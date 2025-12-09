Rare Spear

Dieser Indikator ist ein einfacher, aber äußerst zuverlässiger Trendrichtungs-Prädiktor, entwickelt für Trader, die klare und präzise Signale bevorzugen.

Hauptmerkmale

  • Trendpfeile – klare Kauf/Verkauf-Signale basierend auf Preisbewegungen.

  • Wenige, aber sehr genaue Signale – etwa 1 Signal pro Tag.

  • Exit-Signale integriert – optimale Ausstiegszeiten.

  • Kein Repainting – Pfeile bleiben unverändert.

  • Enthält Buffer – ideal für eigene Tools oder EAs.

  • Alerts enthalten – Popup, Ton und Push-Benachrichtigungen.

  • Anpassbare Pfeilgröße – vollständig konfigurierbar.

  • Ideal für EA-Entwicklung – ein EA benötigt keine SL/TP.
    Der Exit-Pfeil reicht aus, um lange Drawdowns zu verhindern.

  • Über 11 Jahre MQL-Erfahrung – eines der besten Chance/Risiko-Verhältnisse.
    Genauigkeit: ~70% Gewinn / 30% Verlust.

  • Keine unrealistischen Versprechen – keine Werbung, kein Hype.
    Einfach selbst testen.

Empfohlene Symbole

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Empfohlene Timeframes

M5 und M15.

MT5-Version oder EA benötigt?

Kontaktieren Sie mich.

