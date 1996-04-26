Rare Spear

이 인디케이터는 불필요한 노이즈 없이 깨끗하고 정확한 신호를 원하는 트레이더를 위해 설계된, 간단하지만 매우 신뢰할 수 있는 추세 방향 예측 도구입니다。

주요 기능

  • 추세 예측 화살표 – 명확한 Buy/Sell 신호。

  • 적지만 매우 정확한 신호 – 하루 약 1회。

  • Exit 신호 포함 – 최적의 청산 시점 표시。

  • 리페인트 없음 – 화살표는 한 번 표시되면 변하지 않음。

  • 버퍼 포함 – EA 개발에 적합。

  • 알림 기능 – 팝업, 사운드, 푸시 알림。

  • 화살표 크기 조절 가능 – 시각적 요소 완전 커스터마이즈。

  • EA 개발에 최적 – SL/TP 필요 없음。
    Exit 화살표만으로 긴 드로우다운을 방지。

  • 11년 이상의 MQL 경험 기반 – 매우 뛰어난 보상비율 제공。
    정확도: 약 70% 승리 / 30% 손실

  • 허황된 약속 없음 – 과장 광고 없음。
    직접 테스트해보세요。

추천 종목

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。

추천 시간 프레임

M5, M15.

MT5 버전 또는 EA가 필요하신가요?

언제든지 연락주세요。


제작자의 제품 더 보기
Rare Spear MT5
Hasanboy Beknazarov
지표
이 인디케이터는 불필요한 노이즈 없이 깨끗하고 정확한 신호를 원하는 트레이더를 위해 설계된, 간단하지만 매우 신뢰할 수 있는 추세 방향 예측 도구입니다。 주요 기능 추세 예측 화살표 – 명확한 Buy/Sell 신호。 적지만 매우 정확한 신호 – 하루 약 1회。 Exit 신호 포함 – 최적의 청산 시점 표시。 리페인트 없음 – 화살표는 한 번 표시되면 변하지 않음。 버퍼 포함 – EA 개발에 적합。 알림 기능 – 팝업, 사운드, 푸시 알림。 화살표 크기 조절 가능 – 시각적 요소 완전 커스터마이즈。 EA 개발에 최적 – SL/TP 필요 없음。 Exit 화살표만으로 긴 드로우다운을 방지。 11년 이상의 MQL 경험 기반 – 매우 뛰어난 보상비율 제공。 정확도: 약 70% 승리 / 30% 손실 。 허황된 약속 없음 – 과장 광고 없음。 직접 테스트해보세요。 추천 종목 AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。 추천 시간 프레임 M5, M15. MT4 버전 또는
More Spear MT4
Hasanboy Beknazarov
지표
개발자 노트 저는 11년 이상 MQL4/5 개발 경력을 가지고 있습니다. 인디케이터 판매에 집중하지는 않았지만, 이 시스템의 지속적인 긍정적 승패 비율(Rare Spear 인디케이터 포함)은 저를 놀라게 했습니다. 그래서 이를 공개하기로 결정했습니다. 모든 로직, 구조 및 저작권은 전적으로 저에게 있습니다. 약속하지 않습니다 — 직접 테스트 후 판단하십시오. 이 인디케이터가 특별한 이유 많은 인디케이터는 시각 효과 착시 로 인해 캔들 종료 후 이전 캔들에 화살표가 표시됩니다. 이로 인해 비현실적 수익 계산과 잘못된 통계가 발생합니다. 본 인디케이터는 이 문제를 완전히 제거합니다: 진입 화살표는 새 바 시작 시에만 나타남 화살표는 실제 거래 가격에 표시 종료 화살표는 계산된 정확한 가격에 표시 리페인트 없음 — 신호는 변경되지 않음 주요 장점 고품질 Buy/Sell & Exit 화살표 현실적인 성능 통계 신호 수 감소 및 정확도 향상을 위한 두 개의 선택적 필터 내장 Break Eve
