B.: - Abrufen von Informationen (Konto, Details zu Positionen, ausstehende Aufträge, schwebende PL, Preis, Wirtschaftsnachrichten, etc) - Handel eröffnen (sofortige Eröffnung mit voreingestellten Parametern) - Handel verwalten (SLTP automatisch einstellen, Break-Even-Modus, maximales Risiko, Schließungszeit jeden Tag, etc) - Handel
MT5TradeMMPanelV1
Yan Xiong Xue
Utilitys
1, Handelsfunktionen: (1) Offene Positionen: Positionsberechnung, Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte, Pending-Orders, Batch-Pending-Orders (2) Hinzufügen von Positionen im Abwärtstrend, Hinzufügen von Positionen gegen den Trend, Hinzufügen von Positionsmultiplikatoren, Hinzufügen von Positionsintervallen (3) Trailing-Stop: durchschnittlicher Ausbruch, Ausbruch nach oben und unten, ATR, Retracement des Nettowertverhältnisses einzelner Arten, Verlustbetrag einzelner Arten, zeitlicher Stop-Loss (4)
Equity Protector SL TP MT5
Yudi Sri Warsito
Utilitys
Dieses Dienstprogramm kann das Eigenkapital/den Kontostand ständig überwachen und verwalten, um Drawdowns zu verhindern und Ihr Konto zu schützen. Dieses Dienstprogramm kann manuelle Aufträge und automatische Aufträge von anderen Expert Advisors bearbeiten. Wenn die Bedingungen erreicht sind, wird die offene Position geschlossen/alle geschlossen (je nach Einstellung). Wie man es benutzt : Legen Sie dieses Dienstprogramm in einem neuen Chart an (gleiches Paar), das Sie bearbeiten möchten Vergew
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Utilitys
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Handelssignale direkt in MetaTrader 5 integriert. Er ermöglicht präzise Orderausführung und bietet vollständige Kontrolle über Einstiege, Ausstiege und Risikomanagement. Hauptfunktionen Direkte Integration von Telegram-Signalen oder externen Signalquellen. Vollautomatische Orderausführung. Intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Verwaltung mit mehreren Modi. Erweiterte Risiko- und Lotgrößen-Strategi
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitys
Daily PnL Notifier - Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, wenn Ihr tägliches Gewinn- oder Verlustziel erreicht ist! Suchen Sie nach einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre tägliche Performance auf dem MetaTrader 5 zu überwachen? Daily PnL Notifier ist das Tool, das Sie brauchen. ️ Hauptmerkmale : Sendet eine sofortige Telegrammbenachrichtigung , wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht. Vollständig anpassbar : Sie legen Ihre eig
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilitys
Dieses QuickClose hilft Ihnen, alle Aufträge mit Gewinn sofort mit nur EINEM KLICK zu schließen, seine Arbeit ist sehr schnell. Sie können wählen, welches Symbol Sie wollen oder schließen Sie alle Symbole, so wird es hilfreich für Sie in Ihrem Handel zu verwalten Handel schneller. Dieser EA kann schnell schließen alle Kauf- und Verkaufsaufträge von einem ausgewählten Symbol oder insgesamt, und löschen Sie alle schwebenden Aufträge. Dieser SymbolButton ist für das Schließen von Aufträgen gedacht.
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Pr
EquityShield MT5
Ivan Zhigalov
Utilitys
️ EquityShield ist Ihr automatischer Risikomanagement-Wächter für MetaTrader 5. Wenn Sie jemals Ihr tägliches Verlustlimit überschritten haben, Ihre eigenen Handelsregeln während volatiler Märkte nicht durchsetzen konnten oder Gewinne automatisch sichern wollten, wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, dann ist EquityShield für Sie gemacht. EquityShield ist keine Handelsstrategie - es ist ein Sicherheitssystem, das Ihr Konto rund um die Uhr überwacht, automatisch Positionen schließt, wenn Ihre Ris
Trade Panel For Strategy Tester MT5
Salman Soltaniyan
Utilitys
Es handelt sich um ein Handels-Dashboard, das auf dem Strategietester erscheint und Ihnen erlaubt, Ihre eigenen Strategien zu testen, indem Sie sie auf mehreren Symbolen und Zeitrahmen ausprobieren . Es ist mit nützlichen Funktionen wie Risikomanagement, Trailing Stops, Breakeven-Punkten und mehr ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Strategien effektiv zu bewerten und zu verfeinern. Handelspanels sind in der Regel für den Echtzeithandel konzipiert und funktionieren auf einem Strategietes
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
MT5 Change All Chart TimeFrames
Lee Sullivan
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Skript können Sie alle geöffneten Tabs/Charts im MetaTrader 5 auf einmal ändern, indem Sie die Dropdown-Box verwenden, sobald das Skript initialisiert wurde. Es verfügt über alle Standard-Zeitrahmen, die für MetaTrader 5 ausgewählt werden können. Dies ist ein individuelles Skript für alle Timeframes. Sie müssen den Zeitrahmen auswählen, den Sie für alle Charts verwenden möchten. Bitte sehen Sie sich das Video für die Installationsanweisungen an.
