AxiomSuite Pro

🟦 AxiomSuite™ Pro - Risiko- und Compliance-Engine für MetaTrader 5

AxiomSuite™ Pro ist ein komplettes institutionelles Risikomanagement-System, das für Händler, Prop-Firmen und professionelle Manager entwickelt wurde, die Echtzeit-Schutz, automatisierte Disziplin und vollständige Compliance-Verfolgung im MetaTrader 5 benötigen.

Im Gegensatz zu klassischen Handels-EAs führt AxiomSuite™ Pro keine Trades aus.
Sie überwacht jeden Handel, den Sie platzieren - manuell oder durch Ihre eigene Strategie - und setzt strenge Regeln durch, um Verstöße, übermäßige Verluste und emotionale Entscheidungen zu verhindern.

Wenn Sie es satt haben, wegen eines einzigen Spikes, eines verschobenen Stop-Losses oder eines verpassten täglichen Verlustlimits an den Herausforderungen der Prop-Firma zu scheitern... dieses Tool ändert alles.

🔒 Was AxiomSuite™ Pro leistet

AxiomSuite™ Pro läuft kontinuierlich im Hintergrund und:

✔ Durchsetzung von Risiken in Echtzeit

  • Tägliches Verlustlimit

  • Maximaler Verlust (aktienbasiert)

  • Maximales Risiko pro Handel

  • Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag

  • Globale Stop-Out-Schwelle

  • Auto-Stopp-Handelsmodus

  • Logik für automatisches Schließen und Sperren

✔ Gewährleistet die Einhaltung des Stop-Loss

Mit dem integrierten SL Locker Modul:

  • Automatisches Anwenden von SL auf alle Positionen

  • Benutzerdefinierte Toleranz durchsetzen

  • Fehlende oder verschobene Stop-Losses erkennen

  • Verhindern, dass SL entfernt, ausgeweitet oder ignoriert werden

  • Vollständig synchronisiert über MT5 Global Variables

✔ Bietet institutionelle Überwachung

  • Kontometriken in Echtzeit

  • Verfolgung des Aktien-Drawdowns

  • Indikatoren für das Risikoengagement

  • Live-Limit-Status (aktiv/überschritten)

  • Automatische Sitzungssteuerung (Handelsfenster aktivieren/deaktivieren)

✔ Erzeugt Audit-Protokolle

Jedes wichtige Ereignis wird protokolliert:

  • Risikoverletzungen

  • Limit-Aktivierungen

  • SL-Anpassungen

  • Durchsetzung von Sitzungen

  • Kritische Warnungen

Perfekt für die Verfolgung von Herausforderungen in der Firma, die Einhaltung von Vorschriften oder einfach die Verbesserung der Disziplin.

🟦 Hauptmerkmale

1. Globales Echtzeit-Risiko-Modul

AxiomSuite™ Pro überwacht kontinuierlich:

  • Bilanz

  • Eigenkapital

  • Inanspruchnahme

  • Variables Risiko

  • Schwellenwerte

Bei Erreichen eines Limits wird sofort die richtige Maßnahme ergriffen:

  • neue Trades blockieren

  • Verstöße schließen

  • Handelssitzungen deaktivieren

  • weitere Verluste verhindern

2. Parallele Architektur (zwei Module arbeiten zusammen)

AxiomSuite™ Pro umfasst zwei autonome Teilsysteme:

AxiomRisk Engine

Ihr globaler Risikowächter in Echtzeit.

SL Locker Modul

Ihr Stop-Loss-Beauftragter.

Beide laufen parallel, völlig unabhängig und vollständig synchronisiert.

