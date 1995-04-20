Rare Spear

Este indicador é um preditor de direção de tendência simples, porém altamente confiável, projetado para traders que preferem sinais limpos e precisos ao invés de gráficos cheios de ruído.

Principais características

  • Setas de previsão de tendência – claros sinais de Compra/Venda baseados na ação do preço.

  • Sinais raros, mas muito precisos – normalmente 1 por dia.

  • Sinais de saída incorporados – setas Exit para fechar no momento ideal.

  • Sem repainting – as setas nunca mudam após aparecer.

  • Buffers incluídos – ideal para ferramentas personalizadas ou EAs.

  • Alertas inclusos – pop-up, som e notificações push.

  • Tamanho das setas ajustável – aparência totalmente personalizável.

  • Perfeito para EAs – um EA baseado neste indicador não precisa de SL/TP.
    A seta Exit evita longos drawdowns.

  • Desenvolvido com mais de 11 anos de experiência em MQL – uma das melhores relações recompensa/risco que já vi.
    Precisão: ~70% lucrativas / 30% perdedoras.

  • Sem promessas irreais – sem hype, sem truques.
    Apenas teste no seu gráfico.

Símbolos recomendados

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Timeframes recomendados

M5 e M15.

Precisa da versão MT5 ou de um EA baseado no indicador?

Entre em contato.