AnaliTick
Aleksandr Prozorov
Utilitys
AnaliTIck ist ein Analyse- und Testprogramm für Finanzinstrumente, das auf der Metatrader5-Plattform basiert. Gegenstand der Analyse ist die Abfolge der Änderungen der Preise von Bid und Ask - Ticks. Das Programm kann für die Entwickler von Scalping-Beratern und -Strategien sowie für diejenigen, die mit Nachrichten arbeiten, nützlich sein. Wenn das Programm geladen wird, wird ein Array von Ticks für das Finanzinstrument, auf dessen Chart das Programm installiert ist, für den aktuellen Zeitraum g
OrderPro Trading Panel
Maicon Fernando Cabral Pereira
Utilitys
OrderPro Trade Panel v1.00 OrderPro ist ein professionelles Tool, das ein vollständiges und interaktives Kontrollpanel zur Verwaltung Ihrer Handelsoperationen bietet. Es wurde entwickelt, um die Auftragsausführung zu vereinfachen und zu beschleunigen und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools und Echtzeit-Analysen. Vorteile von OrderPro Intuitive Benutzeroberfläche - Alle Steuerelemente in einem einzigen übersichtlichen Panel Schnelle Ausführung - Orders werden mit einem Klick pla
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Utilitys
Click and Go Trade Manager, die ultimative Lösung für eine nahtlose Handelsausführung. Mit einem einfachen Klick auf den Chart können Sie mühelos Ihren Stop-Loss, Einstiegskurs und Ihr Zielniveau festlegen. Die mühsame manuelle Eingabe von Werten entfällt - es ist unglaublich intuitiv und einfach. Das integrierte Risikomanagement ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Trade Managers. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Investitionen zu schützen, und deshalb ist im Click and Go Trade Manage
Trailing SL last swing high low
Andrea Strano
Utilitys
Trailing Stop Loss letzte X Kerzen swing high und low. X ist ein Wert von Kerzen, den Sie als Eingabeparameter festlegen können. Dieser Trailing-Stop-Loss verschiebt den SL unter das Tief der letzten X Kerzen (bei KAUF-Positionen) oder unter das Hoch (bei VERKAUF-Positionen). Wenn wir uns in einem Trend befinden und eine Position eröffnen, die dem Trend folgt, wird der SL automatisch auf das Tief oder Hoch der letzten X Kerzen gesetzt. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie weitere Hilfe benötigen
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen, alle Alarme von MetaTrader 5 an Telegram Kanal/Gruppe weiterzuleiten. Alle Alarme müssen im Ordner <Datenordner>MQL5\Files\Alerts\ , als Textdatei im Format *.txt und als Bildschirmfoto im Format *.gif oder *.png gespeichert werden . Parameter: - Telegram Bot Token: - Bot auf Telegram erstellen und Token erhalten. - Telegram-Chat-ID: - Geben Sie Ihre Telegram-Benutzer-ID, Gruppen-/Kanal-ID ein. - Alert weiterleiten: - Standardmäßig true, um Alert weiterzuleiten.