3. Kontrolle der Handelssitzung

Definieren Sie strenge Handelsfenster:

  • Sitzung 1

  • Sitzung 2

Außerhalb dieser Zeiten:
→ neue Abschlüsse werden blockiert
→ optionales Schließen offener Positionen

4. Erweiterte Optionen

  • Pending Orders verwalten

  • Automatisches Löschen ausstehender Aufträge am Ende der Sitzung

  • Spread-gesteuertes SL-Risiko (nur Pro)

  • Debug-Modus für Audits

5. Entwickelt für den professionellen Einsatz

AxiomSuite™ Pro ist geeignet für:

  • Prop-Trading-Herausforderungen

  • Kapitalgedeckte Konten

  • Persönliche Risikodisziplin

  • Portfolio-Verwaltung

  • Manueller Handel + Expert Advisor-Umgebungen

  • Multi-Asset-Überwachung

Sie behalten die volle Kontrolle - AxiomSuite™ Pro handelt nie für Sie.

🟦 Warum Trader AxiomSuite™ Pro wählen

✔ Vermeiden Sie Verstöße gegen Prop Firm

Die meisten Trader scheitern an Herausforderungen, weil sie ein Limit um ein paar Dollar überschreiten.
Dieses Tool verhindert das - sofort.

✔ Bringen Sie institutionelle Disziplin in MT5

Handelsplattformen setzen selten Regeln durch.
AxiomSuite™ Pro bringt die Compliance-Ebene, die Profis nutzen.

✔ Funktioniert mit jeder Strategie

Manuell, automatisiert, hybrid - alle Handelsstile werden unterstützt.

✔ Saubere, intuitive Oberfläche (Premium UI)

Alles wird auf einem eleganten Dashboard überwacht.

✔ Modular = stabil & berechenbar

Wenn ein Modul deaktiviert wird, laufen die anderen sicher weiter.

🟦 Was ist in der Pro Version enthalten

  • Vollständige AxiomRisk-Engine

  • Vollständiges SL-Locker-Modul

  • Handelssitzungen

  • Echtzeit-Überwachungs-Dashboard

  • Erweiterte Optionen

  • Vollständige Audit-Protokolle

  • Multi-Symbol-Kompatibilität

  • Unabhängige Module

  • Hochwertige Schnittstelle

(Wenn Sie eine White-Label-Unternehmensversion benötigen, kontaktieren Sie uns).

🔧 Eingaben Übersicht

Risiko-Engine

  • Maximaler Tagesverlust (%)

  • Maximales Handelsrisiko (%)

  • Risikotoleranz

  • Maximaler Handel pro Tag

  • Globale DD-Schwelle (%)

  • Reduktionsfaktor

SL-Schließfach

  • Modus A / Modus B

  • Toleranz (Punkte)

  • Status der Sperre

  • Verfolgung von Verstößen

Sitzungen

  • Zeitfenster für Sitzung 1

  • Zeitfenster für Sitzung 2

Fortgeschrittene

  • Schwebende Aufträge verwalten

  • SL-Spread-Modus erzwingen

  • Fehlersuche

🟢 Wie zu verwenden

  1. AxiomSuite™ Pro an einen Chart anhängen

  2. Konfigurieren Sie Ihre globalen Risikolimits

  3. SL Locker aktivieren, falls erforderlich

  4. Aktivieren Sie Handelssitzungen

  5. Normal handeln - AxiomSuite™ erledigt den Rest

Das System schützt Sie auch, wenn Sie den Chart wechseln oder andere EAs einsetzen.

🛑 Wichtige Hinweise

  • AxiomSuite™ Pro platziert keine Trades

  • Sie muss mit mindestens einem Chart verbunden bleiben

  • Verwenden Sie für die beste Leistung einen VPS

  • Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol

🧩 Aktualisierungen

Zukünftige Updates werden beinhalten:

  • Erweiterte Berichterstattung

  • Web-Dashboard-Integration

  • Multi-Account-Überwachung

AxiomSuite™ Pro wurde für Händler entwickelt, die eine strenge, automatisierte Risikoüberwachung benötigen - nicht für Händler, die nach Abkürzungen suchen.

Wenn Sie eine professionelle Risiko-Engine in MetaTrader 5 wünschen, ist dies die branchenweit beste Lösung.

