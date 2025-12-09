AxiomSuite™ Pro ist ein komplettes institutionelles Risikomanagement-System, das für Händler, Prop-Firmen und professionelle Manager entwickelt wurde, die Echtzeit-Schutz, automatisierte Disziplin und vollständige Compliance-Verfolgung im MetaTrader 5 benötigen.

Im Gegensatz zu klassischen Handels-EAs führt AxiomSuite™ Pro keine Trades aus.

Sie überwacht jeden Handel, den Sie platzieren - manuell oder durch Ihre eigene Strategie - und setzt strenge Regeln durch, um Verstöße, übermäßige Verluste und emotionale Entscheidungen zu verhindern.

Wenn Sie es satt haben, wegen eines einzigen Spikes, eines verschobenen Stop-Losses oder eines verpassten täglichen Verlustlimits an den Herausforderungen der Prop-Firma zu scheitern... dieses Tool ändert alles.

AxiomSuite™ Pro läuft kontinuierlich im Hintergrund und:

✔ Durchsetzung von Risiken in Echtzeit

Tägliches Verlustlimit

Maximaler Verlust (aktienbasiert)

Maximales Risiko pro Handel

Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag

Globale Stop-Out-Schwelle

Auto-Stopp-Handelsmodus

Logik für automatisches Schließen und Sperren

✔ Gewährleistet die Einhaltung des Stop-Loss

Mit dem integrierten SL Locker Modul:

Automatisches Anwenden von SL auf alle Positionen

Benutzerdefinierte Toleranz durchsetzen

Fehlende oder verschobene Stop-Losses erkennen

Verhindern, dass SL entfernt, ausgeweitet oder ignoriert werden

Vollständig synchronisiert über MT5 Global Variables

✔ Bietet institutionelle Überwachung

Kontometriken in Echtzeit

Verfolgung des Aktien-Drawdowns

Indikatoren für das Risikoengagement

Live-Limit-Status (aktiv/überschritten)

Automatische Sitzungssteuerung (Handelsfenster aktivieren/deaktivieren)

✔ Erzeugt Audit-Protokolle

Jedes wichtige Ereignis wird protokolliert:

Risikoverletzungen

Limit-Aktivierungen

SL-Anpassungen

Durchsetzung von Sitzungen

Kritische Warnungen

Perfekt für die Verfolgung von Herausforderungen in der Firma, die Einhaltung von Vorschriften oder einfach die Verbesserung der Disziplin.

1. Globales Echtzeit-Risiko-Modul

AxiomSuite™ Pro überwacht kontinuierlich:

Bilanz

Eigenkapital

Inanspruchnahme

Variables Risiko

Schwellenwerte

Bei Erreichen eines Limits wird sofort die richtige Maßnahme ergriffen:

neue Trades blockieren

Verstöße schließen

Handelssitzungen deaktivieren

weitere Verluste verhindern

2. Parallele Architektur (zwei Module arbeiten zusammen)

AxiomSuite™ Pro umfasst zwei autonome Teilsysteme:

AxiomRisk Engine

Ihr globaler Risikowächter in Echtzeit.

SL Locker Modul

Ihr Stop-Loss-Beauftragter.

Beide laufen parallel, völlig unabhängig und vollständig synchronisiert.

3. Kontrolle der Handelssitzung

Definieren Sie strenge Handelsfenster:

Sitzung 1

Sitzung 2

Außerhalb dieser Zeiten:

→ neue Abschlüsse werden blockiert

→ optionales Schließen offener Positionen

4. Erweiterte Optionen

Pending Orders verwalten

Automatisches Löschen ausstehender Aufträge am Ende der Sitzung

Spread-gesteuertes SL-Risiko (nur Pro)

Debug-Modus für Audits

5. Entwickelt für den professionellen Einsatz

AxiomSuite™ Pro ist geeignet für:

Prop-Trading-Herausforderungen

Kapitalgedeckte Konten

Persönliche Risikodisziplin

Portfolio-Verwaltung

Manueller Handel + Expert Advisor-Umgebungen

Multi-Asset-Überwachung

Sie behalten die volle Kontrolle - AxiomSuite™ Pro handelt nie für Sie.

✔ Vermeiden Sie Verstöße gegen Prop Firm

Die meisten Trader scheitern an Herausforderungen, weil sie ein Limit um ein paar Dollar überschreiten.

Dieses Tool verhindert das - sofort.

✔ Bringen Sie institutionelle Disziplin in MT5

Handelsplattformen setzen selten Regeln durch.

AxiomSuite™ Pro bringt die Compliance-Ebene, die Profis nutzen.

✔ Funktioniert mit jeder Strategie

Manuell, automatisiert, hybrid - alle Handelsstile werden unterstützt.

✔ Saubere, intuitive Oberfläche (Premium UI)

Alles wird auf einem eleganten Dashboard überwacht.

✔ Modular = stabil & berechenbar

Wenn ein Modul deaktiviert wird, laufen die anderen sicher weiter.

Vollständige AxiomRisk-Engine

Vollständiges SL-Locker-Modul

Handelssitzungen

Echtzeit-Überwachungs-Dashboard

Erweiterte Optionen

Vollständige Audit-Protokolle

Multi-Symbol-Kompatibilität

Unabhängige Module

Hochwertige Schnittstelle

(Wenn Sie eine White-Label-Unternehmensversion benötigen, kontaktieren Sie uns).

Risiko-Engine

Maximaler Tagesverlust (%)

Maximales Handelsrisiko (%)

Risikotoleranz

Maximaler Handel pro Tag

Globale DD-Schwelle (%)

Reduktionsfaktor

SL-Schließfach

Modus A / Modus B

Toleranz (Punkte)

Status der Sperre

Verfolgung von Verstößen

Sitzungen

Zeitfenster für Sitzung 1

Zeitfenster für Sitzung 2

Fortgeschrittene

Schwebende Aufträge verwalten

SL-Spread-Modus erzwingen

Fehlersuche

AxiomSuite™ Pro an einen Chart anhängen Konfigurieren Sie Ihre globalen Risikolimits SL Locker aktivieren, falls erforderlich Aktivieren Sie Handelssitzungen Normal handeln - AxiomSuite™ erledigt den Rest

Das System schützt Sie auch, wenn Sie den Chart wechseln oder andere EAs einsetzen.

AxiomSuite™ Pro platziert keine Trades

Sie muss mit mindestens einem Chart verbunden bleiben

Verwenden Sie für die beste Leistung einen VPS

Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol

Zukünftige Updates werden beinhalten:

Erweiterte Berichterstattung

Web-Dashboard-Integration

Multi-Account-Überwachung

Wenn Sie eine professionelle Risiko-Engine in MetaTrader 5 wünschen, ist dies die branchenweit beste Lösung.

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich direkt über MQL5-Nachrichten.

Der Support ist in Englisch und Französisch verfügbar.