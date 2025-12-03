AxiomSuite Risk Manager

🚀 AxiomSuite - Erweiterter Risikomanager für MetaTrader 5

Ein Echtzeit-Risikokontrollsystem für diszipliniertes und Prop-Firm-konformes Handeln.

AxiomSuite ist ein professionelles Risikomanagement-System für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Handelskonten aktiv mit Regeln von institutioneller Qualität zu schützen.
Es überwacht alle Handelsoperationen - manuelle Eingaben, EA-Trades, Pendings, Multi-EA-VPS-Umgebungen - und fungiert als Full-Account-Risk-Firewall.

Die AxiomSuite eröffnet oder schließt keine Trades.
Sie setzt Ihren Risikoplan mit absoluter Konsequenz durch, während sie Ihrer Handelsstrategie 100%ige Freiheit lässt.

Die AxiomSuite ist ideal für den Prop-Trading-Handel, die Bewertung von Kapitalkonten, die VPS-Risikokontrolle und für Händler, die ein strenges und transparentes Geldmanagement benötigen.

1. Vollständige Live-Kontoüberwachung

AxiomSuite bietet ein übersichtliches Dashboard in Echtzeit:

  • Kontostand & Eigenkapital

  • Peak Equity des Tages

  • Live Drawdown (Wert & %)

  • Täglich realisierte DD

  • Täglich realisierte PnL

  • Verwendete Trades / Verbleibende Trades

  • Indikator für den Handelsstatus

Verschaffen Sie sich jederzeit einen sofortigen Überblick über Ihr Risikoumfeld.

2. Risk Engine v25 - Maximales Risiko pro Handel Durchsetzung

Die AxiomSuite berechnet das theoretische Risiko mit:

  • Stop-Loss-Abstand

  • Losgröße

  • Tick-Wert

  • Referenzkapital

Durchgesetzte Regeln umfassen:

  • Maximales Risiko in % pro Handel (z.B.: 1%)

  • Risikotoleranz in % (verhindert falsche Blocks aufgrund von Rundungen oder Spread-Rauschen)

  • Handelskonformitätsprüfung für manuelle und EA-Orders

  • Sofortige Sperrung von Geschäften, die das zulässige Risiko überschreiten

Kein gleitender PnL, kein Spread, kein Slippage:
👉 reine, stabile, vorhersehbare Risikoberechnung.

3. Real Daily Drawdown (DD) - Prop-Firm Accurate

AxiomSuite verwendet nur realisierte Daten:

  • Realisierte PnL

  • Kommission

  • Swap

Fließende Verluste lösen keine täglichen DD-Ereignisse aus, wodurch falsche Sperrungen vermieden werden.

Max Daily Loss % Regel:

  • DD wird in Echtzeit verfolgt

  • Warnungen bei Erreichen des Limits

  • Keine erzwungene Schließung von offenen Geschäften

  • Automatische Risikoreduzierung bei verbleibenden Geschäften

Kompatibel mit den wichtigsten Bewertungsmodellen für Wertpapierfirmen.

4. Tägliche Handelsquote + automatische Risikoreduzierung

Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag

Sperrt den (X+1)ᵉ-Handel, sobald die tägliche Quote ausgeschöpft ist.

DD & Trade Quota sind unabhängig

Das Erreichen des DD-Limits verhindert nicht den Handel - die verbleibenden Trades folgen einem reduzierten Risiko.

Reduktionsfaktor

Wenn das DD-Limit erreicht wird:

Neu Max Risiko = (Max Trade Risiko % ) × (Reduktionsfaktor Faktor)

Beispiel:
1% → DD überschritten → Reduktion 0.50 → neues max Risiko = 0.50%

Automatischer täglicher Reset um Mitternacht

  • DD wird zurückgesetzt

  • Handelszähler wird zurückgesetzt

  • Reduktionsfaktor wird zurückgesetzt

5. Fortgeschrittenes Pending Order Management

Die AxiomSuite überwacht aktiv alle schwebenden Aufträge:

  • Blockiert schwebende Aufträge, die Risikoregeln verletzen

  • Entfernt pendente Aufträge am Ende der Sitzung

  • Verhindert, dass Pending Orders außerhalb der erlaubten Zeiten ausgelöst werden

  • Protokolliert jedes Ereignis für volle Transparenz

6. Handelssitzungen (zwei unabhängige Fenster)

Definieren Sie bis zu zwei tägliche Handelssitzungen:

AxiomSuite kann:

  • Den Handel innerhalb jeder Sitzung zulassen/einschränken

  • Pendenzen automatisch am Ende der Sitzung bereinigen

  • Das Risiko auch außerhalb von Sitzungen überwachen

Dies ermöglicht eine robuste zeitbasierte Risikokontrolle.

7. Intelligente mobile Benachrichtigungen (Push)

Sofortige Benachrichtigungen für:

  • Maximaler Tagesverlust erreicht

  • Handel blockiert (mit genauem Grund)

  • Maximale Trades pro Tag erreicht

  • Pendings werden am Ende der Sitzung entfernt

Die Funktionen umfassen:

  • Anti-Spam-Abklingzeit

  • Journal-Spiegel-Protokollierung

  • Zuverlässiger Betrieb in VPS-Umgebungen

8. QA-geprüfte Risiko-Engine

Risk Engine v25 ist mit einem automatisierten Test-Harness validiert:

  • Maximales Risiko pro Handel

  • Tägliche DD

  • Reduktionsfaktor

  • Quote

  • Sitzungen

  • Schwebende Aufträge

  • Floating-Pnl-Szenarien ohne Regression

Gewährleistung von Stabilität und konsistentem Verhalten unter Live-Bedingungen.

9. Kompatibilität

Funktioniert mit:

  • Manuellen Händlern

  • Jeder EA (Scalping, Swing, Grid, Martingale, Trend, etc.)

  • Multi-EA VPS-Konfigurationen

  • Prop-Firmen-Testkonten

  • Alle Symbole und Marktbedingungen

10. Ideale Anwendungsfälle

  • Prop-Firmenbewertungsschutz

  • VPS Multi-EA Risiko-Firewall

  • Risikodurchsetzung für volatile Strategien

  • Training der Handelsdisziplin

  • Striktes Geldmanagement pro Handel und pro Tag

11. Wichtigste Vorteile

  • Kein Eingriff in die Strategielogik

  • Echte und konsistente Risikodurchsetzung

  • Nur realisierte DD (keine Floating Traps)

  • Detaillierte, transparente Protokolle

  • Intelligente mobile Benachrichtigungen

  • Automatische Rückstellung um Mitternacht

  • Geringes Gewicht, schnell und zuverlässig

🟦 AxiomSuite hilft Ihnen, mit Disziplin, Konsistenz und vollständiger Transparenz zu handeln.

Eine leistungsstarke Risiko-Engine für ernsthafte Trader.