🔵 Unterstützung

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich direkt über MQL5-Nachrichten.
Der Support ist in Englisch und Französisch verfügbar.


Empfohlene Produkte
Multi Timeframe RSI Kinvest
Jiri Kafka
Indikatoren
Multi-Timeframe RSI Indikator Entfesseln Sie die Kraft der Multi-Timeframe-Analyse mit unserem intuitiven RSI-Indikator! Gewinnen Sie eine umfassende Perspektive auf die Marktdynamik über verschiedene Zeitrahmen hinweg, alles auf einem einzigen Chart. Unser Multi-Timeframe RSI Indikator ermöglicht es Ihnen, den Relative Strength Index (RSI) mit einer konsistenten Periode über fünf anpassbare Zeitrahmen zu verfolgen, wodurch Sie fundiertere Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Gle
Auron AI
Morris Mukono Waithaka
Utilitys
Auron AI - Handelsintelligenz der nächsten Stufe Hallo, Trader! Lernen Sie Auron AI kennen - die nächste Stufe der Handelsintelligenz, die Ihre Forex-Ergebnisse in die Höhe treibt und Ihnen die Kontrolle über jede Marktbewegung gibt. Ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, Auron AI ist Ihre Geheimwaffe für intelligenteres, schnelleres und sichereres Handeln. Warum Auron AI? Handeln Sie mit Vertrauen: Erhalten Sie sofortige, hochpräzise KAUF-, VERKAUFS- oder HALTSignale - kein
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Experten
TrendScalp_King - Elite Trend-Following & Scalping EA für MT5 Limitierte Einführungspreise (nur 35 Lizenzen verfügbar) Stufe Preis Erste 10 Lizenzen/Käufe $799 Nächste 25 Lizenzen/Erwerbe $1,099 Endpreis (nach 35 verkauften Lizenzen) $1,599 Der Preis erhöht sich automatisch, nachdem jede Stufe ausverkauft ist. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! Überblick TrendScalp_King ist ein professioneller Multi-Strategie Expert Advisor, der Folgendes kombiniert: KI-optimierter RSI + Bollinger Bands Nachri
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Professor Moriarty
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung auf einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
Bitcoin vs US Dollar panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für das Paar BTC/USD konzipiert. Es bietet eine umfassende und vollautomatische Handelslösung mit optionalen Geldmanagement-Kontrollen. Die Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das im Strategietester arbeitet und einen eingebauten Indikator am unteren Rand der Schnittstelle enthält. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Martingale-Strategie und die Erkennung von Kursverläufen, mit deren Hilfe die Nutzer künftige Kursbewegungen vorhersehen und Warnun
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilitys
Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
EUR 8 of 8
Tomas Michalek
Experten
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. Die achte Strategie, die letzte aus dem EUR-8-Portfolio , verwendet die BollingerBands-Mittelwertumkehrmethode für die Einrichtung der Pending Order. Ein ganzes Portfolio von Strategien zu haben, das für Sie handelt, ist unglaublich effizient, verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Prüfen Sie meine anderen Strategien noch heute und stellen Sie Ihr Portfolio zusammen. Vorteile für Sie Plug & Play System ,
Spread Converge Pro
bo chen
Experten
Hallo, Trader! Ich bin der Spread Convergence Expert, eines der herausragenden Mitglieder der Convergence Familie. Was ist mein Spezialgebiet? Rohöl. Genau - ich handele die Rohstoffpaare XBRUSD und XTIUSD mit Präzision und Zuversicht und ergreife für Sie zuverlässig Arbitrage-Gelegenheiten auf dem hochvolatilen Rohölmarkt. Der Convergence Expert hat sich nach und nach als sicheres und stabiles intelligentes Handelssystem erwiesen. ----------------------------------------------------------------
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.2 (5)
Experten
