Rare Spear

FE Fibo Expansion Syahirul Nizzam Bin Haron Indikatoren

Dies ist die Fibo-Expansion. Sie können es verwenden, als Gewinnziel auf jedem Niveau... Es verwendet Preis Hochs und Tiefs und Preis zwischen... Es ist einfach und leicht zu bedienen... Kein Eingabe-Menü, ziehen Sie es einfach auf Ihren Chart und es ist sofort einsatzbereit... Die blaue und rote Punktfarbe zeigt die Richtung an... Es verwendet auch die gleichen wie Fraktal hohen und niedrigen Preis als die Punkte, um die Ebenen zu konstruieren... Keine Analyse mehr, um die Punkte zu wählen...