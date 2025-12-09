AxiomSuite Pro
- Utilitys
- Chouaib Guira
- Version: 2.40
- Aktivierungen: 10
AxiomSuite™ Pro ist ein komplettes institutionelles Risikomanagement-System, das für Händler, Prop-Firmen und professionelle Manager entwickelt wurde, die Echtzeit-Schutz, automatisierte Disziplin und vollständige Compliance-Verfolgung im MetaTrader 5 benötigen.
Im Gegensatz zu klassischen Handels-EAs führt AxiomSuite™ Pro keine Trades aus.
Sie überwacht jeden Handel, den Sie platzieren - manuell oder durch Ihre eigene Strategie - und setzt strenge Regeln durch, um Verstöße, übermäßige Verluste und emotionale Entscheidungen zu verhindern.
Wenn Sie es satt haben, wegen eines einzigen Spikes, eines verschobenen Stop-Losses oder eines verpassten täglichen Verlustlimits an den Herausforderungen der Prop-Firma zu scheitern... dieses Tool ändert alles.🔒 Was AxiomSuite™ Pro leistet
AxiomSuite™ Pro läuft kontinuierlich im Hintergrund und:
✔ Durchsetzung von Risiken in Echtzeit
-
Tägliches Verlustlimit
-
Maximaler Verlust (aktienbasiert)
-
Maximales Risiko pro Handel
-
Maximale Anzahl von Geschäften pro Tag
-
Globale Stop-Out-Schwelle
-
Auto-Stopp-Handelsmodus
-
Logik für automatisches Schließen und Sperren
✔ Gewährleistet die Einhaltung des Stop-Loss
Mit dem integrierten SL Locker Modul:
-
Automatisches Anwenden von SL auf alle Positionen
-
Benutzerdefinierte Toleranz durchsetzen
-
Fehlende oder verschobene Stop-Losses erkennen
-
Verhindern, dass SL entfernt, ausgeweitet oder ignoriert werden
-
Vollständig synchronisiert über MT5 Global Variables
✔ Bietet institutionelle Überwachung
-
Kontometriken in Echtzeit
-
Verfolgung des Aktien-Drawdowns
-
Indikatoren für das Risikoengagement
-
Live-Limit-Status (aktiv/überschritten)
-
Automatische Sitzungssteuerung (Handelsfenster aktivieren/deaktivieren)
✔ Erzeugt Audit-Protokolle
Jedes wichtige Ereignis wird protokolliert:
-
Risikoverletzungen
-
Limit-Aktivierungen
-
SL-Anpassungen
-
Durchsetzung von Sitzungen
-
Kritische Warnungen
Perfekt für die Verfolgung von Herausforderungen in der Firma, die Einhaltung von Vorschriften oder einfach die Verbesserung der Disziplin.🟦 Hauptmerkmale
1. Globales Echtzeit-Risiko-Modul
AxiomSuite™ Pro überwacht kontinuierlich:
-
Bilanz
-
Eigenkapital
-
Inanspruchnahme
-
Variables Risiko
-
Schwellenwerte
Bei Erreichen eines Limits wird sofort die richtige Maßnahme ergriffen:
-
neue Trades blockieren
-
Verstöße schließen
-
Handelssitzungen deaktivieren
-
weitere Verluste verhindern
2. Parallele Architektur (zwei Module arbeiten zusammen)
AxiomSuite™ Pro umfasst zwei autonome Teilsysteme:
AxiomRisk Engine
Ihr globaler Risikowächter in Echtzeit.
SL Locker Modul
Ihr Stop-Loss-Beauftragter.
Beide laufen parallel, völlig unabhängig und vollständig synchronisiert.
