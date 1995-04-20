Rare Spear

Este indicador es un predictor de dirección de tendencia simple pero altamente confiable, diseñado para traders que prefieren señales limpias y precisas en lugar de gráficos ruidosos.

Características principales

  • Flechas de predicción de tendencia – claras señales de Compra/Venta basadas en la acción del precio.

  • Señales poco frecuentes pero muy precisas – normalmente 1 señal por día.

  • Señales de salida integradas – las flechas Exit indican el mejor momento para cerrar.

  • Sin repainting – las flechas nunca cambian después de aparecer.

  • Incluye buffers – adecuado para herramientas personalizadas o EAs.

  • Alertas incluidas – ventanas emergentes, sonido y notificaciones push.

  • Tamaño de flecha ajustable – apariencia totalmente personalizable.

  • Perfecto para EAs – un EA basado en este indicador no necesita SL/TP.
    La flecha Exit es suficiente para evitar grandes drawdowns.

  • Desarrollado con más de 11 años de experiencia en MQL – ofrece una de las mejores relaciones riesgo/beneficio que he visto.
    Precisión: ~70% ganadoras / 30% perdedoras.

  • Sin promesas irreales – sin marketing exagerado.
    Simplemente pruébalo en tu gráfico.

Símbolos recomendados

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Marcos de tiempo recomendados

M5 y M15.

¿Necesitas versión MT5 o un EA basado en este indicador?

Contáctame.