Der Order Blocks Scalper EA ist ein vollautomatisches Trading-Tool der nächsten Generation, das wichtige Orderblock-Zonen mit Präzision und Geschwindigkeit identifiziert und handelt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die konsistente Ein- und Ausstiege suchen. Er nutzt eine fortschrittliche Marktstrukturanalyse, um Konsolidierungsbereiche, Ausbrüche und impulsive Preisbewegungen zu erkennen und ermöglicht so eine optimale Handelsausführung. Hauptmerkmale Intelligente Orderblock-Erkennung :
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indikatoren
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر - فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volumen) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة
FREE
Golden Strike Pro x30
Krzysztof Sitko
Experten
XAUUSD Golden Strike Pro x30 - M15 Professionelles Handelssystem Fortgeschrittene Gold-Handelsstrategie für ernsthafte Trader Golden Strike Pro x30 ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses System kombiniert fortschrittliche technische Analyse mit professionellem Risikomanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem volatilen Goldmarkt zu identifizieren. Höhepunkte der Backtest-Performan
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Smaf (Glatter AF) Folgen Sie dem Markttrend, ohne das Diagramm mühsam analysieren zu müssen. Setzen Sie Smaf einfach auf das Symbol, mit dem Sie handeln möchten, und lassen Sie es seine Arbeit machen. Funktioniert gut auf volatilen und trendigen Märkten. Automatische Berechnung der Losgrößen auf Basis von Risikoprozent und Risikodistanz Trailing Stops werden auf Basis der aktuellen Volatilität implementiert Automatische Schließung von Positionen, wenn sie riskant sind (Kauf- und Verkaufsmanagem
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indikatoren
Currency Index Watcher ist ein einfaches und benutzerfreundliches Tool für alle, die am Forex mit Währungsindizes handeln möchten. Currency Index Watcher ist konfigurierbar und kann direkt vom Panel aus genutzt werden. Indizes von 8 benutzerdefinierten Währungen EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (Standard) Jedes 3-Zeichen-Symbol aus Ihrer Marktbeobachtung kann verwendet werden (BTC = Bitcoin, RUB = Rubel, CNH = Yuan etc ...): Doppelklick auf das Symbol-Label Auswahl der zu analysierenden Wä
GBPUSD indicator
Shoxjaxon Muzaffarov
Utilitys
GBPUSD indicator.mq5 - Intelligenter Signalpfeil-Indikator Mark.mq5 ist ein professioneller, vollständig autonomer Signalindikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die visuelle, konsistente Handelssignale mit intelligenter Logik und fortschrittlicher Filterung wünschen. Er wurde für GBPUSD M15 entwickelt und generiert Kauf- , Verkaufs- , Kaufstopp- und Verkaufsstoppsignale unter Verwendung einer benutzerdefinierten Kombination von Alligator- (Lips) , RSI- , DEMA- und DeMarker-Indi
MK Trade Helper mt5
Mikhail Kulagin
Utilitys
Ein ausgezeichneter Assistent für diejenigen, die ihre Risiken kompetent verwalten. Dieser Assistent ist einfach unersetzlich, wenn Sie immer ein festes Risiko bei einem Geschäft haben sollten. Er hilft bei der automatischen Berechnung des Loses in Abhängigkeit von Ihrem Risiko. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, wie hoch Ihr Stoploss sein wird, das Risiko wird immer gleich bleiben. Berechnet das Handelsvolumen sowohl für Market Orders als auch für Pending Orders. Benutzerfreundlich
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
GOLD Sniper GS5
ahmed mohiuddin
Experten
(Die empfohlenen Einstellungen sind auf dem Bild zu sehen) JAHRESENDVERKAUF !!! Nur $37 Der Preis wird nach Neujahr wieder auf $99 steigen. Live-Tests können auf myfxbook verfolgt werden GOLD SNIPER GS5 - Strategie-Übersicht Professionelles Goldhandelssystem - für Meta Trader 5 (Empfohlene Einstellungen sind im Bild dargestellt) Der GOLD SNIPER Expert Advisor ist eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde in jahre
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilitys
PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilitys
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Geduld ist der Schlüssel. Die Strategien basieren auf: - Tendenz - Momentum + Hohe Volatilität - Dawn Scalper + Support Resistence. Auch hier ist Geduld der Schlüssel. Kein Bot ist fehlerfrei, manchmal funktioniert er reibungslos, manchmal einfach nicht. Es liegt an Ihnen, sein Risiko zu managen und ihn zu einem guten Freund zu machen, der automatisch mit fantastischen Strategien handelt. Mit freundlichen Grüßen, Viel Glück., Pablo Maruk.
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Herausforderungen 2020-2024 Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standardparameter für die Herausforderung $100.000 Beste Ergebnisse bei GOLD und US100 Verwenden Sie einen beliebigen Zeitrahmen Alle Geschäfte und Auto-Trading vor US HIGH NEWS schließen , 2 Minuten danach wieder öffnen Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Empfohlene Zeit für den Handel 09:00-21:00 GMT+3 Für Prop-Firmen MUSS spez
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilitys
Wir stellen vor: TEAB Builder - Der ultimative MT5 Expert Advisor für profitablen und anpassbaren Handel ! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Lernen Sie den TEAB Builder kennen, einen fortschrittlichen MT5 Expert Advisor, der Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität, ein hohes Gewinnpotenzial und eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern. Mit dem TEAB Builder können Sie mühelos mit jedem Indikatorsignal handeln und so von
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
Chart Walker X Engine | Maschinengesteuerte Instinkte Leistungsstarke MT5-Chartanalyse-Engine, ausgestattet mit einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk-Algorithmus. Diese Spitzentechnologie ermöglicht Händlern die mühelose Durchführung umfassender Chartanalysen auf jedem Finanzchart. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten rationalisiert Chart Walker den Handelsprozess, indem er auf der Grundlage der Erkenntnisse des neuronalen Netzwerks hochpräzise Handelseinträge liefert. Seine Hochgeschwi
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Master-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm Trade Station für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es wurde entwickelt, um Ihre Strategie als ein Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Ultimatum-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist eine leistungsstarke Trade Station Dienstprogramm für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es ist entworfen, um Ihre Strategie als Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-Fähi
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilitys
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Unser 1. EA erstellt mit ChatGPT Technologie Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standard-Parameter für Challenge $100,000 Getestet nur auf EURUSD und GBPUSD Verwenden Sie 15MIN Time Frame Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Für Prop Firms MUSS spezieller Protector verwendet werden https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilitys
WICHTIGER HINWEIS: DIESES EA IST NICHT VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERT, ES NIMMT NUR POSITIONEN IN VON IHNEN DEFINIERTEN ZONEN EIN ES UNTERSTÜTZT SIE. SIE MÜSSEN ALSO DAS DIAGRAMM GENAU BEOBACHTEN. DER HAUPTPUNKT DIESES EA IST ES, DEN HÄNDLER ZU ZWINGEN, EINSTIEGSREGELN ZU RESPEKTIEREN <<BESTÄTIGUNG IST DER SCHLÜSSEL>>. DER TRADER WIRD ALSO NUR NACH ZONEN SUCHEN. DIE EA SUCHT NACH BESTÄTIGUNGSKERZEN UND STEIGT EIN, WENN EINE BESTÄTIGUNG GEFUNDEN WIRD BEISPIEL: Wenn der Preis in einer bullischen Zone
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Centage: Ihr intelligenter Trading-Bot für das Risikomanagement. Im Gegensatz zu typischen Trading-Bots legt Centage den Schwerpunkt auf das Risikomanagement, indem es eine wesentliche Funktion integriert: Es schließt alle offenen Trades, wenn Ihr Kontostand einen vordefinierten Schwellenwert erreicht. Diese Funktion macht Centage ideal für Händler, die einen disziplinierten Ansatz beibehalten und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen. Lassen Sie Centage Ihr zuverlässiger Partner in der Wel
