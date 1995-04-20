Rare Spear
- Indicadores
- Hasanboy Beknazarov
- Versión: 2.20
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Este indicador es un predictor de dirección de tendencia simple pero altamente confiable, diseñado para traders que prefieren señales limpias y precisas en lugar de gráficos ruidosos.
Características principales
-
Flechas de predicción de tendencia – claras señales de Compra/Venta basadas en la acción del precio.
-
Señales poco frecuentes pero muy precisas – normalmente 1 señal por día.
-
Señales de salida integradas – las flechas Exit indican el mejor momento para cerrar.
-
Sin repainting – las flechas nunca cambian después de aparecer.
-
Incluye buffers – adecuado para herramientas personalizadas o EAs.
-
Alertas incluidas – ventanas emergentes, sonido y notificaciones push.
-
Tamaño de flecha ajustable – apariencia totalmente personalizable.
-
Perfecto para EAs – un EA basado en este indicador no necesita SL/TP.
La flecha Exit es suficiente para evitar grandes drawdowns.
-
Desarrollado con más de 11 años de experiencia en MQL – ofrece una de las mejores relaciones riesgo/beneficio que he visto.
Precisión: ~70% ganadoras / 30% perdedoras.
-
Sin promesas irreales – sin marketing exagerado.
Simplemente pruébalo en tu gráfico.
Símbolos recomendados
AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.
Marcos de tiempo recomendados
M5 y M15.
¿Necesitas versión MT5 o un EA basado en este indicador?
Contáctame.