Empfohlene Produkte
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Indikatoren
Diagnose von Major und Minor Pivot Trenderkennung mit vielen Signalen Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Einstellungen: Back Show: Die Anzahl der angezeigten Kerzen Wenn Sie irgendwelche Anpassungen benötigen oder Fragen oder Vorschläge haben, schreiben Sie mir eine Nachricht Wie man handelt: Blau: Verkaufssignal Rot: Kaufsignal Blau und Rot gleichzeitig: kein Signal Ausstiegssignal: Umgekehrtes Signal
FE Fibo Expansion
Syahirul Nizzam Bin Haron
Indikatoren
Dies ist die Fibo-Expansion. Sie können es verwenden, als Gewinnziel auf jedem Niveau... Es verwendet Preis Hochs und Tiefs und Preis zwischen... Es ist einfach und leicht zu bedienen... Kein Eingabe-Menü, ziehen Sie es einfach auf Ihren Chart und es ist sofort einsatzbereit... Die blaue und rote Punktfarbe zeigt die Richtung an... Es verwendet auch die gleichen wie Fraktal hohen und niedrigen Preis als die Punkte, um die Ebenen zu konstruieren... Keine Analyse mehr, um die Punkte zu wählen...
FREE
SR levels true mql4
Egidijus Bikulcius
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator SR levels true ist in kleinen Zeitrahmen sehr nützlich für Scalping, während er in größeren Zeitrahmen gut für Day- oder Positionshandel geeignet ist. SR levels true kann 4 Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierend auf definierten maximalen Rücksprüngen vom Preisniveau zeichnen. Der Indikator scannt eine bestimmte Anzahl von Balken in der Zeitachse und eine bestimmte Anzahl von Pips in der Preisachse (beide Seiten - aufwärts und abwärts) und berechnet, wie oft der Preis von den
FREE
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen , damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet . Dieser Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sucht nach Engulfing- und Tweezer-Formationen. Der Indikator kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder erweitern). Merkmale Sie können alle Symbole, die in Ihre
Pivots
Paul Geirnaerdt
Indikatoren
Pivots ist ein Indikator, der Pivots für relevante Zeitrahmen anzeigt. Neben den Pivots kann der Indikator auch die offene Daly-Linie, die Widerstands- und Unterstützungsniveaus, die ADR-Fibonacci-Niveaus und die Reihenfolge der Pivots anzeigen. Pivots enthält einen intelligenten Algorithmus zur Eliminierung von Sonntagskerzen, allerdings nur, wenn Ihr Broker diese anbietet. Pivots sind wichtige Kursniveaus, die als Unterstützung, Widerstand oder Ausbruchsniveau dienen können Einstellungen textF
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indikatoren
Pivot-Punkte werden von vielen Händlern verwendet und Pivot-Levels sind meistens sehr hilfreich. Dieser Indikator ist eine benutzerdefinierte mit internen Parametern. es kann zeigen, zwei mal Pivot (wöchentlich und täglich). Sie können wählen, Perioden insgesamt für jede Zeit zeigt Pivots.( 1 Woche , 2 Woche ,...1day , 2day ,...) Wenn Sie wöchentliche und tägliche Pivots verwenden, kann es Ihnen viele Unterstützungs- und Widerstandszonen zeigen. wenn haben Vorschlag Kommentar zu mir für die Aktu
FREE
Breakout Trend Lines
Alexander Nikolaev
5 (2)
Indikatoren
Ein Indikator, der Linien basierend auf Preishochs und -tiefs sowie abfallenden Trendlinien zeichnet. Ein Ausbruch einer Trendlinie, hoch oder niedrig, signalisiert normalerweise eine Änderung (oder Fortsetzung) des Trends. Sobald der Preis über die Linie hinausgeht und der Kerzenhalter schließt, signalisiert die Anzeige dies mit einem Pfeil (Sie können auch den Alarm einschalten). Dieser Indikator ist sehr einfach zu verwenden, es gibt jedoch viele Handelsstrategien, die auf Trendlinienausbrüc
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
Demark Trend Lines several time frames
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Trendlinien nach dem Algorithmus von Thomas Demark. Er zeichnet Linien aus verschiedenen Zeitrahmen auf einem Chart. Die Zeitrahmen können größer oder gleich dem Zeitrahmen des Charts sein, in dem der Indikator verwendet wird. Der Indikator berücksichtigt Durchbruchsqualifizierer (wenn die Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein zusätzliches Symbol an der Stelle des Durchbruchs) und zeichnet ungefähre Ziele (Ziellinie über/unter den aktuellen Kursen) entsprechend dem Demar
Grapic ByArrowTrend Pro
Truong Cong Truc
1 (1)
Indikatoren
Indikatorunterstützung nur für: Entry Point to Trend Pro Link-Indikator-Unterstützung : https://www.mql5.com/en/market/product/70867 Unterstützt alle in der Definition angegebenen Währungspaare. Hilfe Investoren müssen nicht viele Charts öffnen. Beachten Sie die DEAL: mehrere Zeitrahmen Konfluenz M15, H1, H4. Einstiegspunkt zum Trend Pro Der Indikator hilft Investoren, den frühesten und perfekten Umkehrpunkt zu identifizieren. Leichte Entscheidung, mit dem Trend zu handeln Price Action Tradi
FREE
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.91 (22)
Indikatoren