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
A - Genesis: Die Neudefinition von Effizienz und Präzision im Handel Genesis ist ein hochmodernes Trading-Panel, das Händlern unübertroffene Präzision und Vielseitigkeit bietet. Es verfügt über zwei grafische Modi: Das Main Window Graph bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktes, während das Sub Window Graph eine gezielte Analyse spezifischer Indikatoren und Muster bietet. Dank dieser Dual-Mode-Visualisierung können Händler nahtlos zwischen der Makro- und der Mikro-Perspekti
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilitys
Copier - Das beste MetaTrader 4 Handelskopier-Tool Dies ist kein einfacher Trade Copier, der Ihnen nur erlaubt, Trades lokal zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Konten in jeder Richtung und in jeder Höhe zu kopieren - natürlich tut er das! Aber Copier kann noch viel mehr . Entdecken Sie seine Funktionen und Vorteile weiter unten. FUNKTIONALITÄTEN IM ÜBERBLICK: Kopieren zwischen verschiedenen Brokern : Sie können Trades von einem Konto bei einem Broker auf ein anderes bei einem ander
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für die US SP 500 Aktienindizes konzipiert. Es bietet ein ultimatives und vollständiges Auto-Trading mit einer optionalen Geldmanagement-Kontrolle. Diese Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das in allen Situationen des Kursmarktes funktioniert. Es ist mit einem automatischen Indikator ausgestattet, der an der Unterseite des Panels angebracht ist. Es gibt weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und eine Range-Sequence-Erkennung , die automatisch
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
GOLD robot4trade (FTMO-Ready Edition) v1.5 Bereitgestellt von Robot4Trade.com | KI-gestützt & Challenge-kompatibel Überblick Der Advanced Forex EA ist ein fortschrittlicher Handelsroboter der nächsten Generation, entwickelt für Leistung, Stabilität und vollständige Kompatibilität mit den Anforderungen von Prop-Firmen wie FTMO, MyForexFunds und weiteren. Dieser EA kombiniert klassische und bewährte Indikatoren (MA, RSI, ATR) mit modernem Risikomanagement und Kapitalerhalt: Tägliches Draw
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um die Handelsaufgaben eines Händlers mit modernen Handelsstrategien zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalitäten wie einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trend-Indikatoren als Marktpreis Trend Richtung und Oszillator-Indikator als Preis Oszillation
Prop Firm Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um Handelsaufgaben mit einer modernen Handelsstrategie zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, wie zum Beispiel einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist an alle FTMO-Währungen angepasst und ist nur für die FTMO-Bewertung auf dem Metatrader 5-Terminal bestimmt. Dieses Panel bietet eine Wirtschaftskalenderstrategie
FoxForex Management Smart Version MT5
Mohammad Rashid Aeinimehr
Utilitys
Einstellungen für das Risikomanagement Automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Risikos Öffnen von Kauf- und Verkaufspositionen mit einem Klick basierend auf den Einstellungen Grafisches Öffnen von Positionen (Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit - Sell Stop) Risikofreie offene Positionen Eröffnen Sie neue Trades mit TP und SL aus vorherigen offenen Trades Schließen Sie alle offenen Geschäfte mit einem Klick Einstellung zum Schließen offener Positionen basierend auf Verkaufs- oder Kaufpositi
Goldusd
Osama Benalhadi
Utilitys
Angewandte wichtige Korrekturen #include <Trade/Trade.mqh> hinzugefügt → erforderlich für die Klasse CTrade. Initialisierte CTrade Handel → Erforderlich für die Ausführung von Trades. Reparierte Array-Behandlung für EMA-Werte → Verwendet CopyBuffer() korrekt . Normalisierte SL/TP-Preise → Verwendet NormalizeDouble() , um "ungültige Stops"-Fehler zu vermeiden. Korrigierte Preisprüfungen → Verwendet iHigh() & iLow() für die vorherige Kerze. Angepasste Punktwerte → TP/SL in Punkte umgewandelt ( 1 P