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilitys
SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5 SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen. Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht. Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen . Sie versch
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
Utilitys
Telegram Utility EA-Link zu jedem privaten/öffentlichen Bot und kann Ihnen dabei helfen: Schließen Sie alle Aufträge sofort per Befehl. Der Befehl ist mit Ihrem benutzerdefinierten Passwort verschlüsselt und nur Sie kennen es. Der Telegramm-Bot teilt Ihnen mit, wenn alle Aufträge geschlossen sind, und hält sogar alle anderen laufenden EAs in Ihrem MT5-Terminal an. Pausieren/Fortsetzen Sie alle anderen EAs, die im Terminal laufen, mit nur einem Klick! Exportieren Sie den Handelsbericht per Pips-
AlgoRadar
Stephen J Martret
Utilitys
ALGORADAR - ECHTZEIT-HANDELSANALYTIK Der leistungsfähigste On-Chart Performance Analyzer für MetaTrader 5 KEINE EXTERNE SOFTWARE. KEIN WÜHLEN IN DATEIEN. LIVE-STATISTIKEN DIREKT AUF IHREM CHART. Im Gegensatz zu anderen Portfolio-Analysatoren, die Sie dazu zwingen, eigenständige Anwendungen auszuführen oder MT5-Ordner nach Berichten zu durchsuchen, zeigt AlgoRadar Ihre gesamte Handelsperformance direkt auf Ihrem Chart in Echtzeit an. ANALYSE & RANKEN SIE ALLE IHRE EAs AUF EINEM CHART! Betreiben S
CME Exchange margin zones
Roman Vasilchenko
Utilitys
Das Dienstprogramm wurde entwickelt, um auf dem Chart die Margin-Zonen anzuzeigen, die auf der Grundlage der Margin-Anforderungen für Futures der Chicago Mercantile Exchange (CME) erstellt wurden. Diese Margin-Zonen sind gute Widerstands- und Unterstützungsniveaus, wie auf den Screenshots zu sehen ist. Wie wird gehandelt? Für den Handel mit Margin-Zonen gelten die folgenden Regeln: Kaufen Sie, nachdem der Tag oberhalb einer der Zonen geschlossen hat, bis zur nächsten Zone; Verkaufen Sie, nachde
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Utilitys
Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern? Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein. Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick. Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten. Mit diesem Tool können Sie: Historische Charts automatisch
TradingX Hotkeys
Johannes Stephanus Lombard
Utilitys
Verfügbare Eingaben Lotsizes Partial Close % Sie können die Lotsizes nach Bedarf ändern Klicken Sie in einem geöffneten Chart einmal, um den Chart auszuwählen, um Hotkeys für einen bestimmten Chart zu verwenden. Alle Paare können mit diesem Experten verwendet werden Wir haben diesen Experten entwickelt, um C300 mit einer 0,06 Lotsize handeln zu können Wenn Sie ein 0,6 Lot eingeben und 0,90% schließen, können Sie mit 0,06 Lot handeln Zu verwendende Tasten: B -Kaufen S -Verkaufen C -Gewin
SimpleWizard
Paolo Miocchi
Utilitys
Der SimpleWizard (SWZ) ist ein Expert Advisor (EA), der auf den Chart geladen wird und ein interaktives Panel erstellt, von dem aus der Händler Marktaufträge (auf dem Chart-Symbol) ausführen kann, während er gleichzeitig das Risiko und die Margin-Niveaus leicht unter Kontrolle hält. Es ist möglich, sowohl das Handelsrisiko als auch die Belohnung als Prozentsatz des Saldos im Voraus festzulegen und je nach Art der Order (Marktkauf oder -verkauf) die entsprechenden Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-
RunwiseFX Panel plus Configurable Automation
Runwise Limited
3.67 (3)
Utilitys
Das Produkt kombiniert ein manuelles Handelspanel mit der Möglichkeit, auf eine hochgradig konfigurierbare Weise automatisch Aktionen durchzuführen. Zu den Aktionen gehören das Erfassen von Indikatorwerten und das Auslösen von Alarmen auf der Grundlage dieser Werte, das Eröffnen/Schließen oder teilweise Schließen von Geschäften, Scale-in, das Einrichten von Pending Orders, das Anpassen von Stop Loss und Take Profit und vieles mehr. Die Steuerelemente auf dem Chart können konfiguriert werden, z.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Kursentwicklung, Strategieerstellung, "Set and Forget", mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Positionsgrößenrechner mit Risikoprozentsatz, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrittene Orde
Weitere Produkte dieses Autors
AxiomSuite Risk Manager
Chouaib Guira
Utilitys
AxiomSuite - Erweiterter Risikomanager für MetaTrader 5 Ein Echtzeit-Risikokontrollsystem für diszipliniertes und Prop-Firm-konformes Handeln. AxiomSuite ist ein professionelles Risikomanagement-System für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Handelskonten aktiv mit Regeln von institutioneller Qualität zu schützen. Es überwacht alle Handelsoperationen - manuelle Eingaben, EA-Trades, Pendings, Multi-EA-VPS-Umgebungen - und fungiert als Full-Account-Risk-Firewall . Die AxiomSuite eröffnet od
AxiomSuite Pro
Chouaib Guira
Utilitys
AxiomSuite Pro - Risiko- und Compliance-Engine für MetaTrader 5 AxiomSuite Pro ist ein komplettes institutionelles Risikomanagement-System, das für Händler, Prop-Firmen und professionelle Manager entwickelt wurde, die Echtzeit-Schutz, automatisierte Disziplin und vollständige Compliance-Verfolgung im MetaTrader 5 benötigen. Im Gegensatz zu klassischen Handels-EAs führt AxiomSuite Pro keine Trades aus. Sie überwacht jeden Handel, den Sie platzieren - manuell oder durch Ihre eigene Strategie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension