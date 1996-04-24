Stop Loss Protector for AxiomSuite
- Utilidades
- Chouaib Guira
- Versión: 2.2
- Activaciones: 10
🚀 AxiomSuite SL Locker - Protector institucional de stop-loss para MetaTrader 5
AxiomSuite SL Locker es un módulo profesional de integridad de stop-loss diseñado para traders que requieren reglas de ejecución estrictas en MT5.
Protege todas las posiciones abiertas por operaciones manuales o Asesores Expertos mediante la aplicación de un comportamiento de stop-loss seguro y conforme a las normas.
Este módulo nunca abre o cierra operaciones.
Sólo supervisa las modificaciones de SL en tiempo real y corrige cualquier cambio inválido o arriesgado al instante.
Perfecto para reglas prop-firm, configuraciones VPS multi-EA y entornos disciplinados de gestión de riesgos.
⭐ 1. Estricta integridad de Stop-Loss (COMPRA ↑ / VENTA ↓)
El SL Locker hace cumplir las reglas institucionales:
✔ Posiciones de COMPRA → SL sólo puede moverse hacia arriba
✔ Posiciones de VENTA → SL sólo puede moverse hacia abajo
✔ Nunca permite ampliar un stop-loss
✔ Previene la modificación accidental o maliciosa del SL
✔ Monitoriza todas las operaciones de todos los EAs y entradas manuales.
Cualquier modificación no válida del SL se restablece al instante y se registra claramente.
⭐ 2. Motor de monitorización inteligente de SL
El módulo realiza un seguimiento continuo de:
- Todas las posiciones abiertas
- Modificaciones de SL en tiempo real
- SLs perdidos
- Ajustes de SL arriesgados
- Posiciones monitorizadas
- Correcciones realizadas.
Total transparencia a través de los registros de MT5 Journal.
⭐ 3. Dos modos de funcionamiento
Modo A - Bloquear sólo el SL inicial
Una vez fijado el stop-loss inicial, no se puede mover a una posición peor.
Modo B - Bloquear cada mejora
Cada mejora (SL moviéndose en la dirección segura) se convierte en el nuevo nivel bloqueado.
Ideal para estrategias de escalado, lógica trailing y trading compatible con prop-firm.
⭐ 4. Protección de tolerancia
Se puede establecer una tolerancia (en puntos) para evitar la activación de correcciones en microajustes o ruido de la plataforma.
Ejemplo:
Tolerancia 10 pts → permite pequeños ajustes de SL del lado del servidor sin conflictos.
⭐ 5. Total transparencia y registro de auditoría
Cada acción se registra con:
- Motivo
- SL antiguo / SL nuevo
- Modo
- Tolerancia
- Ticket de posición.
Perfecto para la gestión profesional de riesgos, pruebas de estrategia e informes de cumplimiento.
⭐ 6. Compatibilidad
Funciona con:
✔ Todos los EAs (scalpers, swing, grid, trend, smart money, etc.)
✔ Trading manual
✔ Cuentas Prop-firm
✔ Modo de cobertura
✔ Entornos VPS multi-EA
✔ Todos los símbolos & brokers.
Ningún conflicto con la lógica de negociación.
Sin interferencias con entradas o salidas.
⭐ 7. Sin dependencias
SL Locker es un módulo independiente.
Se puede utilizar solo o como parte del ecosistema AxiomSuite.
Sin DLLs, sin archivos externos, sin restricciones.
⭐ 8. Casos de uso ideales
- Cumplimiento de Prop-firm
- Prevención de la ampliación accidental de SL
- Protección de la lógica de EA frente a errores
- Aplicación de Stop-loss para traders principiantes
- Disciplina de SL de estilo institucional
- Capa de seguridad multiEA de VPS.
⭐ 9. Ventajas clave
- Protección SL ultra estricta
- Cero interferencias de estrategia
- Rápido, ligero y estable
- Registros claros
- Dos modos de funcionamiento
- Tolerancia configurable
- Funciona al instante en todas las posiciones.