🚀 【Eliminate Market Noise】Hochpräziser Trendkanal, der sich automatisch an die Volatilität anpasst

Der "Adaptive Trend Channel Pro v1.0" wurde entwickelt, um die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Kanäle mit fester Breite (wie Moving Averages ± Pips) vollständig zu beheben. Die Kanalbreite vergrößert und verkleinert sich dynamisch entsprechend der Average True Range (ATR) des Marktes, also der aktuellen Volatilität. Dadurch werden Fehlsignale bei schwankenden Märkten vermieden und äußerst zuverlässige Einstiegssignale geliefert, wenn sich ein klarer Trend abzeichnet.

💡 Hauptvorteile dieses Indikators

Anpassungsfähigkeit an die Volatilität (ATR-basiert): Der Kanal verengt sich, wenn der Markt ruhig ist, und weitet sich, wenn der Markt aktiv ist. Er zeigt stets die "angemessene" Handelsspanne für das aktuelle Marktumfeld an.

Rauschunterdrückung: Da sich die Kanalbreite dynamisch in Abhängigkeit von der Volatilität ändert, werden nutzlose Signale, die durch kurzfristiges Marktrauschen verursacht werden, erheblich reduziert.

2-Tier High-Value Alerts: Es ist mit zwei Arten von hochpräzisen Alarmen ausgestattet, die sowohl Trendentwicklungs- als auch Mean-Reversion-Strategien unterstützen.

🔔 2 Arten von Alarmfunktionen (High-Value-Signale)

Dieses Produkt bietet zwei verschiedene Alarmfunktionen, die unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können, um der Handelsstrategie des Benutzers gerecht zu werden.

Alarmfunktion Erkanntes Signal Empfohlene Strategie 1. Kanalausbruch Der Schlusskurs der Kerze schließt endgültig außerhalb der oberen/unteren Kanalbegrenzung. Trendfolge: Bestätigt das Entstehen oder die Fortsetzung eines neuen Trends, der in der Regel mit einem Anstieg der Volatilität einhergeht. 2. Berührung der Mittellinie Der Kurs kehrt aus dem oberen/unteren Kanal um und kreuzt die Mittellinie (MA). Mean Reversion (Buy the Dip/Sell the Rally): Eine ideale Gelegenheit für Anschlusskäufe, wenn der überhitzte Kurs zum Mittelwert (Mittellinie) zurückkehrt.

🚨 Alert & Benachrichtigungsfunktionen

Standard-MT4-Warnung ( Alert() )

Mobile Benachrichtigungen ( SendNotification ) (sehr empfohlen)

E-Mail-Benachrichtigungen ( SendMail )

Cooldown-Funktion: Um eine Ermüdung der Alarme zu verhindern, wird das System nicht kontinuierlich den gleichen Signaltyp benachrichtigen, bis die eingestellte Anzahl von Balken ( Cooldown_Bars ) vergangen ist.

📊 Optimale Zeitrahmen und Parametereinstellungen

Obwohl das Produkt auf allen Zeitrahmen verwendet werden kann, empfehlen wir den Betrieb auf M30 oder H1, wo Preisaktionen und Volatilitätsänderungen am deutlichsten definiert sind.

Kategorie Empfohlener Zeitrahmen Grund für die Empfehlung Daytrading M30, H1 (Optimal) Bietet eine starke Resistenz gegen Rauschen und erfasst klar die Intraday-Trendverschiebungen. Sorgt für eine gute Häufigkeit von Signalen mit hoher Verlässlichkeit. Skalpieren M5, M15 Die Signalhäufigkeit ist hoch, aber das Potenzial für Fehlsignale aufgrund von Rauschen ist ebenfalls höher. Empfohlen für erfahrene Anwender. Swing-Handel H4, D1 Signale sind selten, aber wenn sie auftreten, deuten sie auf sehr starke, potenziell langfristige Trends oder größere Umkehrungen hin.

⚙️ Empfohlene Anfangseinstellungen (für H1-Betrieb)

Parameter Bezeichnung Standardwert Empfohlener Wert (H1) Zweck CenterMA_Periode 20 20 Glättungsperiode für die Mittellinie (kurzfristiger Trend). ATR_Periode 14 14 Zeitraum für die Volatilitätsmessung. ATR_Multiplikator 2.0 2.5 Einstellung der Kanalbreite. Die Einstellung auf 2,5 auf H1 definiert größere Bewegungen als Ausbrüche. Abklingzeit_Bars 5 3 Ein Cooldown von 3 Bars (3 Stunden) auf H1 ist für die Signalauswahl ausreichend.





✅ Schritte nach dem Kauf

Befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart und wählen Sie den H1- oder M30-Zeitrahmen. Beginnen Sie mit der Anpassung des ATR_Multiplikators, um zu bestätigen, dass die Kanalbreite für das gewählte Währungspaar und den gewählten Zeitrahmen angemessen ist. Aktivieren Sie Alert_Enable_Breakout und beginnen Sie, hochpräzise Trendsignale zu empfangen.

Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit mit Adaptive Trend Channel Pro v1.0 drastisch!