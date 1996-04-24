Stop Loss Protector for AxiomSuite

🚀 AxiomSuite SL Locker - Protector institucional de stop-loss para MetaTrader 5

AxiomSuite SL Locker es un módulo profesional de integridad de stop-loss diseñado para traders que requieren reglas de ejecución estrictas en MT5.

Protege todas las posiciones abiertas por operaciones manuales o Asesores Expertos mediante la aplicación de un comportamiento de stop-loss seguro y conforme a las normas.

Este módulo nunca abre o cierra operaciones.

Sólo supervisa las modificaciones de SL en tiempo real y corrige cualquier cambio inválido o arriesgado al instante.

Perfecto para reglas prop-firm, configuraciones VPS multi-EA y entornos disciplinados de gestión de riesgos.

⭐ 1. Estricta integridad de Stop-Loss (COMPRA ↑ / VENTA ↓)

El SL Locker hace cumplir las reglas institucionales:

✔ Posiciones de COMPRA → SL sólo puede moverse hacia arriba

✔ Posiciones de VENTA → SL sólo puede moverse hacia abajo

✔ Nunca permite ampliar un stop-loss

✔ Previene la modificación accidental o maliciosa del SL

✔ Monitoriza todas las operaciones de todos los EAs y entradas manuales.

Cualquier modificación no válida del SL se restablece al instante y se registra claramente.

⭐ 2. Motor de monitorización inteligente de SL

El módulo realiza un seguimiento continuo de:

- Todas las posiciones abiertas

- Modificaciones de SL en tiempo real

- SLs perdidos

- Ajustes de SL arriesgados

- Posiciones monitorizadas

- Correcciones realizadas.

Total transparencia a través de los registros de MT5 Journal.

⭐ 3. Dos modos de funcionamiento

Modo A - Bloquear sólo el SL inicial

Una vez fijado el stop-loss inicial, no se puede mover a una posición peor.

Modo B - Bloquear cada mejora

Cada mejora (SL moviéndose en la dirección segura) se convierte en el nuevo nivel bloqueado.

Ideal para estrategias de escalado, lógica trailing y trading compatible con prop-firm.

⭐ 4. Protección de tolerancia

Se puede establecer una tolerancia (en puntos) para evitar la activación de correcciones en microajustes o ruido de la plataforma.

Ejemplo:

Tolerancia 10 pts → permite pequeños ajustes de SL del lado del servidor sin conflictos.

⭐ 5. Total transparencia y registro de auditoría

Cada acción se registra con:

- Motivo

- SL antiguo / SL nuevo

- Modo

- Tolerancia

- Ticket de posición.

Perfecto para la gestión profesional de riesgos, pruebas de estrategia e informes de cumplimiento.

⭐ 6. Compatibilidad

Funciona con:

✔ Todos los EAs (scalpers, swing, grid, trend, smart money, etc.)

✔ Trading manual

✔ Cuentas Prop-firm

✔ Modo de cobertura

✔ Entornos VPS multi-EA

✔ Todos los símbolos & brokers.

Ningún conflicto con la lógica de negociación.

Sin interferencias con entradas o salidas.

⭐ 7. Sin dependencias

SL Locker es un módulo independiente.

Se puede utilizar solo o como parte del ecosistema AxiomSuite.

Sin DLLs, sin archivos externos, sin restricciones.

⭐ 8. Casos de uso ideales

- Cumplimiento de Prop-firm

- Prevención de la ampliación accidental de SL

- Protección de la lógica de EA frente a errores

- Aplicación de Stop-loss para traders principiantes

- Disciplina de SL de estilo institucional

- Capa de seguridad multiEA de VPS.

⭐ 9. Ventajas clave

- Protección SL ultra estricta

- Cero interferencias de estrategia

- Rápido, ligero y estable

- Registros claros

- Dos modos de funcionamiento

- Tolerancia configurable

- Funciona al instante en todas las posiciones.

📌 AxiomSuite SL Locker es un motor de seguridad puro: sencillo, potente y esencial para un trading disciplinado.