Ein Fibonacci-Indikator lässt sich am besten mit anderen Indikatoren wie Pivots, Support/Resistance usw. kombinieren. Der Kurs neigt dazu, Fibo-Ebenen als Unterstützungs- oder Widerstandslinien zu nutzen. Dieser Indikator ist also sehr nützlich, um zu wissen, wann der Kurs umkehren könnte, oder ob der Kurs den Trend fortsetzen könnte, wenn ein Niveau überschritten wird. Auch um die besten Take-Profit- und Stop-Loss-Linien zu finden. Verwenden Sie den Fibo-Indikator nicht allein für den Handel, d
FREE
Trend Lines
Rohlan Samino
Indikatoren
Dieser Indikator ist geeignet, um Trends zu erkennen und den Zeitpunkt für die Eröffnung einer Position zu bestimmen. Er ist mit einer Stop-Loss-Position ausgestattet. Einfach zu benutzen. Beobachten Sie einfach die Pfeile. Parameter des Indikators Verschiebung - die Anzahl der Balken, die für die Verschiebung des Indikators nach rechts verwendet werden. Step Point per Period - die Anzahl der Pips für Abwärts- oder Aufwärtstrendlinien" Time Frame - Berechnen Sie in diesem Time Frame". Max_Bar -
ARKA Logical Trader vL MT4
Aren Davidian
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der ACD-Strategie von Herrn Mark Fisher, die auf dem Buch "The Logical Trader" basiert. - OR-Linien - A-Linien - C-Linien - Täglicher Pivot-Bereich - N Tage Pivot-Bereich - Anpassbare Handelssitzung - Zeichnen von OR mit der gewünschten Zeit Zeichnungsniveaus A und C basierend auf täglicher ATR oder konstanter Zahl - Möglichkeit der Anzeige der täglichen und letzttägigen Pivots in der Farbzone - Anzeige des Status der täglichen PMAs (Layer 4) in der Ecke des Chart
FREE
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pivot Points zeigt automatisch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Level auf dem Chart an, basierend auf den neuesten Marktdaten. Pivot-Punkte sind ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, besonders im Forex-Markt. Funktionen Sendet Benachrichtigungen, wenn der Preis ein Pivot-Level erreicht.  Bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für jede Art von Pivot-Level.   Zeigt Pivot-Level für täglich, wöchentlich und monatlich klar und übersichtlich an. Nutzt minimal
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indikatoren
Touch VWAP ist ein Indikator, der es Ihnen ermöglicht, einen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu berechnen, indem Sie einfach die Taste "w" auf Ihrer Tastatur drücken und dann auf die Kerze klicken, die Sie berechnen möchten. Wenn Sie unter der Kerze klicken, wird der VWAP auf der Grundlage des Tiefstpreises mit dem Volumen berechnet, Wenn Sie auf den Kerzenkörper klicken, wird der VWAP auf der Grundlage des Durchschnittspreises und des Volumens berechnet, und wenn Sie auf die Kerze
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indikatoren
Der einzige Indikator, der einen Volatilitäts-Squeeze anzeigt. Ein Squeeze ist eine Verdichtung der Volatilität auf dem Markt. Wenn diese Verdichtung der Volatilität einen bestimmten Prozentsatz erreicht, bedeutet dies, dass der Markt in wenigen Augenblicken explodieren könnte. Ich empfehle dringend, den Indikator in Verbindung mit dem Wirtschaftskalender zu verwenden. Wenn es wichtige Nachrichten gibt und der Indikator einen BLAUEN HISTOGRAMM an der betreffenden Börse anzeigt, ein Zeichen
FREE
Bells
Jacek Wojciech Groblewski
Indikatoren
Der Indikator setzt zwei Glocken an den geplanten Niveaus. Die obere Glocke wird über dem Briefkurs und die untere Glocke unter dem Geldkurs gesetzt. Sie können beide oder eine davon einstellen. Wenn das Niveau überschritten wird, gibt der Indikator einen einzelnen Ton aus. Der Ton wird bei jedem ankommenden Tick ausgegeben. Bei schnell eintreffenden Ticks ertönt der Ton kontinuierlich. Die Töne werden zunächst manuell in das Eingabefenster eingegeben. Sie können durch Verschieben der Linien im
Life Trend
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Life Trend-Indikator kann eine stetige Kursbewegung in eine bestimmte Richtung verfolgen. In diesem Fall kann die Bewegung selbst abwärts, aufwärts oder seitwärts verlaufen, wenn die Marktbewegung keine ausgeprägte Richtung hat. Der Indikator arbeitet auf der Grundlage von zwei gleitenden Durchschnitten und einem Oszillator. Mithilfe des Algorithmus zur Signalsuche erzeugt der Indikator Signale in Form von Pfeilen. Der Handel auf der Grundlage von Trendindikatoren ist am einfachsten und of
Open Momentum
Claus Dietrich
Indikatoren
Optimiert für Asien - London - USA - Open-Session die besten Features von MOMENTUM-SOLO echter Momentum - zeitbasierter Indikator er basiert auf einem selbstentwickelten Kerzenmuster, in Bezug auf die ATR Filter Tageszeit Wochentage Gleitende Durchschnitte Keltner-Kanal MACD Vorteile Optimiert für Asien- London- US Open-Session Wählen Sie Ihre persönlichen Handelszeiten - wählen Sie Daytime und Weekdays Keltner-Kanal => zur Reduzierung von Marktgeräuschen - Seitwärtsbewegungen werde