Divergence Sniper EA
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
Divergence Sniper EA Intelligente institutionelle Logik – Ohne Lärm Dies ist kein gewöhnlicher Trading-Bot für Privatanleger. Der Divergence Sniper EA basiert auf einem einfachen, aber kraftvollen Konzept: Kursabweichung zwischen EURUSD und GBPUSD. Er erkennt abnormales Verhalten zwischen diesen korrelierten Paaren – oft ein Hinweis auf versteckte institutionelle Aktivitäten – und handelt präzise, wenn der Vorteil real ist. Kein Overtrading. Kein Lärm. Nur durchdachte Einstiege. Klare Logik
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
Utilitys
Trade Hub Expert Advisor (EA) - Beschreibung Trade Hub ist ein zentralisierter Expert Advisor für Risiko- und Handelsmanagement , der entwickelt wurde, um eine strenge Kontrolle über den rasterbasierten Handel über mehrere Charts und Symbole hinweg durchzusetzen. Seine Hauptfunktion ist der Kapitalschutz und eine disziplinierte Handelsausführung , die durch die folgenden Hauptbeschränkungen erreicht wird: Global Grid Limiting - Begrenzt die Gesamtzahl der aktiven Grids über alle Charts , auf d
Volitility 100 Sniper EA
Levon Odain Power
Utilitys
Der Vix100 Sniper Fx EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für das Scalping von Volitility 100 auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde . Es verwendet eine Kombination aus gleitenden Durchschnittsfiltern und optionaler RSI-Divergenzerfassung, um potenzielle Kauf- oder Verkaufschancen zu identifizieren. Der EA berechnet die Losgröße dynamisch auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes und passt die Positionsgröße an das Kontokapital und den Stop-Loss-Abstand
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Automated Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Spikes zu erkennen und dem Moment zu entgehen, in dem eine plötzliche starke Preisbewegung auftritt, und um automatisch eine Kauf- oder Verkaufstransaktion zu eröffnen, nachdem ein Signal zur Verfügung gestellt wurde, das den Handel autonom steuert. Es ist ein bester Scalper und ein guter Spike Escaper. Es gibt weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und einen Deep Moving Average Indicator , der automatisch ausgelöst
Fundamental and Technical for trading analysis
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um Trader bei ihren Handelsaufgaben mit einer modernen Handelsstrategie zu unterstützen. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalität, wie zum Beispiel einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trendindikatoren wie Marktpreis-Trendrichtung und Oszillator-Indikatoren wie Preis
Weitere Produkte dieses Autors
AxiomSuite Risk Manager
Chouaib Guira
Utilitys
AxiomSuite - Erweiterter Risikomanager für MetaTrader 5 Ein Echtzeit-Risikokontrollsystem für diszipliniertes und Prop-Firm-konformes Handeln. AxiomSuite ist ein professionelles Risikomanagement-System für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Handelskonten aktiv mit Regeln von institutioneller Qualität zu schützen. Es überwacht alle Handelsoperationen - manuelle Eingaben, EA-Trades, Pendings, Multi-EA-VPS-Umgebungen - und fungiert als Full-Account-Risk-Firewall . Die AxiomSuite eröffnet od
Stop Loss Protector for AxiomSuite
Chouaib Guira
Utilitys
AxiomSuite SL Locker - Institutioneller Stop-Loss-Schutz für MetaTrader 5 AxiomSuite SL Locker ist ein professionelles Stop-Loss-Integritätsmodul, das für Trader entwickelt wurde, die strenge Ausführungsregeln auf MT5 benötigen. Es schützt jede Position, die durch manuellen Handel oder Expert Advisors eröffnet wird, indem es ein sicheres und konformes Stop-Loss-Verhalten durchsetzt. Dieses Modul eröffnet oder schließt niemals Trades. Es überwacht lediglich die SL-Änderungen in Echtzeit und k
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension