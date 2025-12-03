AxiomSuite Risk Manager

Ein Echtzeit-Risikokontrollsystem für diszipliniertes und Prop-Firm-konformes Handeln.

AxiomSuite ist ein professionelles Risikomanagement-System für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Handelskonten aktiv mit Regeln von institutioneller Qualität zu schützen.

Es überwacht alle Handelsoperationen - manuelle Eingaben, EA-Trades, Pendings, Multi-EA-VPS-Umgebungen - und fungiert als Full-Account-Risk-Firewall.

Die AxiomSuite eröffnet oder schließt keine Trades.

Sie setzt Ihren Risikoplan mit absoluter Konsequenz durch, während sie Ihrer Handelsstrategie 100%ige Freiheit lässt.

Die AxiomSuite ist ideal für den Prop-Trading-Handel, die Bewertung von Kapitalkonten, die VPS-Risikokontrolle und für Händler, die ein strenges und transparentes Geldmanagement benötigen.

AxiomSuite bietet ein übersichtliches Dashboard in Echtzeit:

Kontostand & Eigenkapital

Peak Equity des Tages

Live Drawdown (Wert & %)

Täglich realisierte DD

Täglich realisierte PnL

Verwendete Trades / Verbleibende Trades

Indikator für den Handelsstatus

Verschaffen Sie sich jederzeit einen sofortigen Überblick über Ihr Risikoumfeld.

Die AxiomSuite berechnet das theoretische Risiko mit:

Stop-Loss-Abstand

Losgröße

Tick-Wert

Referenzkapital

Durchgesetzte Regeln umfassen:

Maximales Risiko in % pro Handel (z.B.: 1%)

Risikotoleranz in % (verhindert falsche Blocks aufgrund von Rundungen oder Spread-Rauschen)

Handelskonformitätsprüfung für manuelle und EA-Orders

Sofortige Sperrung von Geschäften, die das zulässige Risiko überschreiten

Kein gleitender PnL, kein Spread, kein Slippage:

👉 reine, stabile, vorhersehbare Risikoberechnung.

AxiomSuite verwendet nur realisierte Daten:

Realisierte PnL

Kommission

Swap

Fließende Verluste lösen keine täglichen DD-Ereignisse aus, wodurch falsche Sperrungen vermieden werden.

Max Daily Loss % Regel:

DD wird in Echtzeit verfolgt

Warnungen bei Erreichen des Limits

Keine erzwungene Schließung von offenen Geschäften

Automatische Risikoreduzierung bei verbleibenden Geschäften

Kompatibel mit den wichtigsten Bewertungsmodellen für Wertpapierfirmen.

Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag

Sperrt den (X+1)ᵉ-Handel, sobald die tägliche Quote ausgeschöpft ist.

DD & Trade Quota sind unabhängig

Das Erreichen des DD-Limits verhindert nicht den Handel - die verbleibenden Trades folgen einem reduzierten Risiko.

Reduktionsfaktor

Wenn das DD-Limit erreicht wird:

Neu Max Risiko = (Max Trade Risiko % ) × ( Reduktionsfaktor Faktor )

Beispiel:

1% → DD überschritten → Reduktion 0.50 → neues max Risiko = 0.50%

Automatischer täglicher Reset um Mitternacht

DD wird zurückgesetzt

Handelszähler wird zurückgesetzt

Reduktionsfaktor wird zurückgesetzt

Die AxiomSuite überwacht aktiv alle schwebenden Aufträge:

Blockiert schwebende Aufträge, die Risikoregeln verletzen

Entfernt pendente Aufträge am Ende der Sitzung

Verhindert, dass Pending Orders außerhalb der erlaubten Zeiten ausgelöst werden

Protokolliert jedes Ereignis für volle Transparenz

Definieren Sie bis zu zwei tägliche Handelssitzungen:

AxiomSuite kann:

Den Handel innerhalb jeder Sitzung zulassen/einschränken

Pendenzen automatisch am Ende der Sitzung bereinigen

Das Risiko auch außerhalb von Sitzungen überwachen

Dies ermöglicht eine robuste zeitbasierte Risikokontrolle.

Sofortige Benachrichtigungen für:

Maximaler Tagesverlust erreicht

Handel blockiert (mit genauem Grund)

Maximale Trades pro Tag erreicht

Pendings werden am Ende der Sitzung entfernt

Die Funktionen umfassen:

Anti-Spam-Abklingzeit

Journal-Spiegel-Protokollierung

Zuverlässiger Betrieb in VPS-Umgebungen

Risk Engine v25 ist mit einem automatisierten Test-Harness validiert:

Maximales Risiko pro Handel

Tägliche DD

Reduktionsfaktor

Quote

Sitzungen

Schwebende Aufträge

Floating-Pnl-Szenarien ohne Regression

Gewährleistung von Stabilität und konsistentem Verhalten unter Live-Bedingungen.

Funktioniert mit:

Manuellen Händlern

Jeder EA (Scalping, Swing, Grid, Martingale, Trend, etc.)

Multi-EA VPS-Konfigurationen

Prop-Firmen-Testkonten

Alle Symbole und Marktbedingungen

Prop-Firmenbewertungsschutz

VPS Multi-EA Risiko-Firewall

Risikodurchsetzung für volatile Strategien

Training der Handelsdisziplin

Striktes Geldmanagement pro Handel und pro Tag

Kein Eingriff in die Strategielogik

Echte und konsistente Risikodurchsetzung

Nur realisierte DD (keine Floating Traps)

Detaillierte, transparente Protokolle

Intelligente mobile Benachrichtigungen

Automatische Rückstellung um Mitternacht

Geringes Gewicht, schnell und zuverlässig

Eine leistungsstarke Risiko-Engine für ernsthafte Trader.