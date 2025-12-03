AxiomSuite Risk Manager
Ein Echtzeit-Risikokontrollsystem für diszipliniertes und Prop-Firm-konformes Handeln.
AxiomSuite ist ein professionelles Risikomanagement-System für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Handelskonten aktiv mit Regeln von institutioneller Qualität zu schützen.
Es überwacht alle Handelsoperationen - manuelle Eingaben, EA-Trades, Pendings, Multi-EA-VPS-Umgebungen - und fungiert als Full-Account-Risk-Firewall.
Die AxiomSuite eröffnet oder schließt keine Trades.
Sie setzt Ihren Risikoplan mit absoluter Konsequenz durch, während sie Ihrer Handelsstrategie 100%ige Freiheit lässt.
Die AxiomSuite ist ideal für den Prop-Trading-Handel, die Bewertung von Kapitalkonten, die VPS-Risikokontrolle und für Händler, die ein strenges und transparentes Geldmanagement benötigen.⭐ 1. Vollständige Live-Kontoüberwachung
AxiomSuite bietet ein übersichtliches Dashboard in Echtzeit:
-
Kontostand & Eigenkapital
-
Peak Equity des Tages
-
Live Drawdown (Wert & %)
-
Täglich realisierte DD
-
Täglich realisierte PnL
-
Verwendete Trades / Verbleibende Trades
-
Indikator für den Handelsstatus
Verschaffen Sie sich jederzeit einen sofortigen Überblick über Ihr Risikoumfeld.⭐ 2. Risk Engine v25 - Maximales Risiko pro Handel Durchsetzung
Die AxiomSuite berechnet das theoretische Risiko mit:
-
Stop-Loss-Abstand
-
Losgröße
-
Tick-Wert
-
Referenzkapital
Durchgesetzte Regeln umfassen:
-
Maximales Risiko in % pro Handel (z.B.: 1%)
-
Risikotoleranz in % (verhindert falsche Blocks aufgrund von Rundungen oder Spread-Rauschen)
-
Handelskonformitätsprüfung für manuelle und EA-Orders
-
Sofortige Sperrung von Geschäften, die das zulässige Risiko überschreiten
Kein gleitender PnL, kein Spread, kein Slippage:
👉 reine, stabile, vorhersehbare Risikoberechnung.
AxiomSuite verwendet nur realisierte Daten:
-
Realisierte PnL
-
Kommission
-
Swap
Fließende Verluste lösen keine täglichen DD-Ereignisse aus, wodurch falsche Sperrungen vermieden werden.
Max Daily Loss % Regel:
-
DD wird in Echtzeit verfolgt
-
Warnungen bei Erreichen des Limits
-
Keine erzwungene Schließung von offenen Geschäften
-
Automatische Risikoreduzierung bei verbleibenden Geschäften
Kompatibel mit den wichtigsten Bewertungsmodellen für Wertpapierfirmen.⭐ 4. Tägliche Handelsquote + automatische Risikoreduzierung
Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag
Sperrt den (X+1)ᵉ-Handel, sobald die tägliche Quote ausgeschöpft ist.
DD & Trade Quota sind unabhängig
Das Erreichen des DD-Limits verhindert nicht den Handel - die verbleibenden Trades folgen einem reduzierten Risiko.
Reduktionsfaktor
Wenn das DD-Limit erreicht wird:
Beispiel:
1% → DD überschritten → Reduktion 0.50 → neues max Risiko = 0.50%
Automatischer täglicher Reset um Mitternacht
-
DD wird zurückgesetzt
-
Handelszähler wird zurückgesetzt
-
Reduktionsfaktor wird zurückgesetzt
Die AxiomSuite überwacht aktiv alle schwebenden Aufträge:
-
Blockiert schwebende Aufträge, die Risikoregeln verletzen
-
Entfernt pendente Aufträge am Ende der Sitzung
-
Verhindert, dass Pending Orders außerhalb der erlaubten Zeiten ausgelöst werden
-
Protokolliert jedes Ereignis für volle Transparenz
Definieren Sie bis zu zwei tägliche Handelssitzungen:
AxiomSuite kann:
-
Den Handel innerhalb jeder Sitzung zulassen/einschränken
-
Pendenzen automatisch am Ende der Sitzung bereinigen
-
Das Risiko auch außerhalb von Sitzungen überwachen
Dies ermöglicht eine robuste zeitbasierte Risikokontrolle.⭐ 7. Intelligente mobile Benachrichtigungen (Push)
Sofortige Benachrichtigungen für:
-
Maximaler Tagesverlust erreicht
-
Handel blockiert (mit genauem Grund)
-
Maximale Trades pro Tag erreicht
-
Pendings werden am Ende der Sitzung entfernt
Die Funktionen umfassen:
-
Anti-Spam-Abklingzeit
-
Journal-Spiegel-Protokollierung
-
Zuverlässiger Betrieb in VPS-Umgebungen
Risk Engine v25 ist mit einem automatisierten Test-Harness validiert:
-
Maximales Risiko pro Handel
-
Tägliche DD
-
Reduktionsfaktor
-
Quote
-
Sitzungen
-
Schwebende Aufträge
-
Floating-Pnl-Szenarien ohne Regression
Gewährleistung von Stabilität und konsistentem Verhalten unter Live-Bedingungen.⭐ 9. Kompatibilität
Funktioniert mit:
-
Manuellen Händlern
-
Jeder EA (Scalping, Swing, Grid, Martingale, Trend, etc.)
-
Multi-EA VPS-Konfigurationen
-
Prop-Firmen-Testkonten
-
Alle Symbole und Marktbedingungen
-
Prop-Firmenbewertungsschutz
-
VPS Multi-EA Risiko-Firewall
-
Risikodurchsetzung für volatile Strategien
-
Training der Handelsdisziplin
-
Striktes Geldmanagement pro Handel und pro Tag
-
Kein Eingriff in die Strategielogik
-
Echte und konsistente Risikodurchsetzung
-
Nur realisierte DD (keine Floating Traps)
-
Detaillierte, transparente Protokolle
-
Intelligente mobile Benachrichtigungen
-
Automatische Rückstellung um Mitternacht
-
Geringes Gewicht, schnell und zuverlässig
Eine leistungsstarke Risiko-Engine für ernsthafte Trader.