3. Kontrolle der Handelssitzung
Definieren Sie strenge Handelsfenster:
-
Sitzung 1
-
Sitzung 2
Außerhalb dieser Zeiten:
→ neue Abschlüsse werden blockiert
→ optionales Schließen offener Positionen
4. Erweiterte Optionen
-
Pending Orders verwalten
-
Automatisches Löschen ausstehender Aufträge am Ende der Sitzung
-
Spread-gesteuertes SL-Risiko (nur Pro)
-
Debug-Modus für Audits
5. Entwickelt für den professionellen Einsatz
AxiomSuite™ Pro ist geeignet für:
-
Prop-Trading-Herausforderungen
-
Kapitalgedeckte Konten
-
Persönliche Risikodisziplin
-
Portfolio-Verwaltung
-
Manueller Handel + Expert Advisor-Umgebungen
-
Multi-Asset-Überwachung
Sie behalten die volle Kontrolle - AxiomSuite™ Pro handelt nie für Sie.🟦 Warum Trader AxiomSuite™ Pro wählen
✔ Vermeiden Sie Verstöße gegen Prop Firm
Die meisten Trader scheitern an Herausforderungen, weil sie ein Limit um ein paar Dollar überschreiten.
Dieses Tool verhindert das - sofort.
✔ Bringen Sie institutionelle Disziplin in MT5
Handelsplattformen setzen selten Regeln durch.
AxiomSuite™ Pro bringt die Compliance-Ebene, die Profis nutzen.
✔ Funktioniert mit jeder Strategie
Manuell, automatisiert, hybrid - alle Handelsstile werden unterstützt.
✔ Saubere, intuitive Oberfläche (Premium UI)
Alles wird auf einem eleganten Dashboard überwacht.
✔ Modular = stabil & berechenbar
Wenn ein Modul deaktiviert wird, laufen die anderen sicher weiter.🟦 Was ist in der Pro Version enthalten
-
Vollständige AxiomRisk-Engine
-
Vollständiges SL-Locker-Modul
-
Handelssitzungen
-
Echtzeit-Überwachungs-Dashboard
-
Erweiterte Optionen
-
Vollständige Audit-Protokolle
-
Multi-Symbol-Kompatibilität
-
Unabhängige Module
-
Hochwertige Schnittstelle
(Wenn Sie eine White-Label-Unternehmensversion benötigen, kontaktieren Sie uns).🔧 Eingaben Übersicht
Risiko-Engine
-
Maximaler Tagesverlust (%)
-
Maximales Handelsrisiko (%)
-
Risikotoleranz
-
Maximaler Handel pro Tag
-
Globale DD-Schwelle (%)
-
Reduktionsfaktor
SL-Schließfach
-
Modus A / Modus B
-
Toleranz (Punkte)
-
Status der Sperre
-
Verfolgung von Verstößen
Sitzungen
-
Zeitfenster für Sitzung 1
-
Zeitfenster für Sitzung 2
Fortgeschrittene
-
Schwebende Aufträge verwalten
-
SL-Spread-Modus erzwingen
-
Fehlersuche
-
AxiomSuite™ Pro an einen Chart anhängen
-
Konfigurieren Sie Ihre globalen Risikolimits
-
SL Locker aktivieren, falls erforderlich
-
Aktivieren Sie Handelssitzungen
-
Normal handeln - AxiomSuite™ erledigt den Rest
Das System schützt Sie auch, wenn Sie den Chart wechseln oder andere EAs einsetzen.🛑 Wichtige Hinweise
-
AxiomSuite™ Pro platziert keine Trades
-
Sie muss mit mindestens einem Chart verbunden bleiben
-
Verwenden Sie für die beste Leistung einen VPS
-
Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Symbol
Zukünftige Updates werden beinhalten:
-
Erweiterte Berichterstattung
-
Web-Dashboard-Integration
-
Multi-Account-Überwachung
Wenn Sie eine professionelle Risiko-Engine in MetaTrader 5 wünschen, ist dies die branchenweit beste Lösung.🔵 Unterstützung
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich direkt über MQL5-Nachrichten.
Der Support ist in Englisch und Französisch verfügbar.