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine eigenständige Version von MP Pivot Levels (All in one) mit Woodie Pivots. Woodie's Pivot-Punkte bestehen aus mehreren Schlüsselebenen, die aus vergangenen Kurspunkten berechnet werden, um den Handel auf eine einfache Art und Weise zu gestalten. Zu den Schlüsselniveaus gehören der "Pivot" selbst sowie mehrere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (in der Regel jeweils bis zu drei). Händler nutzen diese Niveaus als Richtschnur für künftige Kursbewegungen bei der Planung
FREE
SFT Fibo Smart Pivot
Artem Kuzmin
Indikatoren
Der SFT Fibo Smart Pivot-Indikator ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das auf dem Goldenen Schnitt von Fibonacci basiert und dazu dient, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Devisenmarkt zu identifizieren. Dieser Indikator ist in der Lage, wichtige Kursniveaus zu ermitteln, die als Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel dienen können. Er ermöglicht es Händlern, den Markt effektiver zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Indikator verwendet
FREE
RedeeCash AROON
Patrick Odonnell Ingle
Indikatoren
Versionsgeschichte Datum Version Änderungen 07/08/2022 1.00 Erstes Release Beschreibung Der Aroon-Indikator ist ein technischer Indikator , der dazu dient, Trendänderungen im Preis eines Vermögenswerts sowie die Stärke dieses Trends zu erkennen. Im Wesentlichen misst der Indikator die Zeit zwischen den Hochs und die Zeit zwischen den Tiefs über einen bestimmten Zeitraum. Die Idee dahinter ist, dass starke Aufwärtstrends regelmäßig neue Höchststände und starke Abwärtstrends regelmäßig neue Tiefst
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indikatoren
SR ist ein Unterstützungs- und Widerstandsindikator , er zeigt wichtige Hochs und Tiefs durch verschiedene Farben an. Die Farbe eines Levels ändert sich, wenn das letzte Hoch oder Tief es berührt. Wenn ein Balken oberhalb oder unterhalb des Niveaus schließt, wird er gelöscht. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Dieses Indikatorsignal ist nicht perfekt und muss mit anderen Marktanalysen und Bestätigungen verwendet werden.
FREE
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Einstellungen : Schriftgröße für Prozentangaben Horizontaler Versatz vom rechten Rand (Pixel) Vertikaler Versatz für die Signalbeschriftung von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel) Farbe für die Beschriftung Kaufen Farbe für Verkaufslabel Farbe für starkes Kaufsignal Farbe für Kaufsignal Farbe für starkes Ver
FREE
Consolidation Finder
Oleg Voitiouk
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht es, Konsolidierungen zu finden. Er ist für den Durchbruch von Kanälen gedacht. Er ist einfach zu bedienen und hat nur drei Parameter: Mindestanzahl der zu analysierenden Balken Konsolidierungstunnel Farbe des Indikators Er funktioniert auf allen Zeitrahmen . Die ungefähren Einstellungen sind standardmäßig für H1 angepasst. Funktioniert für alle Währungspaare. Dieser Indikator malt nicht neu und wird nicht neu kalkuliert. Alle Bildschirmfotos sind echt!
Ross Hook Indicator
Andrea Ferrari
Indikatoren
Ross Hook ist ein Kursmusterindikator, der Händlern hilft, Marktumkehrungen vorherzusagen. Die Aktivierung des Musters kann Wendepunkte identifizieren, indem es die Ausbruchs-SR-Ebenen oder Figuren der technischen Analyse wie Dreiecke, Rechtecke oder Kopf und Schulter findet. Der Indikator läuft bei allen Brokern , die die Metatrader 4-Plattform verwenden, und kann in einem Expert Advisor oder als Unterstützung für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator besteht aus den Teilen On
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Indikatoren
Der Kurs bewegt sich zwischen zwei Kurventunnellinien in einem Trend. Die beiden Linien eines Tunnels stellen Unterstützung und Widerstand dar. In einem Aufwärtstrend könnte ein Handel zum Beispiel an der Unterstützung der Trendlinie (im Diagramm durch die rote Linie dargestellt) begonnen und am Widerstand der oberen Tunnellinie (durch die blaue Linie dargestellt) beendet werden. Tunnel zeigen die Trendrichtung für jeden Zeitrahmen an (wenn Sie genügend Balken im Chart für höhere Zeitrahmen habe
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indikatoren
BeST_ Classic Pivot Points ist ein MT4-Indikator, der auf dem weithin bekannten und durchaus klassischen Pivot-Punkt eines Marktpreisgeschehens basiert. Ein Pivot-Punkt wird als Durchschnitt von signifikanten Kursen (Hoch, Tief, Schluss) aus der Performance eines Marktes in der vorherigen Handelsperiode berechnet. Wenn der Markt in der folgenden Periode oberhalb des Pivot-Punktes handelt, wird dies in der Regel als bullische Stimmung gewertet, während ein Handel unterhalb des Pivot-Punktes als
FREE
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indikatoren
Wa Candle Timer MT4 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze auf deinem MT4-Chart anzeigt. Er unterstützt Trader bei der besseren Überwachung von Kerzenschlusszeiten für präzisere Entscheidungen. Hauptfunktionen : Countdown-Anzeige für die aktuelle Kerze Farbwechsel, wenn die verbleibende Zeit unter einen definierten Prozentsatz fällt Neu in Version 3.00: Anpassbarer Alarm bei Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
